3 خطوات عليكِ القيام بها للتخلص من البثور المزعجة في يومين

وطن – من خلال مقطع فيديو نشرته على الإنستغرام، شاركت خبيرة التجميل ومحررة التجميل السابقة في مجلة فوغ أستراليا، سيغورني كانتيلو، مع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أسلوبها البسيط المكون من ثلاث خطوات للتخلص من البثور خلال يومين.

تنظيف البشرة بشكل صحيح

قالت كانتيلو وهي مؤسسة موقع “beauticate” أن الخطوة الأولى للتخلص من البثور المزعجة تتمثل في تنظيف بشرة الوجه من بقايا المكياج أو الزيوت العالقة عليها بشكل صحيح.

مثل العديد من النساء، قالت كانتيلو إنها تصاب بالبثور بشكل متكرر خاصة في فترة ما قبل الدورة الشهرية. وغالباً ما تكون هذه البثور حمراء وغير مريحة.

لذا فهي تقوم أثناء النهار بتغطية البثور بكونسيلر طبي أو باستعمال مكياج معدني لتقليل الاحمرار مع السماح للجلد بالتنفس.

الاستعمال الموضعي للمرهم

بمجرد عودتها إلى المنزل، تنظف كانتيلو بشرتها لإزالة المكياج ثم تضع محلول علاج البقع مباشرة فوق البثور.

وفي هذا السياق، تقول كانتيلو “يجب دائمََا استعمال المرهم باستخدام قطن الأذن لوضع كمية دقيقة جدًا منه على البثرة. مع تجنب وضعه على الجلد القريب من البثرة لأن ذلك قد يؤدي إلى تقشر وجفاف البشرة.”

تغطية البثرة بضمادة طبية طوال الليل

في الخطوة الأخيرة، تقول كانتيلو أنه يجب وضع كمية دقيقة من المرهم على البثرة وتغطيتها بضمادة طبية لاصقة وتركها طوال الليل أو أثناء عودتك إلى المنزل، لضمان استمرارية تأثير العلاج لفترة طويلة. وتغطية البثرة وحمايتها من التعرض للبكتيريا.”

ويُنصح دائما قبل شراء منتجات العناية بالبشرة، باستعمال المنتج الذي يناسب نوع بشرتك.

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