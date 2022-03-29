غضب في الكويت بسبب ما حدث في حفل مطربين عراقيين وقرار صارم من الوزارة! (فيديو)

وطن – أثار حفلاً غنائياً للفنانين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم، في الكويت، غضباً واسعاً بين الناشطين.

رقص ومشاهد مخالفة

جاء ذلك بعد تداول فيديوهات ولقطات من الحفل، توثق رقص فتيات ومشاهد مخالفة للذوق العام، أثارت الغضب.

وطالب نواب كويتيين في مجلس الأمة، بمحاسبة المنظمين للحفل ومنع هذا النوع من الحفلات في المستقبل.

قد يهمك أيضا:

"الإعلام" توقف ترخيص الشركة المنظمة لحفل #حسام_الرسام و #أصيل_هميم 6 أشهر.. بداعي مخالفتها اشتراطات اقامة الحفلات الغنائية pic.twitter.com/gW19KKUr3x — ترند (@Trendnews) March 27, 2022

وقال النائب صالح الشلاحي إن “الحفل خالف جميع مواد القرار الوزاري رقم 32 لسنة “2016”.

وأوضح الشلاحي أن المادة الثانية من القرار تنص على “وجوب التقيد بقواعد النظام العام والآداب العامة في الحفلات”.

View this post on Instagram A post shared by #أوّل نيوز (@awwalkwt)

وتابع الشلاحي في تصريح صحفي “المادة الثالثة من القرار تمنع الرقص منعا باتا للجنسين، وأن المادة الخامسة، تشترط الفصل بين الجنسين لإقامة الحفل، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذه القواعد والضوابط.

النائب محمد هايف: لن نسمح بأي انحلال أو تراقص رخيص وهابط كما حصل بحفل الخميس الماضي للمغني العراقي في حفله الساقط

وعلى وزير الإعلام اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكراره أو تحمل المسئولية السياسية ونحن بانتظار هذه الإجراءات #حاسبوا_منظمي_الحفل_الساقط#حسام_الرسام pic.twitter.com/1yK4oOTnrg — خبر عاجل (@Breakingkw) October 20, 2019

قد يهمك أيضا:

وكشف حساب “ديوان الكويت” أن كويتي قدم شكوى ضد طليقته ليحصل على حضانة أطفاله بعد أن شاهد مقطعا لها وهي ترقص في الحفل

مواطن يسجل شكوى على طليقته بعدم احقيتها على حضانة اطفاله بعد ان شاهد مقطع لها وهي ترقص بحفلة #حسام_الرسام التي اقيمت قبل امس! pic.twitter.com/VgU0KUKpy8 — الدائري الثامن (@8thRingRoad) October 20, 2019

إيقاف ترخيص الشركة المنظمة

واستجابت السلطات الكويتية لمطالب بعض النواب، وأوقفت ترخيص الشركة المنظمة للحفل. وهي شركة ”المسيليم برودكشن“ للملحن ضاري المسيليم ومتعهد الحفلات محمد حرباوي.

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر مطلعة قولها، إن وزارة الإعلام أوقفت الترخيص الممنوح للشركة المنظمة للحفل الذي أقيم في صالة قصر حولي بارك لمدة 6 أشهر. وذلك بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم.

وأشارت المصادر إلى أن هناك توجيهات صدرت بتطبيق القانون والاشتراطات الخاصة لمثل هذه الحفلات والتجمعات. إلا أن هناك مخالفات صدرت خلال الحفل خرجت عن ضوابط واشتراطات التصريح.

غير كاف!

ورأى النائب فايز أن سحب ترخيص الشركة مؤقتا غير كاف.

وكتب في تغريدة عبر “تويتر”: “لابد من التشديد بوضع مخالفات صارمة لهذه الفوضى ولن نسمح بتشويه صورة المجتمع الكويتي المحافظ”.

اقرأ أيضا: