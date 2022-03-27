جندي روسي يسلم نفسه مع دبابته للجيش الأوكراني طمعا في مكافئة قدرها 10 آلاف دولار

وطن – سلم جندي روسي نفسه ودبابته للقوات الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 10000 دولار (7500 جنيه إسترليني) وفرصة للحصول على الجنسية الأوكرانية.

سلم نفسه مع دبابته القتالة

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد استسلم الجندي الروسي “ميشا” (اسم مستعار) وسلم دبابة قتال رئيسية من طراز T- 72B3 بعد فرار زملائه الآخرين وتهديد قائده بإطلاق النار عليه.

وقال وزير الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسيف إن “ميشا” اتصل بالشرطة الوطنية الأوكرانية عبر الهاتف ورتبت مكانًا للقاء.

وقال: “على مدى أسابيع قليلة، حددت الشرطة الوطنية الهواتف التي يستخدمها الروس. ”

إرسال رسائل نصية على هواتف الجنود الروس

كما أوضح أنه “على هذه الهواتف، نرسل بانتظام رسائل نصية قصيرة حول كيفية الاستسلام وتسليم المعدات”، مضيفا أنه “قبل أيام قليلة، اتصل بنا ميشا”.

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وتابع : “لقد سلمنا المعلومات المتعلقة به إلى المخابرات العسكرية الأوكرانية”، موضحا أنه “لم ير أي مغزى من الحرب”.

الجنود الروس يعانون من نقص الامدادات

ونقلت الصحيفة عن الجندي “ميشا” قوله إنه “لم يعد هناك طعام تقريبًا، والإدارة العسكرية فوضوية وغائبة عمليًا. الإحباط هائل..الروس يستسلمون!”

كما أوضحت الصحيفة أن الجيش الأوكراني اختار مكانًا للجندي لاستسلامه واستخدم طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا للتأكد من أنها ليست كمينًا.

ثم اعتقلت القوات الخاصة ميشا، الذي استلقى على وجهه ويده لأعلى أثناء استسلامه.

وقال “أندروسيف” أن الجندي الروسي سيقضي ما تبقى من الحرب كأسير “في ظروف مريحة مع تلفزيون وهاتف ومطبخ ودش”.

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