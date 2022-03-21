مي حلمي مع شخص مجهول: “فسحني في اليخت” .. هل تحاول إغاظة طليقها محمد رشاد!

وطن – شاركت الإعلامية المصرية، مي حلمي، صورة جديدة جمعتها بخطيبها أثناء تواجدهما في نزهة بحرية في دبي.

مي حلمي: “الجو حلو”

وعبر خاصية “الستوري” في “انستجرام”، ظهرت مي حلمي على متن أحد اليخوت، وخطيبها الذي عمدت إلى إخفاء وجهه بإيموجي قلب، يقف خلفها.

وعقبت حلمي: “وأخيرا الجو بقى حلو وفسحني في اليخت”.

وأعلنت المذيعة مي حلمي مي قبل أيام، عن خطبتها لرجل أعمال ليس مصرياً. وذكر البعض أنه ثري خليجي تعرفت عليه واشترطت أن تكون العصمة في يدها.

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رومانسية مي حلمي وخطيبها

ولم تكشف مي هوية خطيبها إلا أنها تعبر له عن حبها دوماً، فكتبت في أحد المرات: “إلى من أحبني بصدق. ولا أعلم لماذا اختارني قلبك في وقت كنت أعتقد أني وحيدة ولن يحتوي جراح قلبي طيبه أحد داويت، حنيت، وقولت لايعنيني شئ بما مريت”.

وتابعت: “جاوبتك، قلبي لم يعد كما كان قولت سأتحمل فأنتي من عليها من نفسي أغار. فهل يرفض مثل هذا العشق في زمن يتخلى البعض، بأعذار القيل والقال، وعدي هو أني لن أتخلى عن ضحكة عادت إلى الحياة”.

خطيبة محمد رشاد ومي حلمي ترفضان تشبيههما ببعض

وفي سياق متصل، رفضت مي المقارنات التي انتشرت بينها وبين غادة فتحي، خطيبة طليقها الفنان محمد رشاد خاصة بسبب الشبه بينهما.

ووجهت لها إحدى الإعلامياتً سؤالاً حول المقارنات بينها وبين البعض مؤخرا، لتضحك مي وتقول: “مش فاهمة”.

ثم قالت: “قارنوني بنانسي عجرم، أو إليسا، أو هيفاء وهبي، الناس الحلوة دي، أنا ليدي، قارنوني بـ ليدي”.

وكانت غادة فتحي قد ردت على حسابها الشخصي على إنستجرام على أحد التعليقات التي شبهتها بمي طليقة خطيبها.

لترد عليه غادة: “أنا مش شبه حد..أنا غادة فتحي، مفيش وجه مقارنة أصلا”.

وتحدث الفنان محمد رشاد، للمرة الأولى عن خطيبته غادة فتحي، قائلاً إنها “بنت أصل، وخطيبتي شخصية عامة في مجالها”.

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