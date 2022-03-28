رياضة

جماهير السنغال تهاجم محمد صلاح بألفاظ نابية ومصطفى محمد يدافع عنه (شاهد)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة

وطن – تعرض محمد صلاح قائد المنتخب المصري للهجوم بالشتائم والألفاظ النابية من قبل جماهير السنغال، لحظة وصوله مع بعثة منتخب بلاده إلى العاصمة داكار، من أجل خوض المواجهة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

محمد صلاح وشتائم جماهير السنغال

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع الفيديو، أثناء هجوم بعض جماهير منتخب السنغال على هداف فريق ليفربول الإنجليزي صلاح، وتوجيه الشتائم والألفاظ النابية ضده.

مقالات ذات صلة

كما وأظهرت مقاطع أخرى متداول، تعرض المصري صلاح للسخرية من قبل الجماهير السنغالية المتواجدة في المطار لحظة وصول بعثة المنتخب استعدادًا لمواجهة منتخب بلادهم، من خلال الهتاف باسم زميله السنغالي في نادي ليفربول ساديو ماني.

مصطفى محمد والدفاع عن محمد صلاح

ووجه نجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد علامات السخرية، للرد على هتاف سيدة سنغالية. كانت تستفز صلاح فور وصوله إلى العاصمة داكار السنغالية، من خلال الهتاف باسم ساديو ماني مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.

كما وأظهرت المقاطع بأن قائد المنتخب المصري صلاح، لم يلتفت إلى تلك الاستفزازات والشتائم الموجه ضده من قبل الجماهير السنغالية.

مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022

وكان محمد صلاح قاد منتخب مصر بتحقيق الفوز النظيف على السنغال بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا. بعد تمريرة طويلة رائعة استقبلها صلاح. وسددها باتجاه المرمى، لتصطدم بأحد مدافعي منتخب السنغال وتدخل بطريق الخطأ داخل مرماه.

ويتجدد اللقاء الحاسم بين مصر والسنغال في مباراة الإياب على ميدان الأخير هذه المرة، من أجل تحديد المتأهل منهما إلى مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى