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رغم “توبتها” .. تصرّف غير متوقع من زوج سعودي مع زوجته اكتشف أنها كانت تدخن قبل الزواج!

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
زوج سعودي يطلق زوجته بعد اكتشافها أنها تدخن watanserb.com

وطن – تفاعل مغرّدون بموقع “تويتر”، مع قضية “غريبة” من نوعها حدثت في السعودية، تمثلت بدعوى قضائية رفعها زوج سعودي على زوجته بعد اكتشافه أنها كانت تدخن.

وتداول مغرّدون فيديو للمحامي إبراهيم الحسين، قال فيه إنّ الزوج اكتشف أن زوجته كانت تدخن قبل الزواج حيث اعترفت بذلك و”تابت” بعد ذلك.

ورغم إعلان توبتها، أصرّ الزوج على إنهاء هذا الزواج لأنه “لا يستطيع أن يستأمن امرأة كانت تدخن. وقد تعود للتدخين مرة أخرى مما يضر بعائلته وهو شخصيا”.

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وقال الزوج إنه “لا يرغب في امرأة منذ النوع”.بحسب المحامي

القضية انتهت بإصدار قاضي المحكمة قرارا بفسخ عقد النكاح وإرجاع المهر كاملا إلى الزوج وقيمته 180 ألف ريال (حوالي 47 ألف دولار).

تعليقات على القضيّة 

وعلّق على ما أورده المحامي أحد المغرّيدن بقوله: “لكل من يقول والعكس اذا الزوج يدخن سؤال هل الزوج يحمل هل الزوج في بطنه جنين. انا ما اقف مع الزوج كونه مدخن بالعكس ظاهره سيئه لكن الزوجه تختلف كليا. عن الزوج كونها تحمل ويتغذى الجنين من غذاؤها”.

وتساءل آخر: “التساؤل الواقعي أيضاً … هل ينطبق نفس الحكم على الزوج المدخن في حال تشابهت المعطيات؟”.

كما تساءل مغرّد آخر: “هل شرعاً يجوز كم القاضي؟. بما ان عذرفسخ الزوج اختياري بل تحسباً مبني على الظن في المستقبل، ولم يكون مشروطاً في العقد عدم التدخين. وإذا قلنا ان التدخين عمل محرم فهو مختلف فيه عند مذاهب أخرى . اما بعد ان تفضي اليه تُجبر بدفع المهر. في شي غلط بالموضوع”.

وكتبت مغرّدة: “يعني هو عارف انها تدخن من قبل العقد وكمّل عادي (بإعترافه) وبعد ماتزوجها وشبع منها وحب يغير وهي أقلعت عن التدخين قال والله “أخاف” ترجع ! والقاضي بكل لطافه فسخ له عادي بدون لجنة صُلح زي مايسوون مع النساء! عجّل الله بالقوانين المدنيه ولعن الله كل من لبّس الدين بالعادات وسُلطه الرجال”.

ورآ مغرّد أنّه طالما “أقلعت فلا أرى مبررا لعقد النكاح الا في حال عودتها ..لان خوف الزوج من عودتها وفسح القاضي لعقد النكاح بناء ذلك قرار معيب لانه مبني على أمر غير متحقق الحدوث فربما ترجع للتدخين وربما لا ترجع ..وكان على القاضي إن رجح عودتها ان يفسخ العقد دون إرجاع المهر عدالة لقاء ما تمتع بها”.

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 21 مارس، 2022آخر تحديث: 21 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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