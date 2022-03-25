أدهم نابلسي يختم القرآن ويحصل على إجازته برواية حفص عن عاصم (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، لحظة ختمه للقرآن الكريم وإجازته برواية حفص عن عاصم على الطريقة الشاطبية.

أدهم نابلسي يتلو القرآن

وأظهر المقطع الذي رصدته “وطن” الفنان المعتزل وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وفقا لما حددته له اللجنة القائمة على المسابقة التي أقيمت بمسجد أبوعيشة بالعاصمة عمان.

أدهم النابلسي يتمّ ختم القرآن الكريم وإجازته برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية 💛

By : @q1q555 pic.twitter.com/Gwe2ivKGa2 — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 24, 2022

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كما تداول الناشطون آخرون، صورة لـ”نابلسي”، وهو يحمل درعا تكريم حصل عليه بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

الفنان المعتزل ادهم نابلسي يختم القرآن الكريم وتم تكريمه بدرع في حفل اقيم بمسجد ابو عيشة .. pic.twitter.com/vw7KITlVxK — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 24, 2022

أدهم نابلسي يؤم المصلين

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أدهم نابلسي يؤم المصلين في أحد مساجد الأردن.

أدهم نابلسي إماماً للمصلين

حين يكتب لك الله الهداية..

حين تتقدم إلى ربك واثقاً دون رجعة..

حين يرسخ الإيمان في قلبك، فتختار رضى ربك، وجنة عرضها السماوات والأرض.

حينها تركت ملذات الدنيا، واشتريت جنة الآخرة

ثبتك الله يا أدهم، وكتب لإخوانك، الإقتداء بفعلك..

اللهم اهدهم، ورقق قلوبهم pic.twitter.com/g2zNq9yHyg — د. حمزة -القمحاوي (@hamzahasann) January 1, 2022

اعتزال أدهم نابلسي

وكان قد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال “النابلسي” في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وتابع: ”ليست مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة“.

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