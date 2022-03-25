أحلام تثير الجدل بفستان شفاف كشف ما تحته! (صور)

وطن – أثارت الفنانة الإماراتية أحلام، ضجة على حسابها في “انستغرام”، بعد نشرها صوراً من آخر جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت مرتدية فستان شفاف .

أحلام ترتدي فستان شفاف

وظهرت أحلام في عدة صور نشرتها، مرتديةً فستاناً، شفافاً من المنطقة العليا، خاصة عند منطقة الصدر والكتفين، وهو ما أثار جدلاً بين متابعي الفنانة الإماراتية .

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وأرفقت الفنانة الإماراتية ألبوم الصور بكلمات أغنيتها “عشان اتوب” من ألبوم “فدوة عيونك” .

وبينما عبّر قسم من متابعي الفنانة الإماراتية عن إعجابهم بإطلالتها، انتقد آخرون الفستان الذي ظهرت فيه، وكتب أحدهم: “الله يهديك يا احلام قبل رمضان .. وتغطين لو شعرك”.

بينما اتهمها آخر بأنها تحاول تقليد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي .

وحصدت الفنانة الإماراتية، قبل أيام جائزة النجمة الغنائية الخليجية العربية للعام وأفضل ألبوم غنائي للعام وتميّز أغنية “حزين”، في حفل الموريكس دور، بإمارة دبي.

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