بعد وصفه ب”الطفيلي”.. غاريث بيل يتطاول على الصحافة الإسبانية

وطن – هاجم الويلزي غاريث بيل 32 عاماً، نجم فريق ريال مدريد وسائل الإعلام الإسبانية، بعد وصف اللاعب ب”الطفيلي” واتهامه بنهب أموال ريال مدريد طوال مشواره مع النادي الأسبوع المنصرم.

هجوم غاريث بيل على الصحافة الإسبانية

غرد نجم ريال مدريد غاريث بيل عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” في الوقت الذي ينتحر فيه بعض الناس بسبب شدة قسوة وسائل الإعلام الإسبانية، كما أريد أن أعرف من سيحاسب هؤلاء الصحفيين والمنافذ الإخبارية على المقالات التي يتم نشرها؟!”.

وأردف الويلزي بيل، ” من حسن الحظ وبحكم خبرتي الطويلة، أنا الآن أتمتع بجلد سميك خلال الفترة التي قضيتها في دائرة الأضواء وأعرف كيف أتعامل مع تلك الأمور”.

اقرأ أيضاً:

كما واستكمل، ” هذا الأمر لا يعني بأن هذه المقالات لا تسبب ضرراً للأشخاص الذين يرون مثل هذه القصص الخبيثة والمزعجة، كما أنني شاهدت الخسائر التي يمكن أن تلحقها وسائل الإعلام بصحة الناس على الصعيد العقلي والجسدي”.

ضغوطات وسائل الإعلام

وتابع نجم ريال مدريد بيل حديثه، ” تتوقع وسائل الإعلام المستويات الخارقة للرياضيين المحترفين خلال مسيرتهم، كما أنهم أول من يقومون بالاحتفال في الأوقات السعيدة، ولكن عندما تسير الأمور في الاتجاه المعاكس لا يظهرون ذرة من التعاطف تجاه أي خطأ بشري. يقومون بتمزيقهم وتشجيع ظهور الاحباط والغضب لدى محبيهم ومعجبيهم”.

غاريث بيل عبر التويتر :

لقد تطورت مشاعري ، لكن هذا لا يعني أن مثل هذه المقالات لا تؤذيني

نعلم جميعا من هو الطفيلي الحقيقي pic.twitter.com/SjXRjQUXlN — عمالقة الكورة (@AmalikatElkora) March 25, 2022

كما وختم غاريث بيل حديثه، ” الضغوطات اليومية على الرياضيين الهائلة من قبل وسائل الإعلام، يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على أي رياضي. وتجعله شخصاً متوتراً وعلى حافة من فقدان صوابه أمام الجميع”.

غاريث بيل والألقاب مع ريال مدريد

رغم الانتقادات التي يواجها الويلزي بيل من قبل وسائل الإعلام، وكثرة أزماته مع نادي ريال مدريد منذ قدومه إلى القلعة البيضاء الملكية عام 2013. بصفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو، قادماً من نادي توتنهام الإنجليزي الذي أعير إلى صفوفه الموسم الماضي.

مستقبلك والانتقادات من الصحافة الإسبانية ؟ غاريث بيل : أنا لا أهتم بالأشياء التي تكتبها وسائل الإعلام الإسبانية. انها مضيعة للوقت. أنا لا أقرأها. أستطيع أن أقول أشياء كثيرة لكن من الأفضل ألا أتحدث (يضحك). pic.twitter.com/Yvt8kVWPvu — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) March 24, 2022

فقد حقق غاريث بيل 14 لقباً مع نادي ريال مدريد الإسباني على المستوى المحلي والقاري، من بينهم 4 ألقاب في منافسات دوري أبطال أوروبا. إلا أنه ما زال منذ بداية الموسم الحالي. تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي خارج التشكيلة الأساسية مع كثرة جلوسه على مقاعد البدلاء.

وينتهي عقد النجم الويلزي غاريث بيل مع نادي ريال مدريد. الذي حاول التخلص منه الموسم الماضي، إلا أنه عاد إلى الفريق بداية الموسم لاستكمال عقده الذي سينتهي في يونيو/ حزيران القادم.

(المصدر: وطن + تويتر)

اقرأ أيضاً: