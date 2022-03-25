حياتنا

أدهم نابلسي يختم القرآن ويحصل على إجازته برواية حفص عن عاصم (فيديو)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، لحظة ختمه للقرآن الكريم وإجازته برواية حفص عن عاصم على الطريقة الشاطبية.

أدهم نابلسي يتلو القرآن

وأظهر المقطع الذي رصدته “وطن” الفنان المعتزل وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، وفقا لما حددته له اللجنة القائمة على المسابقة التي أقيمت بمسجد أبوعيشة بالعاصمة عمان.

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كما تداول الناشطون آخرون، صورة لـ”نابلسي”، وهو يحمل درعا تكريم حصل عليه بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

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أدهم نابلسي يؤم المصلين

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أدهم نابلسي يؤم المصلين في أحد مساجد الأردن.

اعتزال أدهم نابلسي

وكان قد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال “النابلسي” في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وتابع: ”ليست مشكلة أن يكون لدينا أهداف، ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة“.

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المصدر
تويتريوتيوبوطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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