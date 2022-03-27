عرض مغري للتعاقد مع الحارس محمد الشناوي .. فهل سيرحل عن الأهلي المصري؟!

وطن – كشف نجم المنتخب المصري السابق مجدي عبد الغني، بأن المسؤولين داخل نادي الأهلي تفاجئوا خلال الأيام القليلة الماضية بتجديد نادي النصر السعودي مفاوضاته، مع الحارس محمد الشناوي من أجل التوقيع معه الصيف المقبل.

محمد الشناوي ومفاوضات النصر السعودي

وأفاد المصري مجدي عبد الغني، في تصريح صحفي له عبر قناة “الشمس” المصرية، بأن مسؤولو نادي الأهلي المصري تفاجئوا من عودة مفاوضات نادي النصر السعودي مع محمد الشناوي حارس الأهلي، في ظل التقارير التي تحدثت عن حصول النادي السعودي على توقيع محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك.

وأردف الكابتن عبد الغني، ” المسؤولين داخل نادي الأهلي ظنوا نادي النصر السعودي قد أغلق باب التفاوض مع الحارس محمد الشناوي، إلا أنهم تفاجئوا بتجديد المفاوضات معه، كما أن أنباء قوية ترددت حول تقديم نادي النصر السعودي عرض بقيمة 2 مليون و500 ألف دولار. في الموسم الواحد للتعاقد مع حارس الأهلي المصري”.

كما وتابع، ” إدارة نادي الأهلي تخشى من استمرار تلك العروض المغرية. لحارس الأهلي الشناوي، وهو ما يدفع الأخير يفكر في قبول العرض السعودي والرحيل عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة”.

وقدم حارس الأهلي الشناوي المستوى الرائع مع فريق الأهلي المصري. منذ قدومه إلى المارد الأحمر في صيف عام 2016، وحقق العديد من الألقاب معه. أبرزها التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين على التوالي، وكأس السوبر الأفريقي، ولقب الدوري المصري الممتاز 5 مرات.

إغراء محمد الشناوي حارس الأهلي المصري

واستكمل عبد الغني، ” ربما يفكر الحارس محمد الشناوي في هذا العرض المغري، في ظل رغبته في تأمين مستقبله. فقد سيحصل على راتب يقدر ب150 مليون جنيه مصري. في ثلاثة مواسم كاملة إلى جانب المكافآت والحوافز المالية مع نادي النصر السعوي”.

ويشارك حارس فريق الأهلي المصري محمد الشناوي مع منتخب بلاده، في نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 عن القارة الأفريقية أمام نظيره السنغال ” أسود الترانغا” لتأهل إلى مونديال قطر.

بعد مباراة السنغال بالامس اكمل الاخطبوط محمد الشناوي 50 مباراة مع المنتخب الوطني في كل البطولات تمكن من الحفاظ علي نظافه شباكه في 29 مباراة وحصل علي 9 مرات علي رجل المباراة ❤🇪🇬👏 شناااااوي يا كبير ❤🇪🇬💪 Design by mohamed nagy pic.twitter.com/x82DI9gmeZ — ALAHLY LOVERS NEWS (@ahly_loversnews) March 26, 2022

نهائيات تصفيات كأس العالم 2022

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز النظيف بهدف دون مقابل على ميدانه أمام السنغال، في مباراة ذهاب نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا. كما يتجدد لقاء العودة بين كلا المنتخبين يوم الثلاثاء القادم.

يشار إلى أن فريق الأهلي ” المارد الأحمر” في صدارة ترتيب الدوري المصريبرصيد 28 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن الوصيف فريق بيراميدز الذي جاء في المركز الثاني برصيد 26 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

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