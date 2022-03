غاريث بيل يُوجه رسالة قوية لمنتقديه بعد التألق الملفت للأنظار مع منتخب ويلز (فيديو)

وطن – وجه النجم الويلزي المخضرم غاريث بيل 32 عاماً، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بعد قيادة منتخب ويلز إلى نهائي تصفيات كأس العالم 2022 أوروبا.

وقال رجل مباراة ويلز والنمسا غاريث بيل في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تصريح صحفي عبر شبكة سكاي سبورت البريطانية، ” أدائي اليوم لم يكن رسالة موجه لأحد، فإرسالها هي مضيعة للوقت”.

"It's disgusting. They should be ashamed of themselves." 🗣

Gareth Bale has hit out at the Spanish press headlines that targeted him ahead of Wales' play-off game against Austria. pic.twitter.com/YOc0FhQJIR

— Sky Sports News (@SkySportsNews) March 25, 2022