الأمريكي فريتز يكسر سلسلة انتصارات نادال ويتوج بلقب إنديان ويلز للتنس (فيديو)

وطن – حطم البطل الأمريكي تايلور فريتز سلسلة انتصارات الأسطورة الإسباني رافائيل نادال، التي وصلت إلى20 فوزاً على التوالي خلال عام 2022، ليتوج بلقب “إنديان ويلز” الأمريكية في رياضة التنس الدولية.

تايلور فريتز وكسر سلسلة انتصارات نادال

ونجح نجم كرة التنس الأمريكي تايلور فريتز، من إلحاق الخسارة الأولى لنظيره الإسباني رافائيل نادال بعد سلسلة من الانتصارات التاريخية في مشوار الاحترافي في عالم رياضة كرة المضرب “التنس”، إلى جانب التتويج بدورة إنديان ويلز الأمريكية بعد الفوز على نادال بنتيجة 6-3، 7-6، 5-7.

🇺🇸 بطل انديان ويلز 2022 .. تايلور فريتز 👏🏻🏆🥇 #BNPPO22 pic.twitter.com/Ovkchlj9xs — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) March 21, 2022

إصابة نادال

وقال الإسباني رافائيل نادال 35 عاماً، عقب كسر سلسلة انتصاراته وخسارة لقب إنديان ويلز الأمريكية، في تصريح صحفي له نشرته الوكالة الإسبانية ” إفي”، ” كل ما يمكنني قوله، هو أن التنفس كان صعب بالنسبة لي. لا أعرف، عندما أحاول التنفس يكون الأمر مؤلماً لي وغير مريح للغاية”.

🚨 رافائيل نادال عاد إلى أسبانيا و سيقوم بالفحوصات بعد اصابته في انديان ويلز " أشعر بإبرة في صدري عندما أتنفس". هناك باحثين رجحوا ان ما شعر به رافا هو بسبب لقاح كورونا ، و البعض الآخر يعتقد انها اصابة عضلية. في انتظار نتائج الفحوصات و فترة العلاج التي سيحتاجها الأسطورة. pic.twitter.com/sHViY3t66h — Nadal Kooora 21 (@NadalKooora) March 22, 2022

كما وأردف نادال، ” لا أعرف ما إذا كان هناك شيء في ضلوعي. لا أعرف حتى الآن، كما عندما أتنفس وعندما أتحرك يبدو الأمر وكأن إبرة بالداخل طوال الوقت. وهذا ما يجعلني أشهر بالقليل من الدوار لأنه مؤلم، إنه نوع من الألم يحدني كثيراً. وليس فقط بسبب الألم، وإنما لا أشعر أنني على ما يرام لأنه يؤثر على تنفسي”.

🎙️رافائيل نادال :" الاصابة ؟ لا أعلم ما هي. لقد حصلت لي في أواخر مباراة نصف النهائي. لم يكن لدي الوقت كي أفحص لأعرف ماذا يحدث. عندما أحاول التنفس، يؤلمني كثيرا ذلك المكان. امر مزعج جدا. لكن ليس هذا الوقت للحديث عن الإصابة. لعبت مباراة امام منافس عظيم. انه يومه." pic.twitter.com/HVFoHqgbqN — Nadal Kooora 21 (@NadalKooora) March 21, 2022

نادال والخسارة أمام فريتز

واستكمل نادال، ” لا ينبغي أن يدور الحديث حول متاعبي البدنية، بل حول الانتصار الكبير الذي حققه فريتز في المباراة عليّ بنتيجة 6-3،7-6، 7-5. في ساعتين و6 دقائق، ليتمكن من إحراز أول لقب له في بطولة أساتذة ذات ألف نقطة”.

🇺🇸 تايلور فريتز يُحقق أكبر لقب في مسيرته وعلى أرضه ببطولة انديان ويلز للماسترز 2022 بعد تغلّبه على رافاييل نادال 6-3 7-6(5) بالمُباراة النهائية للبطولة 👏🏻 #BNPPO22 pic.twitter.com/VZUvcLDx9z — عشاق التنس Arab Tennis (@ArabTennis20) March 21, 2022

كما وتابع حديثه، ” بصراحة حتى لو كان من الواضح لي أنني لا أستطيع القيام بأشياء طبيعية اليوم، إنه نهائي. لقد حاولت وخسرت أمام لاعب عظيم، إنه ليس اليوم المناسب للحديث عما حصل لي، إنه يومه ولسنا بحاجة إلى إخفاء ذلك في تعليقي”.

📊 تايلور فريتز هو أول لاعب يحقق أول لقب في الماسترز له على حساب نادال نادال سبق و ان واجه في النهائي 17 لاعب يطمحون لتحقيق أول ألقابهم في الماسترز وفاز عليهم جميعًا. pic.twitter.com/RoXJ4fyfM1 — عالم الكرة الصفراء 🎾 (@Tennis_World20) March 21, 2022

وكان نجم كرة التنس الإسبانية رافائيل نادال، قد طلب مرتين مساعدة الخدمات الطبية في المباراة بسبب شعوره بآلام في صدره في نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية، مما أثر ذلك على أدائه على تركيزه طيلة مجريات المباراة وتوقف سلسلة انتصاراته عند 20 فوزاً على التوالي هذا العام.

ومن الجدير بالذكر، بأن عدد ألقاب الأسطورة الإسباني رافائيل نادال 88 لقباً. خلال مشاركته في بطولات التنس الدولية الكبرى طوال مشواره الاحترافي الذي بدأ منذ عام 2001، كما ويحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي في قائمة محترفي رياضة كرة المضرب.

(المصدر: وطن + تويتر)