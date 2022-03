بعد إلغائه زيارته للسعودية والإمارات.. الكشف عن لقاء بين وزير الخارجية الأمريكي و”ابن زايد” في المغرب

وطن – رغم ما تم كشفه قبل أيام عن إلغائه زيارة كانت مقررة للسعودية والإمارات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية ان الوزير أنتوني بلينكين سيسافر إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ابتداء من يوم السبت في رحلة ستهيمن عليها بشدة مناقشة الغزو الروسي لأوكرانيا، كاشفة عن لقاء سيجمع الوزير “بلينكن” مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد في المغرب.

وقالت الوزارة أن بلينكين سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر من السبت إلى الأربعاء، في رحلة ستركز على إيران والصراع في أوكرانيا.

وصرحت يائيل ليمبيرت، كبيرة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، للصحفيين بأن “كلاهما سيكون بالفعل على رأس جدول الأعمال”.

وقال “ليمبرت” إن “بلينكين” سيناقش دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا خلال زيارته في نهاية الأسبوع.

وأضافت: “نحن نقدر دور إسرائلي..يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التوسط لإنهاء الصراع الأوكراني الروسي”.

وحذرت من أن الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع أسعار القمح.

وكشفت “ليمبرت” إنه أثناء وجوده في المغرب ، سيلتقي بلينكين أيضًا مع ولي عهد أبوظبي امحمد بن زايد آل نهيان ، حيث سيناقش الطرفان مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران واليمن وسوريا وأسواق الطاقة العالمية وإثيوبيا.

ولفتت “لمبرت” إلى أن اتفاقات إبراهيم ، وهي مبادرة ترعاها الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية ، ستكون على جدول الأعمال.

وقالت “إنها لحظة مناسبة لهذا الاجتماع. هناك الكثير للمناقشة”.

وكانت مصادر أمريكية قد كشفت قبل أيام عن إلغاء وزير خارجية الولايات المتحدة “أنتوني بلينكن” زيارته التي كانت مخططا لها إلى السعودية والإمارات، هذا الشهر.

ونقلت الصحفية الموثوقة “جويس كرم”، عن مصادر أمريكية (لم تسمها)، إلغاء الزيارة.

ولم تقدم كبيرة المراسلين في صحيفة “ذا ناشونال”، المزيد من التفاصيل.

