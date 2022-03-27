تقرير: “بوتين” أعد قائمة للدول الأوروبية التي يمكن لروسيا أن تغزوها في يومين

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن المخاوف حول إرسال روسيا تهديدات إلى دول أخرى في الأسابيع الأخيرة لم تكن بلا أساس على الإطلاق.

وأوضحت الصحيفة أنه في سبتمبر 2014، أدرج بوتين خمس دول أوروبية في قائمة التهديد الخاص بسبب القوة العسكرية المتنامية لروسيا.

وحذرت الدول بشكل خاص من بولندا ورومانيا ودول البلطيق – إستونيا ولاتفيا وليتوانيا – وكلها جزء من الاتحاد الأوروبي. الكتلة التي كانت أوكرانيا تتطلع أيضًا للانضمام إليها في ذلك الوقت.

دول هدد “بوتين” بغزوها

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة Suddeutsche Zeitung الألمانية، يُزعم أن بوتين أخبر الرئيس الأوكراني آنذاك بيترو بوروشينكو: “إذا أردت، في غضون يومين كان بإمكاني الحصول على قوات روسية ليس فقط في كييف. ولكن أيضًا في ريجا وفيلنيوس وتالين ووارسو وبوخارست”.

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ويمثل التهديد، إذا صدر بهذه الشروط، المرة الأولى التي ناقش فيها بوتين فكرة غزو دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو الناتو.

المفوضية الأوروبية تحذر من طموحات “بوتين”

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، وهو من لاتفيا. لـ Politico في وقت سابق من هذا الشهر، إن بوتين من المرجح أن يكثف طموحاته العسكرية ويتحدى الناتو في دول بحر البلطيق في ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، إذا انتصر في أوكرانيا.

وأضاف: “إذا لم ندعم أوكرانيا، فلن تتوقف في أوكرانيا. من الواضح أن بوتين الآن في حالة حرب عدوانية، وللأسف من المحتمل أن يستمر هذا العدوان في دول أخرى”.

وقال: “إذا نظرت إلى تصعيد الخطاب العدواني لروسيا وحتى التصريحات التي تدعي أن روسيا تدعم المصالح البيلاروسية في الوصول إلى بحر البلطيق. والخطاب المتزايد المناهض للبلطيق – حسنًا في أوكرانيا، بدأ أيضًا بتصاعد الخطاب المعادي لأوكرانيا”.

ماريا زاخاروفا تهدد فنلندا والسويد

كما تم تهديد الدول غير الأعضاء في الناتو حيث حذرت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مؤخرًا من أن فنلندا والسويد قد تواجهان “عواقب عسكرية” إذا حاولتا الانضمام.

وقالت: “من الواضح أن انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، وهو تحالف عسكري في الأساس كما تفهم جيدًا. سيكون له عواقب عسكرية وسياسية خطيرة، الأمر الذي يتطلب من بلدنا اتخاذ خطوات للرد”.

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