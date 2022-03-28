الهدهد

استجواب وزير الإعلام .. لماذا أقرّ مجلس الشورى العماني هذا الطلب الأول في تاريخه!؟

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
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استجواب وزير الإعلام العماني عبدالله بن ناصر الحراصي watanserb.com
وزير الإعلام العماني عبدالله بن ناصر الحراصي

وطن – أفادت وسائل إعلام عمانية بان مجلس الشورى وافق على استجواب وزير الإعلام الدكتور عبدالله الحراصي في عدد من المخالفات المتعلقة بعمله كوزير.

ووفقا لوسائل الإعلام العمانية فقد وافق 77% من أعضاء المجلس على استجواب الوزير “الحراصي”، عقب ما أثاره من جدل في السلطنة بعد أزمة إقالة المذيعة خلود العلوي.

فرحة أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على الاستجواب 

وفي مقطع فيديو تم تداوله، عبر العديد من أعضاء مجلس الشورى عن فرحتهم بموافقة المجلس على استجواب الوزير، حيث علت الصيحات المهللة بالاستجواب والتصفيق الحار عقب إعلان رئيس الجلسة بموافقة المجلس على الاستجواب.

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وكان مجلس الشورى العماني قد اعلن يوم 13مارس/آذار الحالي أنه قرر إدراج طلبا لاستجواب وزير الإعلام في عدد من المخالفات.

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وعقب صدور القرار بالموافقة، عاد وسم ” #استجواب_وزير_الإعلام” ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة على “تويتر”، حيث أشاد المغردون بالقرار باعتباره سابقة تاريخية للمجلس.

مغردون يشيدون بالموافقة على استجواب وزير الإعلام

وقال الإعلامي حمد الصواعي إن ” استجواب وزير الإعـلام بين قوسين ( تاريخية للمجلس)”.

كما أشاد المغرد مازن البادي بالخطوة، معربة عن تمنياته بأن تكون جلسة استجـواب وزير الإعلام علنية.

بينما اعتبر المغرد صاحب حساب “الزناد العماني” بان موافقة المجلس على استجواب الوزير يعتبر سابقة تاريخية.

أسباب موافقة مجلس الشورى على الاستجواب 

وكان عضو مجلس الشورى العماني سعد بدر الجابري، قد تحدث لإذاعة “الوصال” كاشفا عن مخالفتين استوفت شروط استجواب الوزير .

كما أوضح أن المخالفة الأولى هي تعميم حظر نشر وقائع جلسات المحاكم وهذا حق تتمتع به السلطة القضائية بالدرجة الأولى. بالإضافة إلى إهدار المال العام حيث تم طباعة عدد من جريدة عمان ولم يتم نشره.

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المصدر
متابعات وطن / تويتر الوصال
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 28 مارس، 2022آخر تحديث: 28 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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