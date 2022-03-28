مصرية تقتل زوجها بطريقة عجيبة.. جعلته يُعاشرها جنسياً حتى الموت!

وطن – في جريمة غريبة شهدتها مصر، أقدمت زوجة على قتل زوجها وتقطيع أجزاء من جسده، بطريقة شيطانية.

خلافات زوجية

وفي التفاصيل، التي أوردتها صحيفة “مصراوي”، حدثت الجريمة في الصعيد بمحافظة المنيا، حين أقدمت “سماح” وهي مرشدة سياحية، على قتل زوجها عادل بسبب خلافات بينهما.

قررت سماح (39 عاماً)، أن تتخلص من زوجها بعد زيادة الخلافات بينهما، دون مراعاة لوجود طفلين (8 و 10 أعوام) بينهما.

كانت حياة المتهمة وزوجها هادئة لسنوات، لكن الخلافات عرفت الطريق بينهما. فتدخل عدد من الأقارب والأصدقاء للصلح بينهما.

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وعلى الرغم من إتمام الصلح، إلا أن الخلافات كانت تتجدد بسرعة بين الطرفين.

وفي العامين الأخيرين من حياتهما الزوجية، احتدت الخلافات إلى درجة مطالبة الزوجة بتطليقها. ولكن لم تجد حلاً لعدم توافر شروط الطلاق الكنسي.

واستمر الوضع كما هو بين الطرفين، حتى فكرت الزوجة في فكرة شيطانية تستطيع من خلالها إنهاء حياة زوجها.

معاشرة حتى الموت

كانت تدور خطة المتهمة باستدراج زوجها لمعاشرتها جنسياً بشكل مفرط، حتى يصاب بالإعياء كونه مريض سكري، ثم تقتله بسكين أعدته مسبقاً.

ونجحت الزوجة في خطتها، بعدما عاشرها الضحية حتى أصيب بغيبوبة سكر، ثم قامت بطعنه وتقطيعه.

وشك شقيق الضحية في اختفاءه، خاصة حين سأل زوجة شقيقه عنه وراوغته بالإجابة، ثم عادت وأخبرته بأن شقيقه مات وأنها دفنته سرًا.

الأشلاء في خرابة

وقام شقيق الضحية حينها بإبلاغ مديرية الأمن، التي بدورها قامت بضبط الزوجة.

وبمواجهتها بالتحريات وشهادة شقيق زوجها، انهارت واعترفت بالجريمة تفصيليا، وأوضحت أنها واصلت الانتقام من زوجها بتقطيع جسده وأعضاءه، وتبعت ذلك بإلقاء أشلائه في “خرابة”.

وأشارت الزوجة القاتلة، إلى أن قدرات زوجها البدنية كانت تفوقها وكان يخشى الأكل من يدها. فاستدرجته لمعاشرتها بشكل مفرط، حيث إنه مصاب بالسكر.

وبالفعل أصيب الزوج بغيبوبة سكر، وقامت المتهمة بتمزيق جثمان الزوج وإلقاء الأشلاء في أماكن متفرقة بعد تقطيعها بساطور وألقتها، على عدة أيام.

بعد اعترافات الزوجة، جرى حبسها بقرار من النيابة، ثم أحيلت إلى المحاكمة، وعقب عدة جلسات أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمًا بالإعدام شنقًا للزوجة.

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