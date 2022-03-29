رياضة

تغريم محمود كهربا نجم الأهلي المصري ب2 مليون دولار لهذا السبب

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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المحكمة الرياضية وتغريم محمود كهربا بسبب عقده مع الزمالك watanserb.com
نجم الأهلي المصري محمود كهربا المعار إلى صفوف هاتاي سبور

وطن – أصدرت المحكمة الرياضية “كاس” في مدينة لوزان السويسرية، الحكم بتغريم محمود كهربا نجم فريق الأهلي المصري المعار إلى صفوف نادي هاتاي التركي ب2 مليون دولار، لصالح ناديه الأسبق الزمالك.

تغريم محمود كهربا لصالح الزمالك

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن نادي الزمالك حصل على حكم من جانب المحكمة الرياضية السويسرية بتغريم نجمه السابق محمود كهربا لاعب الأهلي المصري. المعار لنادي هاتاي سبور التركي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبينت، بأن المحكمة الرياضية “كاس” في دولة سويسرا، أصدرت حكم تغريم نجم الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب “كهربا” مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% على فوائد الغرامة المالية. اعتباراً من 20 يونيو/ حزيران 2019. وحتى تاريخ السداد الكامل للمبلغ.

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الفيفا وعدم إيقاف محمود كهربا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قد قرر في شهر أغسطس عام 2020، تغريم اللاعب المصري كهربا بعد الانضمام إلى نادي ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالي بمبلغ 2 مليون دولار. كما وقرر الفيفا عدم إيقاف اللاعب عن ممارسة لعب كرة القدم.

كما ورحل النجم المصري محمود كهربا عن صفوف الزمالك “القلعة البيضاء” في صيف عام 2019، مؤكداً أن تعاقده مع الفريق قد انتهى، إلا أن النادي كان يقوم بمقاضاة اللاعب. وعقده ما زال مستمراً مع الفريق وفق تقارير صحفية مصرية.

وانضم بعد انتهاء فترة إعارته من قبل الزمالك إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، إلى صفوف نادي ديبورتيفو داس أيفيس عام 2019 في صفقة حرة بالمجان.

عقد كهربا مع الأهلي المصري

ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الأهلي المصري عام 2020. كما وانضم مؤخراً إلى صفوف هاتاي سبور على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي 2022.

كما وشارك محمود كهربا مع فريق الأهلي المصري في 41 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدفاً. في كافة المسابقات المختلفة، وينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر. رغم الإعارة إلى نادي هاتاي سبور التركي في عام 2025.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 29 مارس، 2022آخر تحديث: 29 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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