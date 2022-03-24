قرار سعودي يخصّ الصلوات خلال شهر رمضان

وطن – تنفيذاً لسياسات ولي العهد محمد بن سلمان التي تهدف لسلخ المجتمع السعودي عن قيمه الدينية، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد التي يرأسها الوزير عبداللطيف آل الشيخ الذي يوصف بأنه أحد أذرعة “ابن سلمان” في تنفيذ سياساته، قرار بمنع بث ونقل الصلوات في السعودية عبر أي وسيلة إعلامية خلال شهر رمضان.

منع بث الصلوات في السعودية

ووفقا لبيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي، فقد تم إصدار مجموعة من التعليمات والتوجيهات الخاصة بتهيئة المساجد قبل شهر رمضان المبارك بزعم انها لخدمة المصلين.

وبحسب البيان، فقد “أكدت الوزارة على منسوبي المساجد من أئمة ومؤذنين بضرورة الانتظام في عملهم، وعدم التغيب خلال شهر رمضان المبارك، وعدم استخدام الكاميرات الموجودة في المساجد لتصوير الإمام والمصلين أثناء أداء الصلوات، وعدم نقل الصلوات أو بثها في الوسائل الإعلامية بشتى أنواعها”.

كما أكد البيان “على المؤذنين بالالتزام بمواعيد الأذان حسب تقويم أم القرى. والتأكيد على وقت رفع أذان صلاة العشاء في الوقت المحدد في شهر رمضان، وأن تكون الإقامة بعد الأذان وفق المدة المعتمدة لكل صلاة.”

منع جمع التبرعات في المساجد

وشددت الوزارة على جميع منسوبي المساجد بمختلف مناطق المملكة عدم جمع التبرعات المالية لمشروعات تفطير الصائمين وغيرها. وأن تكون مشاريع التفطير في ساحات المساجد والأماكن المهيأة. وإضافة لأن تكون تحت مسئولية الإمام أو المؤذن. وأن يتم تنظيف الأماكن المخصصة للتفطير بعد الانتهاء من الإفطار مباشرة.

يشار إلى أن الوزير عبداللطيف آل الشيخ قد عبر في مناسبات عديدة عن آراء تتطابق مع ما يراه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بل وذهب أبعد منها في بعض المرات، وذلك في ما يخص الربيع العربي وجماعة الإخوان المسلمين وتركيا وغير ذلك.

وسبق أن انتشر له على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يحذر فيه السعوديين من “الانجرار وراء من يدعو إلى الخروج عن ولاة الأمر وإسقاط حكم آل سعود”.

وقال إنه بدون “آل سعود لن يستطيعوا حماية مؤخراتهم. وليس محارمهم فقط”.وفق زعمه

الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ – وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد المعين بالامس في السعودية

يذكر الشعب ان ولاة أمرهم هم من يحمون " مؤخراتهم " 🙄🙄

بركاتك يا شيخ 😪 pic.twitter.com/c99gBLLCXM — 𝕽𝖊𝖊𝖒 ‏ ‏🇸🇾 𝖆𝖑𝖓𝖆𝖏𝖊𝖒 (@SyAlnajem) June 2, 2018

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