“جسمك أبيض من حياتي”.. هذا ما ينتظر اليوتيوبر المصري أحمد حسن بعد تحرشه جنسياً بفتاة! (شاهد)

وطن – قررت محكمة الجنح الاقتصادية مصر، تغريم اليوتيوبر المصري الشهير، أحمد حسن، 20 ألف جنيه (1000 دولار أمريكي). وذلك بعد ثبوت تحرشه جنسياً بفتاة تدعى سما محمد.

“باين عليكي حلوة”

وبحسب ما نقلت صحيفة “القاهرة 24″، قال دفاع سما، إن أحمد حسن طلب من موكلته صوراً بملابس المنزل، مرفقاً رسالته بعبارات إيحائية مثل “باين عليكي حلوة”.

وكانت سما قد ظهرت بفيديو عبر “تيك توك”، كشفت خلاله تفاصيل ما تعرضت له من تحرش اليوتيوبر الشهير بها جنسياً.

وقالت سما إن البداية كانت حين شاهدت “ستوري” لأحمد حسن عبر “واتساب”. جاء في نصه “محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده. واللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي”.

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تحرش لفظي

وأشارت سما محمد إلى أنها أثناء حديثها مع حسن، تفاجأت بعباراته الخارجة، قائلة إن ما فعله تحرش لفظي مثل قوله “إنتي جسمك حلو”.

وأكدت الفتاة أن حسن طالبها بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك.

وتابعت “قالي انتي جسمك أبيض من حياتي، ووقتها تأكدت أنه بيتحرش بيا. وبعدها طلب أقابله في الفيلا أمام مول مصر”.

لعبة عريس وعروسة!

وأردفت: “قالي تعالي وأنا هبسطك، وقلت ليه هنلعب عريس وعروسة”.

وأثبتت التحريات التي تمت باستخدام التقنيات الحديثة، تورط حسن فعلاً في مضايقة الفتاة عبر واتس آب. بعد ساعات من إعلانه عن حاجته لفتاة لتقديم دور البطولة لفيلم قصير، بالإضافة إلى طلبه الحصول على صور خاصة منها.

وكشفت التحريات أن اليوتيوبر هو مستخدم شريحة الهاتف التي ارتكبت بها واقعة المضايقة وتحريضها على ارتكاب الفسق.

فتيات أخريات

وبفحص واتس آب الخاص بسما، تبين وجود محادثات بينها وبين صاحب الرقم المحمول الذى يستخدمه أحمد حسن.

وأكدت سما أثناء التحقيقات، أن هناك فتيات أخريات وقعن ضحية المتهم، وهن على استعداد للإدلاء بأقوالهن فيما تعرضن له من مضايقات من حسن.

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