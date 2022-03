القتلى والجرحى في الجيش الروسي .. صحيفة روسية تنشر رقماً صادماً قبل حذفه!

وطن – نشرت صحيفة روسية موالية للكرملين وواسعة الانتشار خبرا حول حصيلة القتلى والجرحى من الجنود الروس في أوكرانيا قبل ان تقوم بإزالته لاحقا.

وذكرت صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” بأن خسائر القوات الروسية في أوكرانيا بلغت 9861 قتيلا و16153 جريحا منذ بداية الحرب في 24فبراير/شباط الماضي.

وتم حذف الخبر بعد فترة وجيزة، في حين ظهر أن الرقم مشابه إلى حد ما للأرقام التي تعلنها وزارة الدفاع الأوكرانية.

ولم تعلن روسيا حصيلة رسمية للقتلى منذ 2 مارس/آذار الحالي عندما أبلغ الكرملين عن 498 ضحية.

Komsomolskaya Pravda, the pro-Kremlin tabloid, says that according to Russian ministry of defense numbers, 9,861 Russian soldiers died in Ukraine and 16,153 were injured. The last official Russian KIA figure, on March 2, was 498. Fascinating that someone posted the leaked number. pic.twitter.com/LHrBWIQ49z

— Yaroslav Trofimov (@yarotrof) March 21, 2022