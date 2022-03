زوجة ويل سميث تُعقب أخيراً بعد واقعة الأوسكار وتتحدث عن الشفاء والتعافي!

وطن– في أول تعليق لها بعد أزمة الأوسكار الشهيرة مع زوجها ويل سميث، نشرت جادا بينكت سميث صورة تحدثت خلالها عن التعافي والشفاء.

وكتبت جادا بينكت سميث عبر حسابها الموثق على “انستجرام”: “هذا موسم التعافي، وأنا هنا من أجله”.

واعتبر الجمهور أن زوجة ويل سميث ترد على الأزمة بهذه الطريقة بذكاء، فشملت الحديث عن مرضها، وكذلك أزمة زوجها التي وقع بها من أجل الدفاع عنها.

وفي هذا السياق، أعربت والدة ويل سميث عن شعورها بالفخر بنجلها بعد الواقعة.

وقالت كارولين سميث في مقابلة مع قناة abc: “أشعر بالفخر بعدما فاز ويل أخيراً بجائزة الأوسكار، وأنا أعلم جيدا كيف كان يعمل وينتظر من أجل هذه اللحظة التاريخية”.

وأشارت كارولين إلى استعدادها لمشاهدة حفل الأوسكار في وقت مبكر، وانتظارها هي وأفراد العائلة للحظة فوز ويل في أكبر ليلة تشهدها هوليوود كل عام.

وأكدت والدة سميث، أنها تفاجأت بحادثة كريس روك، معقبة: “ابني ليس معتادا على فقدان أعصابه بهذا الشكل، فهو شخص متزن”.

NEW: I spoke with Will Smith’s mother as her son is in the global spotlight after an unforgettable night at the @TheAcademy. Hear her joy and surprise about that historic night in her own words @6abc #WillSmith #Philly pic.twitter.com/E2rK6UIlSh

— Sharrie Williams (@WilliamsSharrie) March 29, 2022