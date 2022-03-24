ملعب غلطة سراي التركي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية (فيديو)

وطن – دخل ملعب غلطة سراي التركي المعروف باسم “نيف ستاديوم”، موسوعة غينيس للأرقام القياسية على مستوى العالم، بعد الانتهاء من مشروع ضخم يعتمد على نظام الطاقة الشمسية.

ملعب غلطة سراي ودخول موسوعة غينيس

وأفاد موقع “milliyet” التركي، بأن ملعب “ستاديوم”. معقل نادي غلطة سراي التركي، يعد من أقوى الملاعب في العالم الذي يعتمد على نظام الطاقة المتجددة “الشمسية”، كما وتم تسجيل ذلك بشكل رسمي داخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأردف الموقع التركي، ” لقد تم انجاز هذا المشروع الضخم. عن طريق شركة Enerjisa Energy المشهورة في قطاع توزيع الكهرباء في تركيا”.

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مشروع ملعب غلطة سراي

وبين، بأنه تم تركيب على طول مساحة ملعب غلطة سراي المقدرة ب 40 ألف متر مربع. من الألواح الشمسية، كما ووصلت تكلفة المشروع إلى 20 مليون ليرة تركية أي ما يعادل 1.4 مليون دولار أمريكي.

من جهتها، كشفت ممثلة موسوعة غينيس للأرقام القياسية في تركيا شيدا سوباشي، بأنه تم تركيب 1404 من الألواح الشمسية، والتي تنتج ما يقارب 4.3 مليون ميغاواط من الكهرباء داخل الملعب.

أفضل مشروع على مستوى العالم

وأضافت سوباشي، ” ملعب ستاديوم” معقل غلطة سراي التركي بات الأفضل من حيث الطاقة الشمسية على مستوى العالم، كما أن الرقم القياسي انتقل من دولة البرازيل إلى تركيا. وعليه سيكون هذا النموذج الذي يحتذى به في توفير الطاقة الكهربائية وتشغيل كافة المرافق عن طريق الألواح الشمسية”.

كما وفي سياق آخر، يواجه فريق غلطة سراي سوء النتائج على الصعيد المحلي والقاري، حيث خرج خلال هذا الموسم من الدوري الأوروبي أمام برشلونة الإسباني، إلى جانب إقصائه من كأس تركيا.

ويحتل فريق غلطة سراي المركز الخامس عشر من ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 70 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + milliyet)

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