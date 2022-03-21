تعرف على أخطر المطارات في العالم

وطن – نشرت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الأسترالية تقريرا استعرضت من خلاله قائمة من أخطر المطارات في العالم وأكثرها رعباً. مما يجعل الهبوط عليها أحياناً تحدياً صعباً للطيارين و خطراً كبيراً على حياة الركاب.

مطار الأميرة جوليانا الدولي في سانت مارتن

ما يجعل مطار الأميرة جوليانا خطيرًا هو مدرج المطار القصير، والذي يبلغ طوله 2164 مترًا .

وقد تم بناؤه في الأصل للطائرات صغيرة الحجم التي كانت تتردد على الجزيرة قبل أن تشهد طفرة في عدد السياح.

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مطار لوكلا في نيبال

يعد مطار لوكلا أحد أخطر المطارات في العالم ليس بسبب المدرج القصير المخصص لهبوط الطائرات فحسب. وإنما لموقعه بين الجبال ونقص الطاقة الكهربائية فيه وعدم وجود عدد كاف من مراقبي الحركة الجوية.

مطار تونكونتين الدولي في هندوراس

حتى تتمكن الطائرات من الهبوط في مطار تونكونتين، يجب أن تنعطف بسرعة شديدة بزاوية 45 درجة للوصول إلى مدرج المطار، ثم تقلل من ارتفاعها بسرعة لتتجنب الاصطدام بالتضاريس الجبلية المحيطة بالمنطقة.

مطار بارو الدولي بوتان

تحيط بهذا المطار سلاسل جبال الهيمالايا الشاهقة على ارتفاع 5480 مترًا. ولهذا السبب فإن عدداً محدوداً من الطيارين هم مؤهلون للهبوط في مطار بارو.

مطار نارسارسواك في جرينلاند

يضطر الطيارون الذي يهبطون في هذا المطار للتعامل مع مدارج مثلجة، ودرجات حرارة شديدة البرودة ورياح شديدة ورؤية منخفضة.

وهذا ليس ناتجا فقط عن الثلوج الكثيفة ولكن أيضًا بسبب سحاب البراكين الرمادية النشطة والقريبة.

مطار ماديرا في البرتغال

وفقا لتصريحات “جالوبنيك”، يوجد عشرون قبطانا مؤهلا فقط من الخطوط الجوية البريطانية للعمل في مطار ماديرا البرتغالي إذ يستخدمون وسائل بدائية.

ناهيك عن عدم توفر نظام معدات الهبوط مما يجبر الطيارين على القيام بذلك بشكل يدوي.

كما أن مدرج المطار خطير بسبب الرياح الأطلسية القوية والجبال من جانب والمحيط من الجانب الآخر.

مطار كورشوفيل في فرنسا

يقع هذا مطار كورشوفيل في جبال الألب الفرنسية، بالقرب من الحدود الإيطالية

وأكثر ما يجعله أحد أخطر المطارات في العالم وجوده على ارتفاع 1980 مترا عن سطح البحر.

وما يجعل كذلك هذا المطار خطيرًا للغاية هو مدرج هبوطه الذي يبلغ طوله 536 مترًا.

مطار جبل طارق

هذا المطار هو أحد أخطر المطارات في العالم ذلك أن مدرج الطائرة يمر عبر الشارع الرئيسي للمدينة. وبالتالي يجب أن تتوقف المركبات في كل مرة تهبط فيه طائرة أو تقلع.

في الواقع، لم يتسبب هذا الإجراء في أي حادث ضخم، لكن تظل الخطورة قائمة بسبب موقعه.

مطار بيرت موني في بوتي مونتانا

يحتوي هذا المطار على محطة جديدة بقيمة 10.5 مليون دولار. إلا أنه لا يزال يُصنف على أنه خطير لافتقاره إلى برج مراقبة وضرورة تفادي الطيارين لعديد العوائق أثناء الهبوط.

مطار تيلورايد الإقليمي في كولورادو

يقع مطار تيلورايد الإقليمي على ارتفاع يزيد عن 9 آلاف قدم فوق مستوى سطح البحر، مما يجعله أعلى مطار تجاري في أمريكا الشمالية.

هناك منحدرات ضخمة على طرفي المدرج المطار، ورياح جبلية قوية خاصة في فصل الشتاء. وكلها عوامل تجعل هبوط طائرة في مطار تيلورايد أمرًا خطيرًا حتى بالنسبة للطيارين ذوي الخبرة.

مطار سابا في منطقة البحر الكاريبي الهولندية

يوجد بهذا المطار أقصر مدرج هبوط تجارى يبلغ طوله حوالى 400 متر.

و يعتبر من أخطر المطارات في مرحلة الهبوط ، ولذا يجب أن يكون الطيار قادر على التصويب للهبوط على ذلك الممر القصير.

مطار كونجونهاس في ساو باولو بالبرازيل

وفقا لتقرير نشرته مجلة “فوربس”، يمتد هذا المطار الإقليمي على جزء كبير من مدينة ساو باولو البرازيلية. مما يعطي انطباعا بأن الطائرة تلمس قمم المباني الشاهقة أثناء الهبوط.

وما يجعل هذا المطار مخيفاً هو المدرج المنزلق الذي تسبب في عدد كبير من الحوادث المميتة.

مطار سفالبارد في النرويج

بني مطار سفالبارد في النرويج على طبقة من الجليد ويقع في أقصى شمال الكرة الأرضية.

نظرًا لعدم وجود أضواء على المدرج، فلا يُسمح بالرحلات الجوية إلا خلال النهار.

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