رقم كبير جدا.. الكشف عن عدد قتلى مسرح “ماريوبول” الذي استهدف بغارة روسية قبل 10 أيام

وطن – قالت وكالة “أسوشييتد برس” إن حوالي 300 شخص قتلوا في الغارة الجوية الروسية الأسبوع الماضي التي فجرت مسرح ماريوبول الذي كان يستخدم كمأوى، حسبما قالت السلطات الأوكرانية، في إشارة إلى ما يمكن أن يكون الهجوم الأكثر دموية في الحرب على المدنيين حتى الآن.

ووفقا للوكالة، فقد أثارت حصيلة القتلى المرتفعة التي تم الإعلان عنها مزاعم بأن موسكو ترتكب جرائم حرب بقتل مدنيين، سواء عمداً أو بنيران عشوائية.

روسيا توقف زحفها نحو “كييف”

في غضون ذلك ، بدا أن روسيا تشير إلى تحول مهم في أهدافها الحربية، حيث قال المسؤولون الأمريكيون إن القوات الروسية يبدو أنها أوقفت، على الأقل في الوقت الحالي، هجومها البري الذي يهدف إلى الاستيلاء على العاصمة كييف.

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وتركز أكثر على السيطرة على منطقة دونباس في جنوب شرق البلاد – وهو تحول بدا أن الكرملين يؤكده.

الرئيس الأوكراني يناشد روسيا للتفاوض

وناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا مرة أخرى للتفاوض على إنهاء الحرب. لكنه قال بوضوح إنه لن يتنازل عن أي أرض أوكرانية من أجل السلام.

وقال في خطاب فيديو ليلي للأمة: “يجب ضمان وحدة أراضي أوكرانيا”. “أي أن الشروط يجب أن تكون عادلة ، لأن الشعب الأوكراني لن يقبلها بطريقة أخرى.”

قصف مسرح “ماريوبول”

ولأيام ، لم تتمكن حكومة ماريوبول من تحديد عدد الضحايا في قصف 16 مارس لمسرح ماريوبول الدرامي الكبير. حيث قيل إن مئات الأشخاص يختبئون بداخله، وفي محاولة لدرء مثل هذا الهجوم ، طُبعت كلمة “أطفال” باللغة الروسية بأحرف بيضاء ضخمة على الأرض بالخارج.

ونقلت حكومة المدينة عن شهود عيان عندما أعلنت حصيلة القتلى على قناتها في تلغرام، لكن لم يتضح على الفور كيف وصل الشهود إلى هذا الرقم أو ما إذا كان عمال الطوارئ قد انتهوا من حفر الأنقاض.

تنديد دولي بقصف مسرح “ماريوبول”

وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن ، جيك سوليفان ، إن قصف مسرح العمليات كان “صدمة مطلقة ، لا سيما بالنظر إلى حقيقة أنه كان هدفًا مدنيًا بشكل واضح”. وقال إن ذلك يظهر “استخفافا صارخا بأرواح الأبرياء” في المدينة الساحلية المحاصرة.

في حين قال مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني بعد وقت قصير من الهجوم إن أكثر من 1300 شخص قد لجأوا إلى المسرح، والعديد منهم بسبب تدمير منازلهم. وكان المبنى يحتوي على ملجأ في الطابق السفلي من المتفجرات ، وخرج بعض الناجين من تحت الأنقاض بعد الهجوم.

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من جانبه، قال ميرسيا جيوانا ، نائب الأمين العام لحلف الناتو: “هذه حرب بربرية، ووفقًا للاتفاقيات الدولية، فإن الهجمات المتعمدة على المدنيين هي جرائم حرب”.

وقال إن جهود بوتين لكسر إرادة أوكرانيا للمقاومة لها تأثير معاكس: “ما يحصل عليه هو وجود جيش أوكراني أكثر تصميماً وغربًا أكثر اتحادًا في دعم أوكرانيا”.

وواصل المسؤولون الأوكرانيون الضغط من أجل مزيد من الدعم العسكري، حيث دعا رئيس أركان زيلينسكي ، أندريه يرماك ، يوم الجمعة إلى برنامج للإقراض والتأجير ، في إشارة إلى سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في إمداد حلفائها في الحرب العالمية الثانية بكثافة.

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