رغم “توبتها” .. تصرّف غير متوقع من زوج سعودي مع زوجته اكتشف أنها كانت تدخن قبل الزواج!

وطن – تفاعل مغرّدون بموقع “تويتر”، مع قضية “غريبة” من نوعها حدثت في السعودية، تمثلت بدعوى قضائية رفعها زوج سعودي على زوجته بعد اكتشافه أنها كانت تدخن.

وتداول مغرّدون فيديو للمحامي إبراهيم الحسين، قال فيه إنّ الزوج اكتشف أن زوجته كانت تدخن قبل الزواج حيث اعترفت بذلك و”تابت” بعد ذلك.

ورغم إعلان توبتها، أصرّ الزوج على إنهاء هذا الزواج لأنه “لا يستطيع أن يستأمن امرأة كانت تدخن. وقد تعود للتدخين مرة أخرى مما يضر بعائلته وهو شخصيا”.

وقال الزوج إنه “لا يرغب في امرأة منذ النوع”.بحسب المحامي

القضية انتهت بإصدار قاضي المحكمة قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال (حوالي 47 ألف دولار).

تعليقات على القضيّة

وعلّق على ما أورده المحامي أحد المغرّيدن بقوله: “لكل من يقول والعكس اذا الزوج يدخن سؤال هل الزوج يحمل هل الزوج في بطنه جنين. انا ما اقف مع الزوج كونه مدخن بالعكس ظاهره سيئه لكن الزوجه تختلف كليا. عن الزوج كونها تحمل ويتغذى الجنين من غذاؤها”.

لكل من يقول والعكس اذا الزوج يدخن سؤال هل الزوج يحمل هل الزوج في بطنه جنين انا مااقف مع الزوج كونه مدخن بالعكس ظاهره سيئه لكن الزوجه تختلف كليا .عن الزوج كونها تحمل ويتغذى الجنين من غذاؤها وشكرا — ' (@aboo_fahd7795) March 20, 2022

وتساءل آخر: “التساؤل الواقعي أيضاً … هل ينطبق نفس الحكم على الزوج المدخن في حال تشابهت المعطيات؟”.

التساؤل الواقعي أيضاً … هل ينطبق نفس الحكم على الزوج المدخن في حال تشابهت المعطيات؟ — عبدالله العاصمي (@abohosam22) March 19, 2022

كما تساءل مغرّد آخر: “هل شرعاً يجوز كم القاضي؟. بما ان عذرفسخ الزوج اختياري بل تحسباً مبني على الظن في المستقبل، ولم يكون مشروطاً في العقد عدم التدخين. وإذا قلنا ان التدخين عمل محرم فهو مختلف فيه عند مذاهب أخرى . اما بعد ان تفضي اليه تُجبر بدفع المهر. في شي غلط بالموضوع”.

هل شرعاً يجوز كم القاضي؟ بما ان عذرفسخ الزوج اختياري بل تحسباً مبني على الظن في المستقبل ،ولم يكون مشروطاً في العقد عدم التدخين. وإذا قلنا ان التدخين عمل محرم فهو مختلف فيه عند مذاهب أخرى . اما بعد ان تفضي اليه تُجبر بدفع المهر. في شي غلط بالموضوع — saleh (@saleh_banafea) March 20, 2022

وكتبت مغرّدة: “يعني هو عارف انها تدخن من قبل العقد وكمّل عادي (بإعترافه) وبعد ماتزوجها وشبع منها وحب يغير وهي أقلعت عن التدخين قال والله “أخاف” ترجع ! والقاضي بكل لطافه فسخ له عادي بدون لجنة صُلح زي مايسوون مع النساء! عجّل الله بالقوانين المدنيه ولعن الله كل من لبّس الدين بالعادات وسُلطه الرجال”.

يعني هو عارف انها تدخن من قبل العقد وكمّل عادي (بإعترافه) وبعد ماتزوجها وشبع منها وحب يغير وهي أقلعت عن التدخين قال والله "أخاف" ترجع ! والقاضي بكل لطافه فسخ له عادي بدون لجنة صُلح زي مايسوون مع النساء! عجّل الله بالقوانين المدنيه ولعن الله كل من لبّس الدين بالعادات وسُلطه الرجال — 7nan (@its_7nan) March 19, 2022

ورآ مغرّد أنّه طالما “أقلعت فلا أرى مبررا لعقد النكاح الا في حال عودتها ..لان خوف الزوج من عودتها وفسح القاضي لعقد النكاح بناء ذلك قرار معيب لانه مبني على أمر غير متحقق الحدوث فربما ترجع للتدخين وربما لا ترجع ..وكان على القاضي إن رجح عودتها ان يفسخ العقد دون إرجاع المهر عدالة لقاء ما تمتع بها”.

بما أنها أقلعت فلا أرى مبررا لعقد النكاح الا في حال عودتها ..لان خوف الزوج من عودتها وفسح القاضي لعقد النكاح بناء ذلك قرار معيب لانه مبني على أمر غير متحقق الحدوث فربما ترجع للتدخين وربما لا ترجع ..وكان على القاضي إن رجح عودتها ان يفسخ العقد دون إرجاع المهر عدالة لقاء ما تمتع بها — Tarig Sirelkhatim (@TarigSirelkhat4) March 20, 2022

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