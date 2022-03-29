حياتنا

زوجة ويل سميث تُعقب أخيراً بعد واقعة الأوسكار وتتحدث عن الشفاء والتعافي!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
زوجة ويل سميث تُعقب أخيراً بعد واقعة الأوسكار وتتحدث عن الشفاء والتعافي! watanserb.com
جادا بينكت سميث

وطن– في أول تعليق لها بعد أزمة الأوسكار الشهيرة مع زوجها ويل سميث، نشرت  جادا بينكت سميث صورة تحدثت خلالها عن التعافي والشفاء.

موسم التعافي

وكتبت  جادا بينكت سميث عبر حسابها الموثق على “انستجرام”: “هذا موسم التعافي، وأنا هنا من أجله”.

واعتبر الجمهور أن زوجة ويل سميث ترد على الأزمة بهذه الطريقة بذكاء، فشملت الحديث عن مرضها، وكذلك أزمة زوجها التي وقع بها من أجل الدفاع عنها.

وفي هذا السياق، أعربت والدة ويل سميث عن شعورها بالفخر بنجلها بعد الواقعة.

قد يهمك أيضا:

والدة ويل سميث: “شعرت بالصدمة”

وقالت كارولين سميث في مقابلة مع قناة abc: “أشعر بالفخر بعدما فاز ويل أخيراً بجائزة الأوسكار، وأنا أعلم جيدا كيف كان يعمل وينتظر من أجل هذه اللحظة التاريخية”.

وأشارت كارولين إلى استعدادها لمشاهدة حفل الأوسكار في وقت مبكر، وانتظارها هي وأفراد العائلة للحظة فوز ويل في أكبر ليلة تشهدها هوليوود كل عام.

وأكدت والدة سميث، أنها تفاجأت بحادثة كريس روك، معقبة: “ابني ليس معتادا على فقدان أعصابه بهذا الشكل، فهو شخص متزن”.

قد يهمك أيضا:

ضغوط عمل

وأضافت في محاولة للدفاع عن نجلها: “هذه أول مرة أراه يفعل ذلك في حياته، لكن أيضا لا يمكن اختصار مسيرة حياته في موقف واحد، خاصة أنه دائما يضع عائلته في المقام الأول. وهو شخص محب ولأسرته ويحرص على تماسكها”.

كما دافعت شقيقة ويل، إلين سميث، عنه في تصريحاتها، وقالت: “استمعت كثيرا لشكوى ويل من الضغوط التي يتعرض لها في عمله”.

وأكدت إلين على أنهم فخورون به كممثل لولاية فيلادلفيا أمام العالم.

اقرأ أيضا:

المصدر
انستجرام - رصد وطن
الوسوم
صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى