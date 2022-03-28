الهدهد

ممثل أفلام إباحية يصل السعودية بدعوة من تركي آل الشيخ .. وينشر مقاطع له (فيديو)

بدعوة من الهيئة العامة للترفيه

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زدوروفيتسكي يصل إلى السعودية watanserb.com
ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زدوروفيتسكي يصل إلى السعودية

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع لتواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة وصول ممثل ومنتج الأفلام الإباحية، فيتالي زودورفيتسكي، للرياض بدعوة من الهيئة العامة للترفيه التي يرأسها المستشار في الديوان الملكي تركي آل الشيخ.

ووثق الفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، لحظة وصول ” زودورفيتسكي” لمطار الرياض، في حين تجمع عدد من المعجبين لالتقاط الصور معه، بعد وصوله بدعوة من الهيئة العامة للترفيه.

زدوروفيتسكي يوثق سفره للرياض بطائرة خاصة

وكان ممثل الأفلام الإباحية فيتالي زودورفيتسكي قد وثق عبر حسابه في “تويتر” لحظة سفره إلى السعودية.

ونشر فيديو رصد لحظة صعوده الطائرة الخاصة التي أرسلت إليه لإحضاره، حيث بدا غير مصدق لما يحدث له، مبديا إعجابه بفخامة الطائرة.

وبحسب الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيد، فإن “زودورفيتسكي” يحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية.

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ووفقا للاكاديمي السعودي، فقد بدأ فيتالي زدوروفيتسكي حياته بالعمل كجامع قمامة ثم منظّفاً في مطعم بميامي.

عمل فيتالي زدوروفيتسكي في الأفلام الإباحية

وأكد “ابن سعيد” على انه في 18 من عمره مثّل في أفلام إباحية، ثم شرع في بث ڤيديوهات مقالب.

كما أوضح انه اعتقل مرّات كثيرة، منها بسبب ركضه عارياً بميامي، واعتدائه بعنف على فتاة بالمدينة، وتسلّقه أهرامات الجيزة، مستنكرا استضافته في بلاد الحرمين.

نشأة فيتالي زدوروفيتسكي

وولد فيتالي زدوروفيتسكي في مورمانسك بروسيا في 8 مارس، 1992، حيث إلى جانب جنسيته الأمريكية ظل محتفظا بالجنسية الروسية.

وانتقل في وقت مبكر إلى أوديسا بأوكرانيا حيث تابع دراسته لمدة عامين، بعد فترة وجيزة، ثم رحل بعدها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبعد ان أصبح فيتالي أحد نجوم اليوتيوب المشهورين بابتكار مقالب متميزة، قام بإنجاز قناة اسمها “VitalyzdTVsecond” بما معناه (قناة فيتالي زي دي الثانية)، يقوم من خلالها بتوثيق يومياته وأخباره وآرائه وتعليقاته عن طريق الكاميرا.

وزادت هذا القناة تواجدا على المساحة اليوتوب الافتراضية، لأنه أصبح من جانب يعمل على ابتكار وتطوير الخدع والمقالب، ومن جانب اخر حقق تواجد يوتيوبي من خلال يوميات شبابية على قناته الثانية.

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المصدر
متابعات وطن / مواقع التواصلyoutube
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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