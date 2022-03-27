الهدهد

جندي روسي يسلم نفسه مع دبابته للجيش الأوكراني طمعا في مكافئة قدرها 10 آلاف دولار

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
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جندي روسي يسلم نفسه ودبابته للجيش الأوكراني watanserb.com
جندي روسي يسلم نفسه ودبابته للجيش الأوكراني

وطن – سلم جندي روسي نفسه ودبابته للقوات الأوكرانية مقابل مكافأة قدرها 10000 دولار (7500 جنيه إسترليني) وفرصة للحصول على الجنسية الأوكرانية.

سلم نفسه مع دبابته القتالة

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد استسلم الجندي الروسي “ميشا” (اسم مستعار) وسلم دبابة قتال رئيسية من طراز T- 72B3 بعد فرار زملائه الآخرين وتهديد قائده بإطلاق النار عليه.

وقال وزير الداخلية الأوكراني فيكتور أندروسيف إن “ميشا” اتصل بالشرطة الوطنية الأوكرانية عبر الهاتف ورتبت مكانًا للقاء.

وقال: “على مدى أسابيع قليلة، حددت الشرطة الوطنية الهواتف التي يستخدمها الروس. ”

إرسال رسائل نصية على هواتف الجنود الروس

كما أوضح أنه “على هذه الهواتف، نرسل بانتظام رسائل نصية قصيرة حول كيفية الاستسلام وتسليم المعدات”، مضيفا أنه “قبل أيام قليلة، اتصل بنا ميشا”.

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وتابع : “لقد سلمنا المعلومات المتعلقة به إلى المخابرات العسكرية الأوكرانية”، موضحا أنه “لم ير أي مغزى من الحرب”.

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ونقلت الصحيفة عن الجندي “ميشا” قوله إنه “لم يعد هناك طعام تقريبًا، والإدارة العسكرية فوضوية وغائبة عمليًا. الإحباط هائل..الروس يستسلمون!”

كما أوضحت الصحيفة أن الجيش الأوكراني اختار مكانًا للجندي لاستسلامه واستخدم طائرة بدون طيار مزودة بكاميرا للتأكد من أنها ليست كمينًا.

ثم اعتقلت القوات الخاصة ميشا، الذي استلقى على وجهه ويده لأعلى أثناء استسلامه.

وقال “أندروسيف” أن الجندي الروسي سيقضي ما تبقى من الحرب كأسير “في ظروف مريحة مع تلفزيون وهاتف ومطبخ ودش”.

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المصدر
ديلي ميل
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 27 مارس، 2022آخر تحديث: 27 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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