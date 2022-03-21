علا الفارس تنشر صورة جديدة من زفافها بمناسبة يوم الأم .. ورسالة مؤثرة! (شاهد)

وطن – عايدت إعلامية الجزيرة، الأردنية علا الفارس، والدتها في يوم الأم، بصورة من زفافها قبل أشهر.

“شكرا ماما”

وظهرت علا في الصورة التي نشرتها عبر “انستجرام”، وهي تقبل يد والدتها في يوم زفافها.

وكتبت: ” كل عام وانت أعظم أم … وحدها “أمي ” التي أفخر وأفاخر بها الدنيا .الحب الغير مشروط

العطاء غير المحدود”.

وتابعت علا: “وحدها أمي الصديقة ويد العون والسند ومن جعلتني ما انا عليه اليوم .. شكرا ماما بحبك قد الدنيا . وكل عام وكل ام بألف خير”.

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زفاف علا الفارس وهوية زوجها

وشهد ديسمبر العام الماضي، احتفال علا، بحفل زفافها وعقد القران في العاصمة عمان.

ورغم كشف علا الفارس عن هوية زوجها وأنه شاب بريطاني من اصول عربية. إلا أن كتائب الذباب الإلكتروني روجت لأكاذيب عنه وزعمت أنه إيراني.

كما ساعدت مواقع إماراتية معروفة ومحسوبة على نظام أبوظبي، في الترويج لهذه الشائعات التي اختلقها الذباب.

ولم يتوقف موقع “إرم نيوز” الإماراتي عند الترويج لهذه الشائعات فحسب، بل نشر كذبة جديدة وزعم أن علا الفارس، قامت بمصادرة هواتف الحضور قبل دخول القاعة؛ حرصا على عدم التقاط أي صور أو مقاطع فيديو أو كشف هوية العريس.وفق المزاعم

إطلالات علا من المالديف

وقبل أيام، شاركت علا صوراً جديدة من عطلتها بجزر المالديف. وقامت بنشر الصورة على حسابها “إنستجرام” بإطلالة ناعمة وجذابة .

وارتدت علا عباءة طويلة بأكمام طويلة من الستان باللون الأسود، وعليها بعض النقوشات باللون الأبيض من الأكمام والعباءة.

واستكملت علا إطلالتها بحقيبة قماش باللون الأبيض كبيرة.

وفي إطلالة أخرى بالمالديف، ارتدت علا تيشرت واسع ناعم باللون الأبيض وبأكمام طويلة مع بنطال واسع للغاية باللون الأصفر.

بينما أشاد المتابعون بإطلالات علا المحتمشة عكس معظم المشاهير الذين ينشرون صوراً جريئة من المالديف.

وقامت علا بلم خصلات شعرها الطويلة السوداء إلى الأعلى بيديها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

كما اكتفت، بوضع اللون الروز الناعم كأحمر شفاه تظهر بملامح رقيقة وناعمة

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