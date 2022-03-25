حياتنا

أحلام تثير الجدل بفستان شفاف كشف ما تحته! (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
أحلام بفستان شفاف watanserb.com
أحلام بفستان شفاف

وطن – أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، ضجة على حسابها في “انستغرام”، بعد نشرها صوراً من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان شفاف .

أحلام ترتدي فستان شفاف 

وظهرت أحلام في عدة صور نشرتها، مرتديةً فستاناً، شفافاً من المنطقة العليا، خاصة عند منطقة الصدر والكتفين، وهو ما أثار جدلاً بين متابعي الفنانة الإماراتية .

 

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وأرفقت الفنانة الإماراتية ألبوم الصور بكلمات أغنيتها “عشان اتوب” من ألبوم “فدوة عيونك” .

وبينما عبّر قسم من متابعي الفنانة الإماراتية عن إعجابهم بإطلالتها، انتقد آخرون الفستان الذي ظهرت فيه، وكتب أحدهم: “الله يهديك يا احلام قبل رمضان .. وتغطين لو شعرك”.

بينما اتهمها آخر بأنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

وحصدت الفنانة الإماراتية، قبل أيام جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية “حزين”، في حفل الموريكس دور، بإمارة دبي.

 

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المصدر
رصد ومتابعة وطنانستغرام
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 25 مارس، 2022آخر تحديث: 25 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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