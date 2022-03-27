مهندسة سودانية تعرض نفسها للزواج بين إشارات المرور! (فيديو)

وطن– أثارت فتاة سودانية، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها أثناء عرضها نفسها للزواج على إشارة مرور.

أريد أن أتزوج

وظهرت الفتاة بفيديو متداول، رصدته “وطن”، وهي تقف على إشارة المرور في أحد شوارع العاصمة الخرطوم، وتغطي وجهها بنقاب وتحمل لافتة كتب عليها “أريد أن أتزوج”.

وذكرت صحيفة “كوش نيوز” المحلية، أن الفتاة مهندسة معمارية وتحمل عدة شهادات.

وكتب المدرب الدولي “عمر محمد نور”، الذي وثق لها مقطع الفيديو: “أخيرا الحمد لله وجدنا ست العفاف عروس الاستوب وطلعت باشمهندسة. وخريجة معمار كمان ومجموع شهاداتها العلمية والمهنية اكتر من ٢٧ شهادة”.

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وأضاف: “فعلا ادتنا درس كبير والله. طبعا ما لمينا فيها الا لقاها بتاع امجاد اليوم وقال ليها انت هنا والفيس مقلوب عشانك”.

وزاد: “قالت ليهو والله ما بعرفهم، لكن الجمعة الفاتت ما لقيت عريس قلت اجي الجمعة دي افتش، يا زول دي والله زولة حربية كيف. وفعلا شال رقمها ورسلو لي الصديق زول الخير جوزيف آل شيخنا ويوسف رسلو لي”.

وكشف المدرب مزيداً من التفاصيل، قائلا: “قبل شوية اتكلمت معاها واتأكدت من انها دي هي. والله بنية كاربة ومميزة بالجد، سالتها سؤال واحد بس الاداك قوة القلب دي منو؟”.

واستعرض إجابة الفتاة التي قالت: ” أساسا أنا كنت ماشة الجامع صلاة الجمعة في مسجد جبرة. ولكن ما لحقت الصلاة الناس طلعوا لانو عايزة زول صلاي. ولمن ما لحقتهم في الجامع مشيت الاستوب في الظلط وأول استحيت لكن تاني قلت الحلال مافيهو عيب”.

ألهمت أخرى

وكشف عمر قرافي أن قصة الفتاة ألهمت أخرى طلبت منه المساعدة في إيجاد عريس لها.

وكتب القرافي: “طلبت مني وأنا بأمانة حاوصل ليكم طلبها لأنو ما حبيت اكسر خاطرها”.

وتابع: “دخلت علي وهي من بناتي في التدريب عمرها ٢٠ سنة ومنتقبة ويتيمة وانسانة ذات خلق كريم ومن أسرة فاضلة. قالت لي يا بابا قرافي أنا كمان عايزة السترة بالحلال للفتن الأنا شايفاها دي”.

وأردف: “قلت ليها أنت صغيرة ومافي داعي تستعجلي قالت لي خير البر عاجلة. أها لو في أي شاب بشوف نفسو مؤهل وعايز بنت اخلاق وحشمة ودين وادب …. حأكون أنا ابوها ولو ما مريت من المعاينة بتاعتي ما بوصلك لي أهلها عشان هي صغيرة وبيهمني أمرها”.

وزاد القرافي: “الشايف نفسو قدر المسؤولية دي يقول لي …… دي أمانة ثقيلة البنية يتيمة وأنا حأكون دقيق في الاختيار من كل النواحي قبل ارسال العريس لاهلها . لو ما عندك ما تخاف ربنا وعد الناكح الذي يريد العفاف بالعون والتوفيق، ونحن معاك لمن تستلم ست العفاف”.

ثم أشار قرافي إلى أنه تمت خطبة الفتاة مبدأياً منه ووافق على الموضوع.

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