تغريم محمود كهربا نجم الأهلي المصري ب2 مليون دولار لهذا السبب

وطن – أصدرت المحكمة الرياضية “كاس” في مدينة لوزان السويسرية، الحكم بتغريم محمود كهربا نجم فريق الأهلي المصري المعار إلى صفوف نادي هاتاي التركي ب2 مليون دولار، لصالح ناديه الأسبق الزمالك.

تغريم محمود كهربا لصالح الزمالك

وأفادت وسائل إعلام مصرية، بأن نادي الزمالك حصل على حكم من جانب المحكمة الرياضية السويسرية بتغريم نجمه السابق محمود كهربا لاعب الأهلي المصري. المعار لنادي هاتاي سبور التركي بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

الزمالك يحصل على حكم بتغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار. 💰 pic.twitter.com/bcjgHi726S — جول مصر – GOAL (@goaleg) March 29, 2022

وبينت، بأن المحكمة الرياضية “كاس” في دولة سويسرا، أصدرت حكم تغريم نجم الأهلي المصري محمود عبد المنعم الشهير ب “كهربا” مبلغ 2 مليون دولار، بالإضافة إلى 5% على فوائد الغرامة المالية. اعتباراً من 20 يونيو/ حزيران 2019. وحتى تاريخ السداد الكامل للمبلغ.

الفيفا وعدم إيقاف محمود كهربا

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا”، قد قرر في شهر أغسطس عام 2020، تغريم اللاعب المصري كهربا بعد الانضمام إلى نادي ديبورتيفو داس أيفيس البرتغالي بمبلغ 2 مليون دولار. كما وقرر الفيفا عدم إيقاف اللاعب عن ممارسة لعب كرة القدم.

▪ غرامة 2 مليون دولار على كهربا كتعويض لخرق التعاقد دون أسباب 🛑 محكمة التحكيم الرياضية "CAS" تؤيد القرار الصادر في 13 أغسطس 2020 بخصوص قضية محمود عبد المنعم كهربا pic.twitter.com/q0CyJ7tTZd — FilGoal (@FilGoal) March 29, 2022

كما ورحل النجم المصري محمود كهربا عن صفوف الزمالك “القلعة البيضاء” في صيف عام 2019، مؤكداً أن تعاقده مع الفريق قد انتهى، إلا أن النادي كان يقوم بمقاضاة اللاعب. وعقده ما زال مستمراً مع الفريق وفق تقارير صحفية مصرية.

وانضم بعد انتهاء فترة إعارته من قبل الزمالك إلى صفوف نادي اتحاد جدة السعودي، إلى صفوف نادي ديبورتيفو داس أيفيس عام 2019 في صفقة حرة بالمجان.

نص قرار المحكمة الرياضية بتغريم كهربا 2 مليون دولار لصالح الزمالك. pic.twitter.com/JJrb36VzKQ — Amr Gaballah (@AmroGaballah) March 29, 2022

عقد كهربا مع الأهلي المصري

ثم الانتقال بعدها إلى صفوف نادي الأهلي المصري عام 2020. كما وانضم مؤخراً إلى صفوف هاتاي سبور على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي 2022.

كما وشارك محمود كهربا مع فريق الأهلي المصري في 41 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 13 هدفاً. في كافة المسابقات المختلفة، وينتهي عقد اللاعب مع المارد الأحمر. رغم الإعارة إلى نادي هاتاي سبور التركي في عام 2025.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

قد يهمك أيضاً: