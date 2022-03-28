جماهير السنغال تهاجم محمد صلاح بألفاظ نابية ومصطفى محمد يدافع عنه (شاهد)

وطن – تعرض محمد صلاح قائد المنتخب المصري للهجوم بالشتائم والألفاظ النابية من قبل جماهير السنغال، لحظة وصوله مع بعثة منتخب بلاده إلى العاصمة داكار، من أجل خوض المواجهة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

محمد صلاح وشتائم جماهير السنغال

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو، أثناء هجوم بعض جماهير منتخب السنغال على هداف فريق ليفربول الإنجليزي صلاح، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية ضده.

#استديو_الاهلي #Studio_AlAhly #مصر_السنغال هجوم الجماهير علي لاعبي منتخب مصر و سب محمد صلاح و امام عاشور و زيزو!!! pic.twitter.com/SZT5P5LiLh — استديو الاهلي (@Ahlystudio) March 28, 2022

كما وأظهرت مقاطع أخرى متداول، تعرض المصري صلاح للسخرية من قبل الجماهير السنغالية المتواجدة في المطار لحظة وصول بعثة المنتخب استعدادًا لمواجهة منتخب بلادهم، من خلال الهتاف باسم زميله السنغالي في نادي ليفربول ساديو ماني.

مصطفى محمد والدفاع عن محمد صلاح

ووجه نجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد علامات السخرية، للرد على هتاف سيدة سنغالية. كانت تستفز صلاح فور وصوله إلى العاصمة داكار السنغالية، من خلال الهتاف باسم ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

جماهير السنغال تقوم باستقزاز محمد صلاح لحظة وصوله إلى السنغال بذكر اسم ساديو ماني ومصطفى محمد زميله يستفزهم. pic.twitter.com/7QETUL9Fsm — Amr (@Amr21DS) March 28, 2022

كما وأظهرت المقاطع بأن قائد المنتخب المصري صلاح، لم يلتفت إلى تلك الاستفزازات والشتائم الموجه ضده من قبل الجماهير السنغالية.

مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر بتحقيق الفوز النظيف على السنغال بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا. بعد تمريرة طويلة رائعة استقبلها صلاح. وسددها باتجاه المرمى، لتصطدم بأحد مدافعي منتخب السنغال وتدخل بطريق الخطأ داخل مرماه.

بدأت الإستفزازات مبكرا للاعبين فور وصول البعثة إلى #داكار من بعض الجماهير السنغالية ,

إن شاء الله يكون الرد من رجالتنا في الملعب بالعودة ببطاقة العبور إلى مونديال #قطر2022 #Senegal | #TeamEgypt pic.twitter.com/p327RWKQR7 — محمد الجزار 🦅 (@mohamedelgazar4) March 28, 2022

ويتجدد اللقاء الحاسم بين مصر والسنغال في مباراة الإياب على ميدان الأخير هذه المرة، من أجل تحديد المتأهل منهما إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)

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