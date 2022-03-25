رياضة

غاريث بيل يُوجه رسالة قوية لمنتقديه بعد التألق الملفت للأنظار مع منتخب ويلز (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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وطن – وجه النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل 32 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعد قيادة منتخب ويلز إلى نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

رسالة غاريث بيل

وقال رجل مباراة ويلز والنمسا غاريث بيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تصريح صحفي عبر شبكة سكاي سبورت البريطانية، ” أدائي اليوم لم يكن رسالة موجه لأحد، فإرسالها هي مضيعة للوقت”.

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وعلق الويلزي بيل حول الانتقادات الذي تعرض لها في الآونة الأخيرة، ” هذا الأمر مثير للاشمئزاز، كما ويجب عليكم أن تخجلوا من أنفسكم”.

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كما ويواجه غاريث بيل أزمة منذ عودته إلى فريق ريال مدريد بعد انتهاء فترة الإعارة الموسم الماضي مع فريق توتنهام الإنجليزي، حيث ما زال خارج حسابات تشكيلة الفريق الملكي تحت قيادة المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي.

ثنائية بيل مع منتخب ويلز

ونجح نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بيل في قيادة منتخب ويلز بثنائية رائعة في الدقيقتين ال25 وال51، في إقصاء نظيره النمسا من تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا. والتأهل إلى الملحق النهائي من تصفيات القارة الأوروبية.

كما وسجل منتخب النمسا الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال64 عن طريق اللاعب مارسيل سابيتزر.

وشهد اللقاء تفوق الخاسر منتخب النمسا على نظيره المتأهل لنهائي الملحق الأوروبي ويلز على صعيد التسديدات والاستحواذ، التي وصلت إلى 16 تسديدة. والاستحواذ بنسبة 66%، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 14 تسديدة والاستحواذ بنسبة 34%.

نهائيات تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا

ويستعد منتخب ويلز في نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا، مع الفائز من مباراة اسكتلندا وأوكرانيا التي تم تأجيلها إلى شهر يونيو/ حزيران المقبل. بسبب تداعيات العملية الروسية العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية.

ويطمح منتخب ويلز في التأهل للمشاركة. في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 في دولة قطر، للمرة الأولى منذ نسخة عام 1958.

(المصدر: وطن + سكاي سبورت + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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