أدهم نابلسي يكشف عن الشخص الذي تسبب في اعتزاله الغناء بسبب آية (شاهد)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقطعا مصورا حديثا للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، يروي فيه قصة الآية التي شجعته على اعتزال الغناء.

وكشف أدهم نابلسي في المقطع الذي لاقى تفاعلا واسعا ورصدته (وطن)، عن الشخص الذي كان سببا في اعتزاله المجال الفني.

فيديو متداول للفنان المعتزل #أدهم_نابلسي يروي فيه قصة الآية التي شجعته على اعتزال الغناء pic.twitter.com/0UqIJuFwWM — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 27, 2022

وقال إنه قبل سنتين تقريبا كان بعض النشطاء قد نشروا تعليقا “إنه شو بيقول أدهم نابلسي في تعليق أو شيء مثل هذا.”

وتابع: “فالناس كلها جاءت تكتب كلمات وأغاني وكذا.. ففيه شخص كتب “يقول يا ليتني قدمت لحياتي”.

وأوضح أدهم نابلسي أنه لما قرأ هذه الآية أيقظت شيء ما بداخله: “صحت شيء جواتي إنه عن جد شو بيقول أدهم نابلسي: “يا ليتني قدمت لحياتي”.”

وأضاف: “عن جد يعني الإنسان لما يججي يفكر بموضوع إنه عن جد شو عملت انا بحياتي بيرضي رب العالمين.”

ليؤكد مرة أخرى أن هذه الآية تحديدا أيقظت شيء بداخله، وبعد فترة الأمور صارت أحسن، حسب وصفه.

وقال: “يعني هاي الاية لما قرأتها وقتها كانت أوضاعي مش تمام بصراحة، وكنت حاسس إن أنا كتير مقصر، والآن أقرأها والحمد لله على الوضع الحالي لذلك أنا أحب هذه الآية جدا.”

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

ويشار إلى أنه قبل أيام أعلن للفنان الأردني المعتزل أدهم نابلسي، عن ختمه للقرآن الكريم وإجازته برواية حفص عن عاصم على الطريقة الشاطبية.

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وأظهر مقطع متداول رصدته “وطن” الفنان المعتزل وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وفقا لما حددته له اللجنة القائمة على المسابقة التي أقيمت بمسجد أبوعيشة بالعاصمة عمان.

وظهر ”نابلسي” أيضا في صورة أخرى وهو يحمل درعا تكريم حصل عليه بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

اعتزال أدهم نابلسي

وكان قد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال “النابلسي” في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وتابع: ”ليست مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة“.

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