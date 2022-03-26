إيدين هازارد خارج حسابات ريال مدريد لهذا السبب

وطن – ما زالت لعنة الإصابات المتكررة تلاحق النجم البلجيكي إيدين هازارد 31 عاماً، نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد إعلان الأخير عن خوض اللاعب عملية جراحية، سيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة.

إصابة إيدين هازارد

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الجمعة الماضية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” سيخضع اللاعب إيدين هازارد لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل إزالة صفيحة تثبيت طرفي العظم في منطقة ساقه اليمنى”.

التقرير الطبي لهازارد.#ريال_مدريد — Real Madrid C.F. ع (@realmadridarab) March 25, 2022

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن النجم البلجيكي هازارد سيغيب عن فريق ريال مدريد ” الملكي”، لفترة قد تصل إلى 5 أسابيع متواصلة من أجل التعافي من الإصابة.

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كما وبينت الصحفية، بأن نجم ريال مدريد إيدين هازارد قد خضع لعملية جراحية عام 2017 نتيجة تعرضه لكسر في الشظية داخل منطقة ساقه اليمنى، ثم خضع بعدها لعملية مماثلة في شهر مارس/ آذار عام 2020.

ايدين هازارد يصاب للمرة الـ16 مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق الاسباني. pic.twitter.com/VObyuSgISC — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) March 26, 2022

هازارد وصفقة ريال مدريد الفاشلة

وانضم البلجيكي إيدين هازارد الذي تراجع مستواه كثيراً منذ قدومه إلى ريال مدريد في صيف عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 130 مليون يورو. قادماً من صفوف فريق السابق تشيلسي الإنجليزي. الذي قدم معه المستوى الرائع الذي لفت أنظار جميع الأندية في القارة الأوروبية.

وشارك مع الفريق الملكي في كافة المسابقات المختلفة في 53 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

اتخذ ريال مدريد قرارًا بعرض إيدين هازارد، للبيع خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفقاً لـ"ماركا". 👀 وينتظر الملكي العروض المقدمة لهازارد في الصيف خاصة وأن البلجيكي خرج من حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي. 🧐 إيدين لا يريد الرحيل قبل نهاية عقده. pic.twitter.com/zln3KNVzlV — GOAL Arabia (@GoalAR) March 25, 2022

على عكس تألقه الذي قدمه مع تشيلسي الذي خاض معه 245 مباراة. خلال الفترة ما بين 2012 -2019، مسجلاً 110 أهداف وصناعة 92 تمريرة حاسمة. محققاً العديد من الانجازات والألقاب الفردية والجماعية مع الفريق على الصعيد المحلي والقاري.

كما وينتهي عقد البليجكي إيدين هازارد مع ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران عام 2024، إلا أن إدارة الفريق الملكي تريد التلخص منه بسبب سوء نتائجه وكثرة إصاباته منذ قدومه إلى الميرينغي.

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

(المصدر: وطن + موندو + تويتر)

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