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غضب في الكويت بسبب ما حدث في حفل مطربين عراقيين وقرار صارم من الوزارة! (فيديو)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
غضب في الكويت بسبب ما حدث في حفل مطربين عراقيين وقرار صارم من الوزارة! (فيديو)
طالب نواب كويتيين في مجلس الأمة بمحاسبة المنظمين للحفل

وطن – أثار حفلاً غنائياً للفنانين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، في الكويت، غضباً واسعاً بين الناشطين.

رقص ومشاهد مخالفة

جاء ذلك بعد تداول فيديوهات ولقطات من الحفل، توثق رقص فتيات ومشاهد مخالفة للذوق العام، أثارت الغضب.

وطالب نواب كويتيين في مجلس الأمة، بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

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وقال النائب صالح الشلاحي إن “الحفل خالف جميع مواد القرار الوزاري رقم 32 لسنة “2016”.

وأوضح الشلاحي أن المادة الثانية من القرار تنص على “وجوب التقيد بقواعد النظام العام والآداب العامة في الحفلات”.

 

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وتابع الشلاحي في تصريح صحفي “المادة الثالثة من القرار تمنع الرقص منعا باتا للجنسين، وأن المادة الخامسة، تشترط الفصل بين الجنسين لإقامة الحفل، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذه القواعد والضوابط.

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إيقاف ترخيص الشركة المنظمة

واستجابت السلطات الكويتية لمطالب بعض النواب، وأوقفت ترخيص الشركة المنظمة للحفل. وهي شركة ”المسيليم برودكشن“ للملحن ضاري المسيليم ومتعهد الحفلات محمد حرباوي.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مطلعة قولها، إن وزارة الإعلام أوقفت الترخيص الممنوح للشركة المنظمة للحفل الذي أقيم في صالة قصر حولي بارك لمدة 6 أشهر. وذلك بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجيهات صدرت بتطبيق القانون والاشتراطات الخاصة لمثل هذه الحفلات والتجمعات. إلا أن هناك مخالفات صدرت خلال الحفل خرجت عن ضوابط واشتراطات التصريح.

غير كاف!

ورأى النائب فايز أن سحب ترخيص الشركة مؤقتا غير كاف.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لابد من التشديد بوضع مخالفات صارمة لهذه الفوضى ولن نسمح بتشويه صورة المجتمع الكويتي المحافظ”.

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المصدر
رصد ومتابعة وطنالقبس
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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