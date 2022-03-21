رياضة

مبابي يُخاطب نجوم باريس سان جيرمان برسالة مثيرة للاهتمام

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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مبابي يخاطب نجوم باريس سان جيرمان بععد الخسارة الثقيلة أمام موناكو في الدوري الفرنسي watanserb.com
كيليان مبابي والرسالة الموجه إلى نجوم باريس سان جيرمان

وطن – وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي 23عاماً، رسالة إلى نجوم فريقه باريس سان جيرمان بعد الخسارة الثقيلة أمام منافسه موناكو بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الأسبوع ال29 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

رسالة مبابي إلى نجوم باريس سان جيرمان

وقال نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي في تصريح صحفي مع موقع ” أمازون برايم” الإنجليزي، ” هدفنا هو التتويج بالدوري للمرة العاشرة، وأي شيء أخر لا يهم الآن”.

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وأضاف مبابي، ” يجب علينا أن نظل محترفين ونحترم بعضنا البعض، علينا أن نحترم المشجعين الذين يدعموننا. يجب علينا أن نحترم الناس وعائلاتنا، عليك أن تحترم نفسك إذا كان لديك قدر من الاحترام لعملك الذي تمارسه”.

مبابي وخيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا

كما واستكمل، ” حتى لو فزنا ثمانية أو تسعة مقابل صفر في مواجهة الفرق المنافسة، كما أن الناس لا تفكر سوى في دوري أبطال أوروبا”.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، أمام فريق ريال مدريد بنتيجة ثلاثية ثمينة مقابل هدفين، كما ويستعد الفريق الملكي الإسباني لمواجهة حامل اللقب تشيلسي في دور الربع النهائي من البطولة القارية.

خسارة باريس سان جيرمان أمام موناكو

وسقط باريس سان جيرمان ” البي أس جي” خارج ميدانه أمام منافسه موناكو بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري الفرنسي 2021-2022.

كما وأحرز الفريق المستضيف لمواجهة القمة موناكو ثلاثية أهدافه. في شباك الضيف باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال25 وال84 من توقيع النجم المهاري ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي وسام بن يدر، وسجل زميله الألماني كيفن فولاند في الدقيقة ال68.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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