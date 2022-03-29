قبل مواجهة السنغال .. لفتة إنسانية من محمد صلاح لأهالي قريته بمناسبة رمضان

وطن – بينما تتجه أنظار أكثر من 100 مليون مصري اليوم، الثلاثاء، للسنغال حيث المباراة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل لمونديال قطر 2022 من بين فريقي مصر والسنغال، أقدم لاعب المنتخب ونجمه محمد صلاح على لفتة إنسانية تجاه أهل قريته.

وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن فخر العرب محمد صلاح، قام بتوزيع “كراتين غذائية” على أهالي قريته البسطاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

عاجل: قبل مواجهة السنغال .. فخر العرب محمد صلاح في فعل إنساني بمناسبة قرب رمضان يوزع 2500 كرتونة للأهالي بمناسبة شهر رمضان pic.twitter.com/hHT9kZeXPx — Screen Mix (@ScreenMix) March 29, 2022

وينحدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من قرية “نجريج” التابعة لمحافظة الغربية. حيث قام بتوزيع 2500 كرتونة تحوي مواد غذائية لفقراء القرية.

وكشف ناشطون أن أهالي مركز نجريج يجهزون شاشات كبيرة لمتابعة مباراة مصر والسنغال المقامة حاليا.

محمد صلاح يتعرض للسب في السنغال

في سياق آخر تعرض صلاح للسبّ لدى وصوله إلى السنغال قبل مباراة الإياب في الجولة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا أثناء خروج محمد صلاح من بوابة المطار. بينما تعالت أصوات بالسبّ من أحد مشجعي السنغال.

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كما تداول ناشطون صورا كشفت عن لافتات حملت عبارات بذيئة ومسيئة لمحمد صلاح، في مدرجات المشجعين السنغاليين.

جماهير #السنغال تحمل كلمات مسيئه تجاه لاعبنا #محمد_صلاح 🤬🤬🤬 ده احنا استقبلناهم بالتشجيع و كنا بنسقف لبانيه !، احنا مننا لله ع احترامنا 🙂🙂🙂🙂 pic.twitter.com/SG7qkMcYo6 — R̆̈Ŏ̈S̆̈H̆̈D̆̈Y̆̈ 🇰🇼🇪🇬 (@Roshdyy72) March 29, 2022

ويشار إلى أن مصر فازت بهدف مقابل لاشيء في مباراة الذهاب باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وكان منتخب السنغال قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه. على حساب المتخب المصري بضربات الترجيح الشهر الماضي.

ويشار إلى أن الساعات الماضية داخل فندق بعثة منتخب مصر، شهدت جلسات تحفيزية من محمد صلاح قبل اللقاء.

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ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر قوله: “محمد صلاح يعقد جلسات دائمة مع زملائه في المنتخب. للتأكيد على أهمية مباراة السنغال للجيل الحالي، خاصة أن التأهل لكأس العالم 2022 سيكون نقطة فارقة في مشوار اللاعبين”.

وأضاف المصدر: “محمد صلاح يقوم بدوره كقائد لمنتخب مصر داخل الملعب وخارجه. ويلعب على العامل النفسي بشكل كبير لا سيما أنه يعلم جيداً أن مباراة اليوم ستشهد ضغطا جماهيريا كبيرا وهو ما يفرض على الجميع التماسك والثبات حتى آخر دقيقة”.

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