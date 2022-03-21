“بعدوا الشباب عني” .. أحلام تنفعل على مُعجبين بالموريكس دور بسبب نادين نجيم وتبرر لاحقاً! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة انفعال المطربة الإماراتية أحلام الشامسي. على أحد المعجبين.

“بعدو الشباب عني”

وكانت أحلام تتواجد في حفل الموريكس دور بنسخته الدولية الأولى، الذي أقيم في أتلانتس دبي. وأراد أحد المعجبين التقاط صورة تذكارية معها.

لكن أحلام انفعلت وقالت : “بعدوا الشباب عني”.

وتعرضت أحلام للهجوم بسبب ذلك، فجاء في التعليقات: “غريبه ليش يبعدون وانتي ماخليتي مطرب مابوستيه في المهرجان في الرياض”.

وكتب آخر: “احسن لبفقع البوتوكس يفجر كل الي بالقاعه بس كميه العمليات مش طبيعيه كلهن بشبهو بعض شو هاد “.

وسخرت أخرى قائلة: “تضرب هي وشكلها ولي سماها ملكة”.

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أحلام تبرر

وبررت أحلام ما حدث، وقالت في تعليقها على الفيديو المتداول: “ما عم اقول بعدوا شوي قلت بعد شوي”.

وتابعت :”نادين كان وقت تكريمها فمستحيل من باب الذوق اوقف واصور مع ميه شخص انا بعرف الاصول وهذا البوست ما عجبني . شكراً”.

وفازت أحلام بجائزة أفضل نجمة غنائية وأفضل ألبوم غنائي للعام عن أغنية “حزين”.

جوائز الموريكس دور

كما فاز الفنان الإماراتي حسين الجسمي بجائزة أفضل فنان عربي. وفاز الفنان الإماراتي حبيب غلوم بجائزة تكريمية لممثل خليجي عن مجمل مسيرته.

وفاز الفنان الإماراتي فايز السعيد بجائزة تكريمية لنجم خليجي عن مجمل مسيرته.

وفازت الفنانة بلقيس بجائزة النجمة الغنائية الخليجية للعام وتميّزها بأدائها بكل اللغات واللهجات العربية. كما فازت الممثلة هدى حسين بجائزة الممثلة الخليجية عن مسلسل “كف ودفوف”.

ملابس نادين تثير السخرية

وفي سياق متصل، فازت نادين نسيب نجيم بجائزة أفضل ممثلة عربية في حفل الموركس دور.

وظهرت نادين بفستان أسود من دون أكمام وعليه ريش في الجزء السفلي ، ونسقت الإطلالة بحذاء باللون الفضي وحقيبة صغيرة باللون الأسود.

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واعتمدت نادين تسريحة الشعر المموج. لكن شكل الممثلة اللبنانية أُثار الجدل.

وجاء في التعليقات: “ليش هيك لابسة؟”.

وكتب آخر: “أول مرة ما حبيت”.

وأشادت متابعة بجمال نادين ولكن: “رغم أنه جمالها طاغي على كل شي. بس التنسيق غلط ستايلها أحلى من هيك بكتير”.

ووافقتها أخرى الرأي مردفة :”1 من عشرة، لوك ما حلو ولا شي زابط فيه”.

المصدر: (رصد ومتابعة وطن)

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