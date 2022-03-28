بعد أسابيع من أداء مناسك العمرة.. ياسمين رئيس بملابس “رقاصة” في زفاف شام الذهبي! (فيديو)

وطن – أثارت الفنانة المصرية، ياسمين رئيس، جدلاً واسعاً بما ارتدته في زفاف شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري.

اعتقدوها الراقصة!

وظهرت ياسمين في لقطات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ترقص على أغنيات رامي صبري، الذي أحيا الزفاف. مرتديةً فستاناً أحمر بفتحات كثيرة فاضحة تكشف أكثر مما تغطي.

وشبه الجمهور ملابس ياسمين بملابس الرقاصات، بل وأكد معظمهم أنهم اعتقدوها راقصة حقاً.

وهو الأمر الذي جعلهم يهاجمون الفنانة المصرية، خاصة أنها قبل أسابيع فقط أدت مناسك العمرة.

وجاء في التعليقات: “افتكرها الرقاصة”.

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وكتب آخر: “هيا قالعه اهي ،،،اومال زعلانه من تصريحات جوزها لي”.

وسألت متابعة: “مش هى كانت ف عمره قريب ولا الناس دى ايه بالظبط”.

ووافقتها أخرى الرأي معقبة: “هى مش كانت فى العمرة هو فيه ايه”.

ورجح متابع أن تكون ياسمين مصابة بمرض الانفصام.

وكتب ناشط “والله فكرتها الرقاصة ليه كده بس يا بابا”.

وشبهها آخر بفتيات الليل قائلا: “هذه ممثلة ولا من بنات الليل؟”.

طلاق ياسمين رئيس وهادي الباجوري

وكانت ياسمين رئيس قد أعلنت طلاقها في فبراير الماضي، من زوجها المخرج هادي الباجوري، رسميا بعد زواج استمر 11 عاما.

وكتبت ياسمين رئيس على حسابها في تويتر، معلنة خبر الطلاق: ” ﷽ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ” صدق الله العظيم.”

وأضافت: ”الحمد لله على كل شيء، عشرة طويلة ولكنها لم تدم”.

وربط الجمهور طلاق ياسمين، بتصريحات زوجها قبلها بأيام، حين قال إنه لا يمانع في تمثيل زوجته للمشاهد الحميمية وقال “معنديش مانع مراتي تتباس وتتحضن أثناء التمثيل”.

ووقتها قال “الباجوري” خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع على قناة ” mbcمصر” أنه ضد إلغاء المشاعر في المشاهد السينمائية.

هادي الباجوري زوج الممثلة ياسمين رئيس : معنديش اي مشكلة ولا مانع ان زوجتي ياسمين تعمل مشهد فيه أحضان وبوس او تعمل نفس مشهد منى زكي .. pic.twitter.com/Uw8BbXY8tF — مشاهير`و`خرابيط!🔞 (@_jiif) February 13, 2022

وحول موافقته على تقديم مشاهد رومانسية في أفلامها قال الباجوري :“لا أعارض ذلك، هي حرة في اختيارها لأن ياسمين رئيس ممثلة ترفض أو توافق على الدور الذي يعجبها”.

وواصل: “احنا شعب غريب أوي. والأفراح كلها رقاصات عادي واحنا شعب مركب وعندنا انفصام في الشخصية. وبنحط راسنا في التراب وكل واحد حر يعمل اللي عايزه، واللي مش عاجبه ميتفرجش أحسن”.

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