تحذير صادم من القائد السابق للجيش البريطاني: “الحرب العالمية النووية الثالثة لا يمكن استبعادها”

وطن – أصدر الجنرال السير مايك جاكسون، القائد السابق للجيش البريطاني، تحذيرًا مخيفًا بشأن الوضع “الحساس للغاية” الذي يواجهه الغرب في التعامل مع جنون فلاديمير بوتين وغزوه الوحشي لأوكرانيا.

وقال ” جاكسون” إن الغزو الروسي الدموي هو وضع “حساس للغاية” واعترف بأنه قلق من أن الأسلحة النووية قد تتورط فيه.

ونقلت صحيفة “ديلي ستار” عنه القول: “لم نشهد، الحمد لله، أسلحة نووية مستخدمة منذ عام 1945. لكنني بصراحة لا أستطيع أن أقول بثقة أننا يمكن أن نعيش قرنًا آخر بدون مثل هذا الاستخدام”.

وأضاف:”الوضع الآن حساس للغاية من حيث الشرق والغرب ومستقبله. إنها منطقة مجهولة”.

وتأتي تصريحاته في الوقت الذي أطلق فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العنان لصاروخ تفوق سرعة الصوت في أوكرانيا للمرة الأولى السبت.

وتم استخدام الأسلحة الفتاكة لتدمير مستودع ذخيرة تحت الأرض، لكن التفاصيل المحيطة بالحادثة شحيحة.

كما يُزعم أن بوتين أطلق صواريخ حرارية لديها القدرة على “إذابة” الأعضاء بانفجارات مروعة.

وتابع الجنرال جاكسون: “من الناحية الإستراتيجية، علينا أن نواصل السير على الطريق الذي بدأناه الآن لمساعدة أوكرانيا، دون تقديم تواجد عسكري في الجو أو الأرض.”

وقال: “أنا راض عن هذه الحجة. علينا أن نستمر في نبذ فلاديمير بوتين بينما نتذكر أن خلافنا ليس مع الشعب الروسي”.

وأوضح “إنهم، على المدى الطويل، معرضون لخطر كبير من بوتين مثلهم مثل بقية العالم. يجب أن نلعبها لفترة طويلة”.

ولفت إلى أن “نقاط الخلاف القديمة في الغرب، اجتماعيًا وسياسيًا، يجب الآن أن تطغى عليها الأهمية الاستراتيجية لتصحيح هذا الأمر.”

مقتل جنرال روسي كبير

ودخلت الحرب في أوكرانيا يومها السادس والعشرين اليوم وسط أنباء عن مقتل أحد كبار جنرالات بوتين.

وأصبح أندري بالي سادس قائد عسكري روسي رفيع المستوى يموت، حسبما ورد، في حين أن بوتين مصدوم من قوة مقاومة أوكرانيا وتضامن أوروبا معها، بحسب الصحيفة.

وزعمت مصادر استخباراتية أوكرانية أن الحرب تسير بشكل سيء للغاية بالنسبة لبوتين، وأن هناك خطط بين النخبة الروسية لاغتياله.

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