ياسمينة علي .. قصّة النجمة الإباحية الوحيدة في أفغانستان (صور)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن ياسمينة علي، البالغة من العمر 28 عامًا والتي رغم التحديات التي واجهتها، أصبحت النجمة الإباحية الوحيدة في أفغانستان.

نشأت ياسمينة في أفغانستان في أسرة مسلمة متشددة لكن بعد أن احتلت طالبان كابول في التسعينيات، تغيرت حياتها بالكامل.

مرحلة الطفولة

كانت ياسمينة مرعوبة عندما خرج مقاتلو طالبان في شوارع كابول عندما كانت طفلة صغيرة وشاهدت بعينيها رجال ونساء يتعرضون للضرب.كما تقول

وقد أكدت ياسمينة أنه لا يمكن للمراة أن تغادر المنزل دون أن يرافقها قريب ذكر.

وفي مقابلة أجرتها معها الصحيفة، تذكرت ياسمين اللحظة التي استولت فيها طالبان على السلطة.

وقالت: “تشعر وكأنك في حلم وأنت ترى هذا العنف حولك لكنك ما زلت تتساءل هل سينتهي هذا قريبًا؟”.

كما أضافت: “رأيت أشخاصًا يتعرضون للضرب لكونهم غير متدينين ولا يرتدون لباس ديني لائق.

هروبها من “جحيم طالبان”

في سن التاسعة، فرت ياسمينا وعائلتها من طالبان لتبدأ حياة جديدة في المملكة المتحدة وكانت “متعطشة للمعرفة” بعد أن بدأت المدرسة واستقرت في إنجلترا.

تعلمت القراءة والكتابة وسرعان ما أصبحت متفوقة في الفصل ومن هناك تلقت التربية الجنسية.

وقالت في هذا السياق: “لقد أتيت من مجتمع ديني محافظ متخلف. وكانت لا توجد مناقشات حتى عن بداية دورتك الشهرية. كلما ما قدم لي كان فوط صحية ولا توجد محادثات حول صحتك الجنسية. تتعلم هذا كله بنفسك.”

بالإضافة إلى حصولها على علامات جيدة في المدرسة، قالت ياسمين إن أقرانها تسببوا لها في مشاكل وقد وصل البعض إلى وصفها بطالبان.

وذكرت: “لم يسبق لهم أن رأوا فتاة، ترتدي الحجاب، لا تتحدث الإنجليزية وهي قادمة من بلد فيه يشهد حربًا. لقد كنت الفتاة الوحيدة في المدرسة التي كانت ترتدي الحجاب.”

زواج مدبر

بعد إتمامها مرحلة التعليم الثانوي وحصولها على شهادة، اختارت ياسمين دراسة العلوم الطبية الحيوية لكن عالمها إنقلب رأسًا على عقب عندما أجبرتها عائلتها على الزواج غصبا عنها.

وهي خطوة جعلت ياسمينة، عندما كانت تبلغ من العمر 19 سنة تهرب من المنزل وقاطعتهم منذ ذلك الوقت.

بالإضافة إلى الابتعاد عن عائلتها، غيّرت دينها من الإسلام وأصبحت ملحدة.

النجمة الإباحية الوحيدة في أفغانستان

بدأ اهتمام ياسمينة بالجنس بعد أن وصلت للنشوة بعد أشهر من المحاولة.

وقالت: “لم أستطع الوصول إلى النشوة. كنت أحاول بجد واعتقدت أن هناك خطأ ما معي. كنت أركز بشدة على تحقيق النتيجة. واعتقدت أن الطريقة الوحيدة للحصول على حياة جنسية صحية هي الوصول إلى النشوة.”

وبعد أن تركت عائلتها ورائها اكتشفت ياسمين التصوير الجنسي. وقد قالت إنها تجربة رائعة وكانت ومازالت تحب هذا المجال.

لقد ظهرت ياسمين في العديد من الأفلام الاباحية ومنذ عام 2017 كسبت أموالًا أيضًا على موقع OnlyFans.

تهديدات طالبان

بعد أن أصبحت “النجمة الإباحية الوحيدة في أفغانستان”، قالت ياسمين إنها تلقت تهديدات بالقتل من قبل رجال طالبان رددوا فيها “نتمنى لك الموت” و”كيف تجرؤين على إلحاق العار بالإسلام أيتها العاهرة.”

على الرغم من أنها توقفت عن كونها مسلمة منذ فترة طويلة، استخدمت ياسمين حجابها في بعض الأفلام الإباحية.

قائلة في هذا السياق: “أنا موافقة تمامًا على ارتداء الحجاب في الأفلام الإباحية. إنه يكسر المحرمات والصورة النمطية للحجاب.”

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