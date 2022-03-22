الهدهد

عقب تداول فيديو إساءة خلود الثمالي للسعوديين.. سعوديون يطالبون بتطبيق القانون العماني!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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وطن – ضج موقع التدوين المصغر “تويتر” في المملكة العربية السعودية بوسم “#خلود_الثمالي_تسي_للسعوديين”، ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في المملكة.

وجاء تصدر الوسم عقب تداول مقطع فيديو لمغردة سعودية تدعى “خلود الثمالي” والمتزوجة من أجنبي (جنسية يمنية)، تعترض فيه على النظرة العنصرية لبعض المغردين الذين استنكروا زواجها سابقا من أجنبي. وطالبوها بعدم العودة لاحقا والبكاء على عدم تجنيس أبنائها أو المطالبة لهم بوظيفة.

خلود الثمالي تسيء للسعوديين

وقالت “الثمالي” في الفيديو المنشور الذي رصدته “وطن” موجهة حديثها لشخص طالب بتصعيد موضوعها للحكومة كونها متزوجة من اجنبي: ” هل لأني متزوجة من أجنبي صارت جريمة..عنصريتك جريمة.. تخلفك هو الجريمة”.

بينما أضافت: “أنا أتمنى أن القانون يحاسبك أنت على تخلفك”.

وتابعت: “حاصرني على عيالك كيف يتوظفوا”، متائلة: “هذا اللي يهمك..وظيفة؟”.

في حين أردفت قائلة: “لا يا بابا..اكبر اكبر..حنا ما نبغى وظايف..أنا أبغى عيالي هم اللي يوظفوك يا متخلف.. بإقامة مميزة هم اللي يوظفوك يا متخلف ياعنصري”.

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هذه التصريحات التي أدلت بها خلود الثمالي أثارت استياء المغردين السعوديين الذين تجاوزت تغريداتهم الآلاف استنكروا خلالها هذه التصريحات وطالبوها بالاعتذار، في حين دعا آخرون لمحاسبتها قانونيا على حديثها.

وقال المغرد السعودي سلطان العنزي مستنكرا حديثها:” كلنا ضد العنصريه ومحد يبغاها وزواجك من يمني شي راجع لك لكن تقولين عيالك اليمنه هم الي يوظفون أبناء الوطن اذا اخذتي الاقامه المميزه تبطين عظم لا انتي ولا غيرك ينزل من كرامة السعودي واهانته”.

بينما قال المغرد السعودي أبو زياد: “اولاً اهل اليمن ونعم فيهم وهم اخواننا ثانياً زواجك من اجنبي هذي حريه شخصيه كفلها لك النظام والشرع. اما انك تتهكمين بالسعوديين بدري عليك لنتي وغيرك ومكتب العمل يقوم بواجباته والنظام عليك وعلي غيرك”.

مطالبات بتطبيق القانون العماني

بينما قالت المغردة السعودية أميرة:” والله العظيم لو تطبق انظمة عمان عندنا كان ما نشوف الذباب الالكتروني والتاقات اللي كل يوم طالعين تسهيل الزواج من اجنبيه. ضروري الشعب السعودي يفهم انو احنى مستهدفين في كل مكان ” الله يرد كيدهم فيهم “.

أما صاحبة حساب “ذا كوين” غردت قائلة: “الله لو يُطبق عندنا النظام كان ماشفنا خروفة تدافع عن أجنبي وتطالب بجنسية عيالها ولا شفنا خروف يدافع عن اجنبية ويقلل من بنات بلده”.

وكذلك قال المغرد السعودي سعد بن مسفر تعليقا على الفيديو:” كنت اتمنى يطبق نظام الزوج السعوديات من غير السعودي. مثل سلطنة عمان”.

ويشار إلى أن القانون في سلطنة سلطنة عمان يسمح للرجل العماني بالزواج من أجنبية شرط الحصول على تصريح يجيز هذا الزواج. وفيما يمنح القانون الحق ذاته للمرأة العمانية إلا أنه يحرمها حق منح جنسيتها لأبنائها من شخص أجنبي.

المصدر
تويتر وطن
الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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