بلاغ للنائب العام ضد الراقصة نجلا بسبب ما فعلته بحجة تشجيع مصر ضد السنغال! (شاهد)

وطن – باشرت جهات التحقيق في مصر، إجراءاتها في بلاغ مقدم ضد الراقصة البرازيلية نجلا، بتهمة إهانتها العلم المصري.

مباراة مصر والسنغال

وذكرت صحيفة القاهرة 24، أن محامياً قدم بلاغاً ضد نجلا، بتهمة إهانة العلم المصري، بعدما قامت بالرقص به. وذلك بحجة تشجيع مصر في مباراتها ضد السنغال.

وأمر النائب العام بسرعة التحقيق في البلاغ المقدم من محامي اعتبر ما فعلته الراقصة البرازيلية، إهانة للعلم المصري وطالب بمحاكمتها وترحيلها من مصر.

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وكشف المحامي مقدم البلاغ، عن أن نيابة شمال القاهرة استدعته اليوم للتحقيق وسماع أقواله.

إهانة العلم

وبدأت تحقيقات نيابة شمال القاهرة حول الواقعة، وقال المحامي: “لمخالفتها القرار بقانون للرئيس الجمهورية لسنه 2014 والذي يعاقب على جريمة إهانة العلم بالحبس والغرامة”.

وأشار المحامي في البلاغ، إلى أن ما فعلته الراقصة نجلا يمثل جريمة وإهانة في حق العلم المصري طبقا للقرار بقانون الصادر من رئيس الجمهورية سنة 2014.

وأوضح أن العقوبة الحبس سنة والغرامة التي تصل إلى 30 ألف جنيه، إذا تمت إهانة العلم بأي صورة من صور العلانية، المنصوص عليها بالمادة 171 عقوبات بأي شكل يمكن أن يكون على مرأى من الناس.

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رقصت بالعلم

كما قدم المحامي لجهات التحقيق، فيديو لرقص نجلا بالعلم المصري، وصور من صفحتها الشخصية.

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وطالب المحامي بمخاطبة مصلحة الهجرة والجوزات للاستفسار عن بيانات الراقصة ومحل اقامتها واستدعائها للتحقيق تمهيدًا لمحاكمتها.

ليست أول مرة

كما طالب أيضاً باستصدار قرار بمنعها من السفر وإلغاء تصاريح العمل لها بمصر واتخاذ اللازم قانونا.

وأكد البلاغ أنها لم تكن تلك الواقعة الأولى للإهانة العلم من الرقصات الأجانب.

وذكر بما فعلته الراقصة الأرمينية صافيناز، معقباً: ” أطالب بمنع تصاريح للراقصات الأجانب بمصر، بعد سيل من المخالفات القانونية وأعمالهن المنافية للآداب العامة”.

وطالب البلاغ بسرعة التحقيق مع الراقصة، بتهمة إهانة العلم المصري وترحيلها بعد ذلك. معقباً: “وذلك على سند من القانون رقم قانون رقم 430 لسنة 1955 قانون تنظيم الرقابة علي المصنفات وتعديلاته. والذي حدد مواصفات وطبيعة الرقص الشرقي، من حيث الملبس وتراخيصه اللازمة”.

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