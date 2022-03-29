رياضة

قبل مواجهة السنغال .. لفتة إنسانية من محمد صلاح لأهالي قريته بمناسبة رمضان

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 2 دقائق
نجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح watanserb.com
نجم نادي ليفربول الإنجليزي اللاعب المصري محمد صلاح

وطن – بينما تتجه أنظار أكثر من 100 مليون مصري اليوم، الثلاثاء، للسنغال حيث المباراة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل لمونديال قطر 2022 من بين فريقي مصر والسنغال، أقدم لاعب المنتخب ونجمه محمد صلاح على لفتة إنسانية تجاه أهل قريته.

وفي هذا السياق أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن فخر العرب محمد صلاح، قام بتوزيع “كراتين غذائية” على أهالي قريته البسطاء بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

مقالات ذات صلة

وينحدر محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي من قرية “نجريج” التابعة لمحافظة الغربية. حيث قام بتوزيع 2500 كرتونة تحوي مواد غذائية لفقراء القرية.

وكشف ناشطون أن أهالي مركز نجريج يجهزون شاشات كبيرة لمتابعة مباراة مصر والسنغال المقامة حاليا.

محمد صلاح يتعرض للسب في السنغال

في سياق آخر تعرض صلاح للسبّ لدى وصوله إلى السنغال قبل مباراة الإياب في الجولة النهائية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا أثناء خروج محمد صلاح من بوابة المطار. بينما تعالت أصوات بالسبّ من أحد مشجعي السنغال.

قد يهمك أيضا:

كما تداول ناشطون صورا كشفت عن لافتات حملت عبارات بذيئة ومسيئة لمحمد صلاح، في مدرجات المشجعين السنغاليين.

ويشار إلى أن مصر فازت بهدف مقابل لاشيء في مباراة الذهاب باستاد القاهرة، يوم الجمعة الماضي.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز أو التعادل بأي نتيجة ليضمن مشاركته في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد أعوام 1934 و1990 و2018.

وكان منتخب السنغال قد فاز ببطولة كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه. على حساب المتخب المصري بضربات الترجيح الشهر الماضي.

ويشار إلى أن الساعات الماضية داخل فندق بعثة منتخب مصر، شهدت جلسات تحفيزية من محمد صلاح قبل اللقاء.

قد يهمك أيضا:

ونقلت صحيفة “الوطن” عن مصدر مسؤول داخل بعثة منتخب مصر قوله: “محمد صلاح يعقد جلسات دائمة مع زملائه في المنتخب. للتأكيد على أهمية مباراة السنغال للجيل الحالي، خاصة أن التأهل لكأس العالم 2022 سيكون نقطة فارقة في مشوار اللاعبين”.

وأضاف المصدر: “محمد صلاح يقوم بدوره كقائد لمنتخب مصر داخل الملعب وخارجه. ويلعب على العامل النفسي بشكل كبير لا سيما أنه يعلم جيداً أن مباراة اليوم ستشهد ضغطا جماهيريا كبيرا وهو ما يفرض على الجميع التماسك والثبات حتى آخر دقيقة”.

إقرأ أيضا:

محمد صلاح يُواصل التربع على قائمة الصدارة.. تفاصيل ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

 

المصدر
رصد ومتابعة وطن - مواقع التواصل
الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى