القتلى والجرحى في الجيش الروسي .. صحيفة روسية تنشر رقماً صادماً قبل حذفه!

وطن – نشرت صحيفة روسية موالية للكرملين وواسعة الانتشار خبرا حول حصيلة القتلى والجرحى من الجنود الروس في أوكرانيا قبل ان تقوم بإزالته لاحقا.

وذكرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” بأن خسائر القوات الروسية في أوكرانيا بلغت 9861 قتيلا و16153 جريحا منذ بداية الحرب في 24فبراير/شباط الماضي.

وتم حذف الخبر بعد فترة وجيزة، في حين ظهر أن الرقم مشابه إلى حد ما للأرقام التي تعلنها وزارة الدفاع الأوكرانية.

ولم تعلن روسيا حصيلة رسمية للقتلى منذ 2 مارس/آذار الحالي عندما أبلغ الكرملين عن 498 ضحية.

خسائر الجيش الروسي في أوكرانيا

وكانت أوكرانيا قد أعلنت الأحد الفائت، عن ارتفاع عدد قتلى الجيش الروسي على أراضيها إلى 14700. خلال المعارك المستمرة منذ بدء التدخل العسكري في 24 فبراير/ شباط الماضي.

قد يهمك أيضاً:

وقال بيان صادر عن رئاسة هيئة أركان الجيش الأوكراني، عن خسائر القوات الروسية منذ بدء الهجوم الروسي: إن الجيش الأوكراني تمكن من قتل 14700 جندي روسي وأسقط 96 طائرة، و118 مروحية، فضلًا عن تدمير 476 دبابة، و1487 مدرعة.

كما ذكر البيان أن الجيش الأوكراني دمر 230 مدفعية و44 منظومة دفاع جوي، و74 راجمة صواريخ، و947 مركبة، و60 عربة وقود، و21 طائرة مسيرة، و3 زوارق سريعة.

وبحسب وزارة الدفاع الأوكرانية، نفّذت القوات الروسية 291 هجومًا صاروخيًا و1403 غارات جوية منذ بدء الهجوم أواخر الشهر الماضي.

وفي تصريح لموقع أوراينسكا برافدا الإخباري. قال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إيغنات: “للأسف أصبحت أوكرانيا حقل تجارب لكامل الترسانة الصاروخية الروسية”.

البرلمان الأوكراني يدعو لطرد روسيا من مجلس الامن

ودعا البرلمان الأوكراني لطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي، استكمالًا للعقوبات بحق موسكوK فيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا زادت من قصفها العشوائي للمناطق الحضرية، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.

وأضافت الوزارة: “أن القوات الروسية أحرزت خلال الأسبوع الماضي، تقدمًا محدودًا في احتلال تلك المدن”.

ويتواصل الهجوم الروسي لليوم الـ27 على التوالي، في وقت يتفاقم فيه الوضع الإنساني في المدن الأوكرانية الكبرى التي لا تزال تتعرض للقصف الشديد.

اقرأ أيضا