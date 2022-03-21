كاتب سعودي: التصعيد الحوثي المكثف ضد السعودية يؤكد أن أمريكا غاضبة جدا على المملكة!

وطن – اعتبر الكاتب الصحفي السعودي فهد ديباجي، بان التصعيد الحوثي الذي شهدته السعودية أمس الأحد، يؤكد بأن الولايات المتحدة غاضبة جدا من المملكة وتحاول ابتزازها. في إشارة منه بأن القصف الحوثي لعدد من المنشآت النفطية والكهربائية تم بإيعاز من واشنطن.

استهداف أرامكو في جدة

وقال “ديباجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”التصعيد الحالي والمكثف بالصواريخ من الحوثي يُفسر أن أمريكا جدًا غاضبة من السعودية وتحاول تبتزها”.

التصعيد الحالي والمكثف بالصواريخ من الحوثي يُفسر أن أمريكا جدًا غاضبة من السعودية وتحاول تبتزها . — فهد ديباجي (@fahddeepaji1) March 20, 2022

وكان التلفزيون السعودي، قد اعلن مساء أمس، الأحد، إن التحالف الذي تقوده المملكة اعترض ”هدفًا جويًا معاديًا“ أُطلق باتجاه مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير هدف جوي معاد باتجاه مدينة جدة“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. قد أعلن، مساء الأحد عن ”وقوع هجوم عدائي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو في مدينة جدة“.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إن ”حريقًا محدودًا اندلع بأحد خزانات المحطة تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية“. مشددًا على أن ”الهجمات الحوثية العدائية هي تأكيد لرفض جهود السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني“.

وأوضح أنه ”سيمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية، ويحتفظ بحق الرد“.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، إحباط هجوم وشيك لميليشيات الحوثيين، كانت تحاول من خلاله استهداف حرية الملاحة في منطقة جنوب البحر الأحمر.

وكشف التحالف، عن تدمير ”ما مجموعه 106 زوارق مفخخة شكلت تهديدًا لحرية الملاحة جنوب البحر الأحمر“. مؤكدًا أن جهوده ”أسهمت بحماية خطوط الملاحة البحرية، والتجارة العالمية“.

أرامكو تحت القصف

وفي وقت مبكر من صباح الأحد، أعلن التحالف عن تعرض محطة تحلية المياه في الشقيق، ومنشأة ”أرامكو“ في جازان، ومحطة كهرباء ظهران الجنوب، ومعمل الغاز في محطة ”أرامكو“ في ينبع، لهجوم عدائي حوثي بطائرات مسيرة، وصواريخ باليستية. كاشفًا أيضًا عن ”محاولة عدائية من قبل الميليشيات لاستهداف محطة الغاز في خميس مشيط“.

وقال التحالف، إنه ”اعترض ودمر أكثر من 7 طائرات مسيرة أطلقتها ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، باتجاه جنوب المملكة“. مشيرًا إلى تصعيد الميليشيات لهجماتها العدائية لاستهداف منشآت اقتصادية وأعيان مدنية في المملكة مستخدمة الطائرات المسيرة، وصواريخ باليستية، وأخرى من نوع ”كروز“.

وأكد التحالف ”وقوع أضرار مادية بمركبات مدنية، ومنازل سكنية، جراء الهجمات العدائية للحوثيين، ولا خسائر بالأرواح“. معلنًا ”إحباط هجوم عدائي للحوثيين على معمل الغاز المسال في محطة أرامكو في ينبع“.

محادثات بين السعودية والحوثيين

ويأتي التصعيد الحوثي، بعد أيام من إطلاق مبادرة خليجية لإجراء محادثات سلام يمنية-يمنية في الرياض، أواخر الشهر الجاري، تشارك بها الأطراف اليمنية كافة.

بينما قال التحالف إن التصعيد الحوثي باستهداف المنشآت الاقتصادية، والمدنية، بمثابة الرد على الدعوة الخليجية، ورفض لجهود ومبادرات السلام.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية، قد أصدرت بيانا، الأحد، بشأن الهجوم على شركة “أرامكو”. مشيرة إلى استهدافها بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية. بالإضافة إلى تنفيذ هجمات أخرى بعدد من المناطق الجنوبية للمملكة.

كما قال المتحدث العسكري، لجماعة الحوثي، يحيى سريع، في بيان إن الجماعة نفذت عمليةَ كسرِ الحصار الثانية. وشملتِ المرحلة الأولى منها قصفَ عدد من المنشآت الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في الرياض. ومنطقةِ ينبعَ ومناطقَ أخرى بدفعات من الصواريخ، المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة.

بينما أكد سريع أن جماعته نفذت قصفا على عدد من الأهداف الحيوية والهامة، في مناطقَ أبها وخميس مشيط وجيزانَ وسامطة وظهران الجنوب.

كما أعلن عن إمتلاك الجماعة إحداثياتٍ متكاملة. ضمن بنك أهدافٍ خاص يضم عدداً كبيراً من الأهداف الحيوية، قد تستهدف في أي لحظة، حسب قوله.

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