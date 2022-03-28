أثناء جمعها القمامة من شاطىء بلدتها .. امرأة تعثر على كنز

وطن – عثرت جيني فيتزجيرالد، البالغة من العمر 38 عامًا، على صندوق كنز خشبي يحتوي على قطع نقدية قديمة، وأحجار كريمة، وساعة جيب فضلا عن خاتم فضة وذلك خلال مشاركتها في حملة تنظيف شاطئ بلدتها الذي يقع في شمال نورفولك، حسب تقرير لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقد عثرت جيني، التي تعمل سكرتيرة طبية في إحدى العيادات، على حوالي 100 قطعة نقدية قديمة وجواهر وساعة جيب قديمة صدئة بالإضافة إلى خاتم فضة داخل الصندوق.

وقالت في هذا السياق “لم أجد شيئًا كهذا من قبل. عادةً أذهب إلى الشاطئ لجمع الزجاج المتناثر والأصداف، وعثوري على هذا الكنز كان أمرًا لا يصدق”.

عثرت عليه بالصدفة

وأضافت جيني”عثرت على هذا الصندوق عن طريق الصدفة. اعتقدت في الأول أنه كان قطعة من الأخشاب الطافية ولكن بعد ذلك رأيت الجزء العلوي منه.”

ولقد عثرت جيني على الصندوق في 20 مارس أثناء تواجدها مع “North Norfolk Beach Cleans”، مجموعة من المتطوعين يعملون على تنظيف شواطئ مدينة نورفولك.

وقد كان الصندوق الذي يبلغ طوله 10 بوصات موجودََا في أسفل منحدر منخفض، مخبأ خلف رصيف رملي.

وقد ساعدها زوجها جيمس، 40 عامًا، وهو مستشار في تكنولوجيا المعلومات، في جلب الصندوق الذي يبلغ وزنه 3 أرطال إلى المنزل في نورويتش. حيث ساعد أطفالهما هاريسون، البالغ من العمر تسعة أعوام، ودارسي، البالغة من العمر ستة أعوام، في تنظيف الرمال الموجودة عليه باستخدام فرشاة أسنان قديمة.

وقالت جيني “كان الصندوق مغطى بالرمال. لكنه كان في حالة جيدة إلى حد ما بالنظر إلى عمره”.

100 قطعة نقدية

كما أضافت جيني “عثرنا على 100 قطعة نقدية، معظمها من العصر الفيكتوري وبعضها يعود إلى عهد جورج الثالث، لكن بعض هذه القطع بدا رومانيًا وكان هناك البعض منها يعود إلى القرون الوسطى”.

كما عثر كذلك الثنائي على زجاجة عطر مزخرفة ومفتاح حديدي بالإضافة إلى حامل عود ثقاب فضي منقوش عليه اسم إرنست.

وسيتم تقديم الصندوق إلى مجلس مقاطعة نورفولك ثم سيقع إحالته إلى الطبيب الشرعي لتحديد من الذي سيستفيد منه.

وقالت جيني: “يعتقد ضابط الاتصال المكتشف أن هذا الصندوق له قيمة تاريخية. وكان أطفالي يعتقدون أنهم سيكونون أثرياء، حيث اعتقد إبني هاريسون أنه كان يحلم، فقد كان يريد أفضل مجموعة ألعاب ليغو.”

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