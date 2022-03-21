مبابي يُخاطب نجوم باريس سان جيرمان برسالة مثيرة للاهتمام

وطن – وجه النجم الفرنسي كيليان مبابي 23عاماً، رسالة إلى نجوم فريقه باريس سان جيرمان بعد الخسارة الثقيلة أمام منافسه موناكو بثلاثة أهداف نظيفة دون رد، في إطار منافسات الأسبوع ال29 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

رسالة مبابي إلى نجوم باريس سان جيرمان

وقال نجم فريق باريس سان جيرمان كيليان مبابي في تصريح صحفي مع موقع ” أمازون برايم” الإنجليزي، ” هدفنا هو التتويج بالدوري للمرة العاشرة، وأي شيء أخر لا يهم الآن”.

مبابي وجّه رسالة لغرفة الملابس بعد الخسارة 3-0 من موناكو. مبابي: عليك أن تحترم نفسك بدايةً وهذا مهم، كذلك إذا كان لدينا أدنى حد من التقدير والإحترام لما نفعله ولما نريد تحقيقه فـ يجب أن نحترم أنفسنا، لكننا فقدنا إحترامنا لذاتنا أولًا وتهانينا لموناكو. pic.twitter.com/m4cn48BJfo — Carlo (@3dnan_RMA) March 20, 2022

وأضاف مبابي، ” يجب علينا أن نظل محترفين ونحترم بعضنا البعض، علينا أن نحترم المشجعين الذين يدعموننا. يجب علينا أن نحترم الناس وعائلاتنا، عليك أن تحترم نفسك إذا كان لديك قدر من الاحترام لعملك الذي تمارسه”.

– بقولك علينا احترام انفسنا هذه رسالة موجهة لزملائك في غرفة الملابس ؟ مبابي : لا ، علينا احترام انفسنا اولا هذا مهم ، اذا كان لدينا حد ادنى من الاحترام لما نفعل وبما نريد ان نصبح فعلينا احترام انفسنا . — باريس بالعربي (@Paris_Arabic) March 20, 2022

مبابي وخيبة الخروج من دوري أبطال أوروبا

كما واستكمل، ” حتى لو فزنا ثمانية أو تسعة مقابل صفر في مواجهة الفرق المنافسة، كما أن الناس لا تفكر سوى في دوري أبطال أوروبا”.

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وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودع دور الثمن النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، أمام فريق ريال مدريد بنتيجة ثلاثية ثمينة مقابل هدفين، كما ويستعد الفريق الملكي الإسباني لمواجهة حامل اللقب تشيلسي في دور الربع النهائي من البطولة القارية.

خسارة باريس سان جيرمان أمام موناكو

وسقط باريس سان جيرمان ” البي أس جي” خارج ميدانه أمام منافسه موناكو بثلاثية نظيفة دون مقابل، في منافسات الدوري الفرنسي 2021-2022.

كما وأحرز الفريق المستضيف لمواجهة القمة موناكو ثلاثية أهدافه. في شباك الضيف باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال25 وال84 من توقيع النجم المهاري ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الفرنسي وسام بن يدر، وسجل زميله الألماني كيفن فولاند في الدقيقة ال68.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 65 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا الذي جاء في وصافة الترتيب برصيد 53 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

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