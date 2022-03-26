الهدهد

الشماتة بقصف الحوثي لـ”جدة” تثير غضب الأمير عبدالرحمن بن مساعد ليخرج مهددا ومتوعدا..ماذا قال؟

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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عبدالرحمن بن مساعد
الأمير السعودي المقرب من ابن سلمان عبدالرحمن بن مساعد

وطن – أثارت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حول استهداف الحوثيين لمصفاة توزيع النفط في جدة أمس الجمعة، غضب الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد المعروف بقربه من ولي العهد محمد بن سلمان، ليخرج متوعدا من وصفهم بـ”الشامتين”.

وقال “ابن مساعد” في تدوينة له عبر حساب بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”ماقبل الأمس لن يكون أبدًا كما بعده وإن غدًا لناظره قريب والأمور بخواتيمها وياتعسًا لمن فتح باب خواتيمها”.

وأضاف عبدالرحمن بن مساعد قائلا: “لنهازي فرص الشماتة الوقتية: كلما شمتّم بنا كلما أخزاكم الله وبدّل شماتتكم حسرةً وكمدًا كما حدث عند نزول البترول دون( 10 $ شماتة)( ارتفاع شحاتة!(

واختتم قائلا:” ختامًا:سنضحك أخيرًا وكثيرًا!”.

وتابع “ابن مساعد” تهديداته في تغريدة أخرى مذكرا بأبيات شعرية لـ”المتنبي” قائلا: “وجاهلٍ مدّهُ في جهلهِ ضحِكي.. حتى أتَتْهُ يدٌ فرّاسةٌ وفمُ ..إذا رأيتَ نيوبَ الليثِ بارزةً.. فلا تظُنّنَ أنّ الليثَ يبتسِمُ!”.

قصف جدة

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد شنت مجموعة هجمات على مواقع في السعودية، تسببت في خسائر كبيرة. وكان أبرزها ضربات على خزانات نفط، لشركة أرامكو في مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

وأعلن الناطق باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، تفاصيل الهجمات الواسعة التي شنها الحوثيون بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

وقال سريع، إن قواتهم استهدفت منشآت لأرامكو في جدة، ومنشآت حيوية في الرياض، بدفعة من الصواريخ المجنحة.

ولفت إلى توجيه ضربات إلى أرامكو، في جيزان ونجران، بأعداد كبيرة من الطائرات المسيرة. كما قصف الحوثيون مصفاة رأس تنورة ومصفاة رابغ النفطية بطائرات مسيرة.

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كما تحدث سريع، عن قصف أهداف في مناطق جيزان وظهران الجنوب، وأبها، وخميس مشيط، بـ”أعداد كبيرة من الصواريخ البالستية”.

ويأتي إعلان سريع بعد أن قام التحالف الذي تقوده السعودية، بتدمير عدة طائرات مسيرة وصواريخ محملة بالمتفجرات اليوم الجمعة، استهدفت المنطقة الجنوبية للمملكة، وأصابت محطات مياه وكهرباء.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله: إن “منشأة تخزين، تابعة لشركة أرامكو في جدة، أصيبت في هجوم”.

وأظهرت لقطات لمغردين عبر تويتر، اندلاع نيران هائلة، وتصاعد سحابة دخان كبيرة، من خزانات نفط لشركة أرامكو في جدة.

من جانبها نقلت الوكالة الرسمية السعودية، عن وزارة الطاقة قولها الجمعة: إن المملكة “لن تتحمل المسؤولية عن نقص إمدادات النفط في الأسواق العالمية الناجم عن هجمات الحوثيين على منشآتها النفطية”.

وأضافت الوزارة أن محطتين لتوزيع المنتجات البترولية في جدة وجازان تعرضتا لهجمات بالصواريخ اليوم ولم تسفر الهجمات عن إصابات أو وفيات.

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
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صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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