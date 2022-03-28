ممثل أفلام إباحية يصل السعودية بدعوة من تركي آل الشيخ .. وينشر مقاطع له (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة وصول ممثل ومنتج الأفلام الإباحية، فيتالي زودورفيتسكي، للرياض بدعوة من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول ” زودورفيتسكي” لمطار الرياض، في حين تجمع عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه، بعد وصوله بدعوة من الهيئة العامة للترفيه.

زدوروفيتسكي يوثق سفره للرياض بطائرة خاصة

وكان ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره، حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

وبحسب الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، فإن “زودورفيتسكي” يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية.

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ووفقا للاكاديمي السعودي، فقد بدأ فيتالي زدوروفيتسكي حياته بالعمل كجامع قمامة ثم منظّفاً في مطعم بميامي.

عمل فيتالي زدوروفيتسكي في الأفلام الإباحية

وأكد “ابن سعيد” على انه في 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب.

كما أوضح انه اعتقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة، مستنكرا استضافته في بلاد الحرمين.

زودورفيتسكي، أميركي-روسي. عمل جامع زبالة، ثم منظّفاً في مطعم بميامي، وفي 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب. اعتُقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة. والآن يُكافأ باستضافته في بلد الحرمين! pic.twitter.com/3fd4qiz35Q — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) March 27, 2022

نشأة فيتالي زدوروفيتسكي

وولد فيتالي زدوروفيتسكي في مورمانسك بروسيا في 8 مارس، 1992، حيث إلى جانب جنسيته الأمريكية ظل محتفظا بالجنسية الروسية.

وانتقل في وقت مبكر إلى أوديسا بأوكرانيا حيث تابع دراسته لمدة عامين، بعد فترة وجيزة، ثم رحل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد ان أصبح فيتالي أحد نجوم اليوتيوب المشهورين بابتكار مقالب متميزة، قام بإنجاز قناة اسمها “VitalyzdTVsecond” بما معناه (قناة فيتالي زي دي الثانية)، يقوم من خلالها بتوثيق يومياته وأخباره وآرائه وتعليقاته عن طريق الكاميرا.

وزادت هذا القناة تواجدا على المساحة اليوتوب الافتراضية، لأنه أصبح من جانب يعمل على ابتكار وتطوير الخدع والمقالب، ومن جانب اخر حقق تواجد يوتيوبي من خلال يوميات شبابية على قناته الثانية.

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