رياضة

إيدين هازارد خارج حسابات ريال مدريد لهذا السبب

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 2 دقائق
لعنة الإصابات تلاحق إيدين هازارد من جديد مع ريال مدريد watanserb.com
البلجيكي إيدين هازارد وخضع عملية جراحية في الساق اليمنى

وطن – ما زالت لعنة الإصابات المتكررة تلاحق النجم البلجيكي إيدين هازارد 31 عاماً، نجم فريق ريال مدريد الإسباني بعد إعلان الأخير عن خوض اللاعب عملية جراحية، سيغيب على إثرها عن الملاعب لعدة أسابيع قادمة.

إصابة إيدين هازارد

وأعلن نادي ريال مدريد يوم الجمعة الماضية، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر”، جاء فيه: ” سيخضع اللاعب إيدين هازارد لعملية جراحية خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل إزالة صفيحة تثبيت طرفي العظم في منطقة ساقه اليمنى”.

ووفق صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن النجم البلجيكي هازارد سيغيب عن فريق ريال مدريد ” الملكي”، لفترة قد تصل إلى 5 أسابيع متواصلة من أجل التعافي من الإصابة.

مقالات ذات صلة

اقرأ أيضاً: 

كما وبينت الصحفية، بأن نجم ريال مدريد إيدين هازارد قد خضع لعملية جراحية عام 2017 نتيجة تعرضه لكسر في الشظية داخل منطقة ساقه اليمنى، ثم خضع بعدها لعملية مماثلة في شهر مارس/ آذار عام 2020.

هازارد وصفقة ريال مدريد الفاشلة

وانضم البلجيكي إيدين هازارد الذي تراجع مستواه كثيراً منذ قدومه إلى ريال مدريد في صيف عام 2019، بصفقة بلغت قيمتها 130 مليون يورو. قادماً من صفوف فريق السابق تشيلسي الإنجليزي. الذي قدم معه المستوى الرائع الذي لفت أنظار جميع الأندية في القارة الأوروبية.

وشارك مع الفريق الملكي في كافة المسابقات المختلفة في 53 مباراة، استطاع من خلالها تسجيل 8 أهداف وصناعة 10 تمريرات حاسمة.

على عكس تألقه الذي قدمه مع تشيلسي الذي خاض معه 245 مباراة. خلال الفترة ما بين 2012 -2019، مسجلاً 110 أهداف وصناعة 92 تمريرة حاسمة. محققاً العديد من الانجازات والألقاب الفردية والجماعية مع الفريق على الصعيد المحلي والقاري.

كما وينتهي عقد البليجكي إيدين هازارد مع ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران عام 2024، إلا أن إدارة الفريق الملكي تريد التلخص منه بسبب سوء نتائجه وكثرة إصاباته منذ قدومه إلى الميرينغي.

ويتصدر فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لهذا الموسم. برصيد 66 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب المنافسين له فريق إشبيلية الذي آتى في المركز الثاني برصيد 57 نقطة.

(المصدر: وطن + موندو + تويتر)

اقرأ أيضاً: 

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 26 مارس، 2022آخر تحديث: 26 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى