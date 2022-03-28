فيديو للرئيس الأوكراني يؤدي عرضا كوميديا أمام “بوتين” يثير جدلا!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو زعموا فيه بأن الرئيس الاوكراني فلودومير زيلينسكي قدم عرضا فنيا أمام الرئيس الروسي فلاديمر بوتين حينما كان صبيا.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، وفقد ظهر “زيلينسكي هو يستعرض إحدى الفقرات الفنية المضحكة أمام الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

“زيلينسكي” يقدم عرضا كوميديا أمام بوتين

وبحسب الفيديو المتداول، ظهر “بوتين” وهو يجلس في الصفوف الأولى. وسط مجموعة من أصدقائه أثناء تقديم “زيلينسكي” الذي كان حينها ممثلا، فقرة فكاهية مضحكة.

الفيديو مفبرك

ومع تداول الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد ناشطون بأن الفيديو تمت فبركته والتلاعب فيه.

وأكدوا بأن ظهور “بوتين” في الفيديو كان ضمن برنامج “كا في أن” الروسي الفكاهي، والذي تشارك فيه فرق فنية من كافة مناطق روسيا وأيضا من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق. وكان يعرض على شاشة التلفزيون الروسي الرسمية، وحقق حينها نجاحا باهرا.

شهرة “زيلينسكي”

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي كان معروفاً قبل دخوله عالم السياسة من الأساس، إذ أنه كان كوميديا معروفا في كثير من المسلسلات والأفلام. ويذهب البعض إلى أن تقبل الشارع الأوكراني له من خلال أعماله الكوميدية كان سبباً رئيسا في حسمه الانتخابات الأوكرانية الأخيرة.

عمل “زيلينسكي” في أعمال الترفيه

انضم في سن السابعة عشر إلى فريق كي في إن المحلي وسرعان ما دعي للانضمام إلى الفريق الأوكراني الموحد (Zaporizhia-Kryvyi Rih-Transit) الذي قدم عرضًا في دوري كي في إن الرئيسي وفاز في النهاية في عام 1997.

أسس وترأس في العام نفسه فريق كفارتال-95 الذي تحول لاحقًا إلى فريق كفارتال-95 الكوميدي. قدم فريق كفارتال-95 بين عامي 1998 و2003 عروضًا في الدوري الرئيسي وفي أعلى دوري أوكراني مفتوح للكي في إن، أمضى أعضاء الفريق الكثير من الوقت في موسكو وتجولو باستمرار في دول ما بعد الاتحاد السوفييتي.

وفي عام 2003، بدأ كفارتال-95 بإنتاج برامج تلفزيونية لقناة 1+1 التلفزيونية الأوكرانية، وفي عام 2005، انتقل الفريق إلى قناة أنتر التلفزيونية الأوكرانية.

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وأدى في عام 2008، دور البطولة في الفيلم الرئيسي لوف إن أ بيغ سيتي (الحب في مدينة كبيرة). وفيلم (لوف إن أ بيغ سيتي2) الذي كان تكملة له.

واستمر زيلينسكي في مسيرته السينمائية من خلال فيلم (أوفيس رومانس. أور تايم) في عام 2011 وفيلم (رجيفسكي فيرسس نابليون) في عام 2012. تم إطلاق فيلم (لوف إن أ بيغ سيتي3) في يناير 2014. لعب زيلينسكي أيضًا الدور الرئيسي في فيلم (8 فيرست ديتس) الذي أطلق عام 2012، وتم إنتاج التكملة في عامي 2015 و2016.[32]

وكان زيلينسكي عضوًا في مجلس إدارة قناة إنتر التلفزيونية والمنتج العام منذ عام 2010 حتى عام 2012.

“زيلينسكي” من أصول يهودية

وولد رئيس أوكرانيا في مدينة “كريفي” في يوم الخامس والعشرين من يناير عام 1978، وتقول مصادر إنه ينحدر من عائلة ذات أصول يهودية. وكانت المفارقة أنه يجيد اللغة الروسية واستخدمها حتى خلال مرحلة الدعاية الانتخابية.

مسلسل خادم الشعب

وكان مسلسله الشهير “خادم الشعب” بمثابة نبوءة لمستقبله في عالم السياسة. إذ أن المسلسل الذي عرض في عام 2015 داخل أوكرانيا، يتحدث عن مدرس تاريخ سليط اللسان كان يقوم بدوره زيلينسكي. ولكن ذات مرة يتحدث بشكل حماسي عن الفساد ومحاربته فيتم تصويره من قبل أحد التلاميذ فيكون سببا في شهرته.

وتسبب العمل في تحول زيلينسكي إلى شخص يطمح كثير من الأوكرانيين إلى أن يكون لديهم رئيس مثله. خصوصا في ظل الأزمات السياسية التي يعاني منها هذا البلد الذي كان ضمن الاتحاد السوفيتي السابق.

نجاح “زيلينسكي” في انتخابات الرئاسة

ولم يوجه زيلينسكي خلال حملته الانتخابية الخطب الرنانة للشعب الأوكراني. بل قال صراحة إنه لا يعرف ماذا يفعل وماذا يقول خلال الدعاية الانتخابية البسيطة. لكنه بطريقته الكوميدية وعروضه المسرحية استطاع كسب المؤيدين له، إذ استمر في عرضها في شوارع كييف وعبر منصات التواصل الاجتماعي، كوسيلة للدعاية الانتخابية، حيث فاز بانتخابات الرئاسة الأوكرانية عام 2019.

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