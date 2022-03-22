عقب تداول فيديو إساءة خلود الثمالي للسعوديين.. سعوديون يطالبون بتطبيق القانون العماني!

وطن – ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية بوسم “#خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في المملكة.

وجاء تصدر الوسم عقب تداول مقطع فيديو لمغردة سعودية تدعى “خلود الثمالي” والمتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، تعترض فيه على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها سابقا من أجنبي. وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة.

خلود الثمالي تسيء للسعوديين

وقالت “الثمالي” في الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” موجهة حديثها لشخص طالب بتصعيد موضوعها للحكومة كونها متزوجة من اجنبي: ” هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة..عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة”.

بينما أضافت: “أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك”.

وتابعت: “حاصرني على عيالك كيف يتوظفوا”، متائلة: “هذا اللي يهمك..وظيفة؟”.

في حين أردفت قائلة: “لا يا بابا..اكبر اكبر..حنا ما نبغى وظايف..أنا أبغى عيالي هم اللي يوظفوك يا متخلف.. بإقامة مميزة هم اللي يوظفوك يا متخلف ياعنصري”.

هاشتاق #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين صعد للترند بعد غضب السعوديين والسعوديات بعد تصريحات مغردة تدعي “خلود” وتؤكد ان من يحملون الاقامة المميزة سوف يوظفون العاطلين مطالبينها بالاعتذار ومحاسبتها على تصريحاتها . pic.twitter.com/0fk9LLd4jP — وش سالفة الهاشتاق ؟ (@F_5551_F) March 22, 2022

غضب من إساءة الثمالي للسعوديين

هذه التصريحات التي أدلت بها خلود الثمالي أثارت استياء المغردين السعوديين الذين تجاوزت تغريداتهم الآلاف استنكروا خلالها هذه التصريحات وطالبوها بالاعتذار، في حين دعا آخرون لمحاسبتها قانونيا على حديثها.

وقال المغرد السعودي سلطان العنزي مستنكرا حديثها:” كلنا ضد العنصريه ومحد يبغاها وزواجك من يمني شي راجع لك لكن تقولين عيالك اليمنه هم الي يوظفون أبناء الوطن اذا اخذتي الاقامه المميزه تبطين عظم لا انتي ولا غيرك ينزل من كرامة السعودي واهانته”.

كلنا ضد العنصريه ومحد يبغاها وزواجك من يمني شي راجع لك لكن تقولين عيالك اليمنه هم الي يوظفون أبناء الوطن اذا اخذتي الاقامه المميزه تبطين عظم لا انتي ولا غيرك ينزل من كرامة السعودي واهانته #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين pic.twitter.com/SVRfcpRzVY — ﮼سلطان،العنـزي (@saltaan81) March 22, 2022

بينما قال المغرد السعودي أبو زياد: “اولاً اهل اليمن ونعم فيهم وهم اخواننا ثانياً زواجك من اجنبي هذي حريه شخصيه كفلها لك النظام والشرع. اما انك تتهكمين بالسعوديين بدري عليك لنتي وغيرك ومكتب العمل يقوم بواجباته والنظام عليك وعلي غيرك”.

#خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين

اولاً اهل اليمن ونعم فيهم وهم اخواننا

ثانياً زواجك من اجنبي هذي حريه شخصيه كفلها لك النظام والشرع

اما انك تتهكمين بالسعوديين بدري عليك لنتي وغيرك ومكتب العمل يقوم بواجباته والنظام عليك وعلي غيرك pic.twitter.com/D6HiHmrlaN — اهلاوي مدريدي🇳🇬 (@aboziad1396) March 22, 2022

مطالبات بتطبيق القانون العماني

بينما قالت المغردة السعودية أميرة:” والله العظيم لو تطبق انظمة عمان عندنا كان ما نشوف الذباب الالكتروني والتاقات اللي كل يوم طالعين تسهيل الزواج من اجنبيه. ضروري الشعب السعودي يفهم انو احنى مستهدفين في كل مكان ” الله يرد كيدهم فيهم “.

والله العظيم لو تطبق انظمة عمان عندنا كان ما نشوف الذباب الالكتروني والتاقات اللي كل يوم طالعين تسهيل الزواج من اجنبيه ضروري الشعب السعودي يفهم انو احنى مستهدفين في كل مكان " الله يرد كيدهم فيهم " #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين pic.twitter.com/0NA4kT9R0E — Amira🇸🇦. (@liil_701) March 22, 2022

أما صاحبة حساب “ذا كوين” غردت قائلة: “الله لو يُطبق عندنا النظام كان ماشفنا خروفة تدافع عن أجنبي وتطالب بجنسية عيالها ولا شفنا خروف يدافع عن اجنبية ويقلل من بنات بلده”.

الله لو يُطبق عندنا النظام كان ماشفنا خروفة تدافع عن أجنبي وتطالب بجنسية عيالها ولا شفنا خروف يدافع عن اجنبية ويقلل من بنات بلده 🦧 #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين pic.twitter.com/8xjrZNoE6a — 🦋♜ᵀᴴᴱ ᵠᵁᴱᴱᴺ♜ (@k_loovs) March 22, 2022

وكذلك قال المغرد السعودي سعد بن مسفر تعليقا على الفيديو:” كنت اتمنى يطبق نظام الزوج السعوديات من غير السعودي. مثل سلطنة عمان”.

كنت اتمنى يطبق نظام الزوج السعوديات من غير السعودي مثل سلطنة عمان 🇴🇲 #خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين pic.twitter.com/XEXiQ1QQTT — سعد بن سفر (@SAADSMQ507) March 22, 2022

ويشار إلى أن القانون في سلطنة سلطنة عمان يسمح للرجل العماني بالزواج من أجنبية شرط الحصول على تصريح يجيز هذا الزواج. وفيما يمنح القانون الحق ذاته للمرأة العمانية إلا أنه يحرمها حق منح جنسيتها لأبنائها من شخص أجنبي.