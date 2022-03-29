صحيفة ألمانية تكشف عن وجهة يورغن كلوب بعد الرحيل عن ليفربول

وطن – من المرجح أن يترك الألماني يورغن كلوب 54 عاماً، تدريب فريق ليفربول الإنجليزي بعد انتهاء عقده مع الريدز في صيف عام 2024، من أجل البحث عن مغامرة جديدة في مسيرته التدريبية داخل عالم الكرة المستديرة.

يورغن كلوب وتولي تدريب إنجلترا

وكشفت صحيفة “Bild” الألمانية الشهيرة، بأن الألماني يورغن كلوب من المتوقع أن يقود تدريب منتخب إنجلترا ” الأسود الثلاثة”، بدلاً من منتخب بلاده.

وأضافت الصحيفة، ” المدرب كلوب نجح في تكوين علاقات مميزة مع اللاعبين الإنجليز. خلال عمله مع فريق ليفربول الإنجليزي، وعلى وجه الخصوص ترينت ألكسندر أرنولد وجوردان هندرسون”.

كما وأوضحت، أن المدرب الألماني يورغن كلوب يحظى بالاحترام الكبير من قبل جماهير الكرة الإنجليزية بشكل عام، ونادي ليفربول الذي انضم إليه عام 2015 بشكل خاص، بعد تحقيق الإنجازات والألقاب على الصعيد المحلي والقاري. والتي من أبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا في موسم عام 2018-2019.

ترك نادي ليفربول

وفي سياق متصل، أشارت صحيفة “The Athletic” الإنجليزية، بأن مدرب نادي ليفربول كلوب سيغادر الريدز في غضون العامين القادمين، لأنه قد وعد أسرته بنيل قسط من الراحة.

كما وصرح المدرب يورغن كلوب في مؤتمر صحفي له بشأن الرحيل عن ليفربول، ” إذا قررت بنفسي بأنه لا يمكنني الاستمرار بعد الآن. فسوف أقوم بأخذ قسطاً من الراحة”.

وأردف، ” أنا شخص أحب العمل، لكنني قلت في إحدى المرات إنه لا بد من وجود شيء آخر في هذا العالم، حالياً لديّ طاقة كبيرة. كن لا بد لي من التأكد من وجودها في عام 2024 قبل تمديد عقدي مع ليفربول”.

وختم المدرب كلوب، ” لست قلقاً بشأن مستقبلي. وليس لديّ خطة، كما ويمكنني أن أتخذ قراري في أي وقت”.

الألقاب مع الريدز

وحقق المدرب كلوب منذ قدومه إلى نادي ليفربول الإنجليزي عام 2015، 6 بطولات كان أبرزها التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2018-2019، ثم كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019. ولقب الدوري الإنجليزي في موسم 2019-2020. كما كان أخرها كأس رابطة الدوري الإنجليزي 2020-2021.

وما يزال يتنافس مدرب ليفربول كلوب على ثلاثة بطولات. خلال الموسم الحالي، أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل فريق ليفربول في وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 69 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة عن حامل اللقب السابق مانشستر سيتي المتصدر برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + صحيفة Bild)

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