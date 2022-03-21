فيديو يحبس الأنفاس .. لحظة إخراج كوبرا ضخمة من محرك سيارة!

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فيديو يحبس الأنفاس، يظهر اثنين من صائدي الأفاعي يقومان بإخراج كوبرا ضخمة بطول 10 أقدام كانت مختبئة في محرك سيارة مكسور موجود في ساحة منزلية في تشانثابوري شرق تايلاند.

أفعى قاتلة

كانت أفعى الكوبرا التي يصل طولها 10 أقدام مختبئة في محرك سيارة قديم في ساحة منزل رجل يدعى تيباوان بوناك الذي يقع في مقاطعة تشانثابوري بشرق تايلاند.

وقد اتصل بوناك، البالغ من العمر 49 عاماً بأخصائيي الزواحف لإخراج الأفعى القاتلة من ساحة منزله.

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حاولت عدة مرات مهاجمتهما

تُظهر اللقطات الرجلان المختصان بالتعامل مع الأفاعي، وهما يحاولان الإمساك بالكوبرا التي حاولت عدة مرات مهاجمتهما.

وفي إحدى المقاطع، طاردت الكوبرا أحد أعضاء الفريق الذي تجنب ضرباتها قبل أن يتمكن من تثبيت رأسها على الأرض والتحكم فيها.

وقد قام الفريق بقياس طول الكوبرا الذي بلغ 10 أقدام وبلغ وزنها 12 كجم وهو وزن ثقيل بشكل غير عادي بالنسبة لهذا النوع من الثعابين.

ونجح الرجلان في نهاية المطاف في السيطرة على الكوبرا ليقوما بإعادتها إلى البرية.

عملية تزاوج الأفاعي

من جهته، قال ناتابون سوينجام، أحد الرجلين المختصين بالتعامل مع الأفاعي “إذا اكتشف السكان المحليون ثعبانًا كبيرًا. فيجب عليهم دائمًا الاتصال بالخبراء وعدم محاولة ضربه والقبض عليه بأنفسهم.”

وأضاف “تفرز أفعى الكوبرا الملك رائحة تجذب الجنس الآخر للتزاوج. لذا إذا تم ضربها بقوة أو أصيبت بضربات حتى الموت، فمن المحتمل أن يظهر المزيد من الثعابين.”

ومن ناحيته، قال صاحب المنزل تباوان والذي شعر بالراحة بعد أن تم القبض على الثعبان: “كان هذا أكبر ثعبان دخل ملكيتي على الإطلاق.”

وأضاف “عادة ما تكون ثعابين صغيرة فقط هي التي تدخل إلى هنا. لذا أعتقد أن الأفعى الكبيرة التي كانت موجودة هنا كانت لتجلب لي الحظ.”

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