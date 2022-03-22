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الأمريكي فريتز يكسر سلسلة انتصارات نادال ويتوج بلقب إنديان ويلز للتنس (فيديو)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
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وطن – حطم البطل الأمريكي تايلور فريتز سلسلة انتصارات الأسطورة الإسباني رافائيل نادال، التي وصلت إلى20 فوزاً على التوالي خلال عام 2022، ليتوج بلقب “إنديان ويلز” الأمريكية في رياضة التنس الدولية.

تايلور فريتز وكسر سلسلة انتصارات نادال

ونجح نجم كرة التنس الأمريكي تايلور فريتز، من إلحاق الخسارة الأولى لنظيره الإسباني رافائيل نادال بعد سلسلة من الانتصارات التاريخية في مشوار الاحترافي في عالم رياضة كرة المضرب “التنس”، إلى جانب التتويج بدورة إنديان ويلز الأمريكية بعد الفوز على نادال بنتيجة 6-3، 7-6، 5-7.

إصابة نادال

وقال الإسباني رافائيل نادال 35 عاماً، عقب كسر سلسلة انتصاراته وخسارة لقب إنديان ويلز الأمريكية، في تصريح صحفي له نشرته الوكالة الإسبانية ” إفي”، ” كل ما يمكنني قوله، هو أن التنفس كان صعب بالنسبة لي. لا أعرف، عندما أحاول التنفس يكون الأمر مؤلماً لي وغير مريح للغاية”.

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كما وأردف نادال، ” لا أعرف ما إذا كان هناك شيء في ضلوعي. لا أعرف حتى الآن، كما عندما أتنفس وعندما أتحرك يبدو الأمر وكأن إبرة بالداخل طوال الوقت. وهذا ما يجعلني أشهر بالقليل من الدوار لأنه مؤلم، إنه نوع من الألم يحدني كثيراً. وليس فقط بسبب الألم، وإنما لا أشعر أنني على ما يرام لأنه يؤثر على تنفسي”.

نادال والخسارة أمام فريتز

واستكمل نادال، ” لا ينبغي أن يدور الحديث حول متاعبي البدنية، بل حول الانتصار الكبير الذي حققه فريتز في المباراة عليّ بنتيجة 6-3،7-6، 7-5. في ساعتين و6 دقائق، ليتمكن من إحراز أول لقب له في بطولة أساتذة ذات ألف نقطة”.

كما وتابع حديثه، ” بصراحة حتى لو كان من الواضح لي أنني لا أستطيع القيام بأشياء طبيعية اليوم، إنه نهائي. لقد حاولت وخسرت أمام لاعب عظيم، إنه ليس اليوم المناسب للحديث عما حصل لي، إنه يومه ولسنا بحاجة إلى إخفاء ذلك في تعليقي”.

وكان نجم كرة التنس الإسبانية رافائيل نادال، قد طلب مرتين مساعدة الخدمات الطبية في المباراة بسبب شعوره بآلام في صدره في نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية، مما أثر ذلك على أدائه على تركيزه طيلة مجريات المباراة وتوقف سلسلة انتصاراته عند 20 فوزاً على التوالي هذا العام.

ومن الجدير بالذكر، بأن عدد ألقاب الأسطورة الإسباني رافائيل نادال 88 لقباً. خلال مشاركته في بطولات التنس الدولية الكبرى طوال مشواره الاحترافي الذي بدأ منذ عام 2001، كما ويحتل المركز الثالث في التصنيف العالمي في قائمة محترفي رياضة كرة المضرب.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 22 مارس، 2022آخر تحديث: 22 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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