رياضة

خبر صادم قبيل مواجهة منتخب البرتغال وتركيا في التصفيات الحاسمة لمونديال قطر 2022

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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وطن – يستعد منتخب البرتغال للمواجهة المصيرية أمام تركيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 المقرر إقامتها في دولة قطر، إلا المباراة النهائية ستشهد غياب النجم البرتغالي المخضرم بيبي بسبب إصابته بفيروس كورونا.

غيابات منتخب البرتغال

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم في بيان رسمي نشره يوم الإثنين الماضي، غياب المدافع البرتغالي بيبي عن صفوف تشكيلة منتخب البرتغال “الملاحون”، بسبب إصابته بوباء فيرو كورونا ” كوفيد 19″. قبيل مواجهة نظيره تركيا في التصفيات الأوروبية في ختام تصفيات كأس العالم 2022.

وأردف البيان، ” المدير الفني للمنتخب البرتغالي فرناندو سانتوس قد استدعى نجم فريق ليل الفرنسي تياغو ديالو إلى صفوف تشكيلة المنتخب، حيث كان من المقرر أن ينضم إلى منتخب تحت سن 21 عاماً من أجل تعويض غياب المدافع بيبي”.

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منتخب البرتغال والحرمان من خدمات دياش

كما وأكد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، غياب النجم روبن دياش مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بسبب الإصابة، إلى جانب الحرمان من خدمات اللاعب روبن نيفيش بعد تعرضه للإصابة مع فريقه وولفرهامبتون، ومن المقرر أن يحل اللاعب فيتينيا كبديل عنه.

ويقدم النجم البرتغالي فيتينيا البالغ من العمر 22 عاماً، المستوى الرائع مع نادي بورتو للموسم الحالي. حيث سيحصل على فرصة الظهور لأول مرة مع منتخب البرتغال.

تشكيلة منتخب البرتغال

كما وتضم تشكيلة منتخب البرتغال الجاهزة لمواجهة تركيا في تصفيات الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال كأس العالم 2022، وهي على النحو التالي:

مركز حراسة المرمى: أنتوني لوبيز، روي باتريشيو، ديوجو كوستا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، ديوجو دالوت، جونكالو إيناسيو، جوزيه فونتي، نونو مينديز، رافائيل جيريرو، سيدريك سواريس.

مركز خط الوسط: ماتيوس نونيس، دانيلو بيريرا، ويليام كارفاليو، برونو فرنانديز، روبن نيفيس، جواو موتينيو، أوتافيو مونتيرو، برناردو سيلفا.

 خط الهجوم: جواو فيليكس، دييجو جوتا، أندريه سيلفا، كريستيانو رونالدو، رافائيل لياو، جونزالو جيديس.

كما وسيواجه منتخب البرتغال “الملاحون” نظيره التركي، يوم الخميس المقبل في مدينة بورتو البرتغالية. في منافسات دور النصف النهائي من ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

وفي حال تمكن منتخب البرتغال من تخطي تركيا بنجاح، فإنه سيستعد لمواجهة الفائز من مباراة إيطاليا ومقدونيا الشمالية على ملعب “التنين” في ال29 من شهر مارس/ آذار الجاري. لحسم التأهل للمشاركة في مونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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