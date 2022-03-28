استجواب وزير الإعلام .. لماذا أقرّ مجلس الشورى العماني هذا الطلب الأول في تاريخه!؟

وطن – أفادت وسائل إعلام عمانية بان مجلس الشورى وافق على استجواب وزير الإعلام الدكتور عبدالله الحراصي في عدد من المخالفات المتعلقة بعمله كوزير.

ووفقا لوسائل الإعلام العمانية فقد وافق 77% من أعضاء المجلس على استجواب الوزير “الحراصي”، عقب ما أثاره من جدل في السلطنة بعد أزمة إقالة المذيعة خلود العلوي.

فرحة أعضاء مجلس الشورى بالموافقة على الاستجواب

وفي مقطع فيديو تم تداوله، عبر العديد من أعضاء مجلس الشورى عن فرحتهم بموافقة المجلس على استجواب الوزير، حيث علت الصيحات المهللة بالاستجواب والتصفيق الحار عقب إعلان رئيس الجلسة بموافقة المجلس على الاستجواب.

# عاجل | #وكالة_واف |

مجلس الشورى العماني يصوت بالموافقة على طلب #استجواب_وزير_الإعلام pic.twitter.com/NGbflXon6X — وكالة واف الإخبارية (@WAFNewsAgency) March 28, 2022

وكان مجلس الشورى العماني قد اعلن يوم 13مارس/آذار الحالي أنه قرر إدراج طلبا لاستجواب وزير الإعلام في عدد من المخالفات.

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وعقب صدور القرار بالموافقة، عاد وسم ” #استجواب_وزير_الإعلام” ليتصدر قائمة الوسوم الأكثر تداولا في السلطنة على “تويتر”، حيث أشاد المغردون بالقرار باعتباره سابقة تاريخية للمجلس.

مغردون يشيدون بالموافقة على استجواب وزير الإعلام

وقال الإعلامي حمد الصواعي إن ” استجواب وزير الإعـلام بين قوسين ( تاريخية للمجلس)”.

#استجواب_وزير_الإعلام بين قوسين ( تاريخية للمجلس) — حمد الصواعي (@Hsawaei) March 28, 2022

كما أشاد المغرد مازن البادي بالخطوة، معربة عن تمنياته بأن تكون جلسة استجـواب وزير الإعلام علنية.

وياريت لو تكون علنيه #استجواب_وزير_الإعلام — Mazin Al-badi🇴🇲 (@sohar779) March 28, 2022

بينما اعتبر المغرد صاحب حساب “الزناد العماني” بان موافقة المجلس على استجواب الوزير يعتبر سابقة تاريخية.

#استجواب_وزير_الإعلام هي المره

الأولى في تايخ مجلس الشورى ! — الزِّنَاد العُماني (@omani_kin6A) March 28, 2022

أسباب موافقة مجلس الشورى على الاستجواب

وكان عضو مجلس الشورى العماني سعد بدر الجابري، قد تحدث لإذاعة “الوصال” كاشفا عن مخالفتين استوفت شروط استجواب الوزير .

كما أوضح أن المخالفة الأولى هي تعميم حظر نشر وقائع جلسات المحاكم وهذا حق تتمتع به السلطة القضائية بالدرجة الأولى. بالإضافة إلى إهدار المال العام حيث تم طباعة عدد من جريدة عمان ولم يتم نشره.

سعادة بدر الجابري لـ #الوصال:

مخالفتان استوفت شروط #استجواب_وزير_الإعلام وهي: – تعميم حظر نشر وقائع جلسات المحاكم وهذا حق تتمتع به السلطة القضائية بالدرجة الأولى – إهدار المال العام حيث تم طباعة عدد من جريدة عمان ولم يتم نشره @AljabriB تغطية:موزة الخاطرية @MozaAlkhatri93 pic.twitter.com/WLvvNmTUwX — Al Wisal – الوصال (@al_wisal) March 28, 2022

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