غاريث بيل يُوجه رسالة قوية لمنتقديه بعد التألق الملفت للأنظار مع منتخب ويلز (فيديو)

وطن – وجه النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل 32 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعد قيادة منتخب ويلز إلى نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

رسالة غاريث بيل

وقال رجل مباراة ويلز والنمسا غاريث بيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تصريح صحفي عبر شبكة سكاي سبورت البريطانية، ” أدائي اليوم لم يكن رسالة موجه لأحد، فإرسالها هي مضيعة للوقت”.

"It's disgusting. They should be ashamed of themselves." 🗣 Gareth Bale has hit out at the Spanish press headlines that targeted him ahead of Wales' play-off game against Austria. pic.twitter.com/YOc0FhQJIR — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 25, 2022

وعلق الويلزي بيل حول الانتقادات الذي تعرض لها في الآونة الأخيرة، ” هذا الأمر مثير للاشمئزاز، كما ويجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم”.

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كما ويواجه غاريث بيل أزمة منذ عودته إلى فريق ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة الموسم الماضي مع فريق توتنهام الإنجليزي، حيث ما زال خارج حسابات تشكيلة الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

📹- هدف عالمي بأقدام غاريث بيل 🔥🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 pic.twitter.com/RZIAIrp6BO — E P L W O R L D (@EPLworld) March 24, 2022

ثنائية بيل مع منتخب ويلز

ونجح نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل في قيادة منتخب ويلز بثنائية رائعة في الدقيقتين ال25 وال51، في إقصاء نظيره النمسا من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا. والتأهل إلى الملحق النهائي من تصفيات القارة الأوروبية.

كما وسجل منتخب النمسا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال64 عن طريق اللاعب مارسيل سابيتزر.

كالعادة غاريث بيل خيالي مع ويلز 🔥 pic.twitter.com/BPYVlv8BOO — Amr (@Amr21DS) March 24, 2022

وشهد اللقاء تفوق الخاسر منتخب النمسا على نظيره المتأهل لنهائي الملحق الأوروبي ويلز على صعيد التسديدات والاستحواذ، التي وصلت إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 66%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 34%.

نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ويستعد منتخب ويلز في نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا التي تم تأجيلها إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل. بسبب تداعيات العملية الروسية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

🗣 غاريث بيل

"لست بحاجة لارسال رسالة لأحد ، يجب ان يخجلوا من أنفسهم". pic.twitter.com/HPnNEkhK21 — BlancosGlobal (@Blancos_Global) March 24, 2022

ويطمح منتخب ويلز في التأهل للمشاركة. في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، للمرة الأولى منذ نسخة عام 1958.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت + تويتر)

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