القطري عبد العزيز الكواري يتعرض لحادث مروع في سباق رالي الكويت (شاهد)

وطن – تعرض البطل القطري عبد العزيز الكواري 42 عاماً، لحادث مروع في سباق رالي الكويت للسيارات عقب دخول أحد المتفرجين على مسار السباق بشكل مفاجئ مما تسبب ذلك في انقلاب سيارته وتحطمها.

تحطم سيارة القطري عبد العزيز الكواري

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء، لحظة دخول أحد المتفرجين إلى مسار رالي الكويت لسباق السيارات، كما وحاول المتسابق القطري عبد العزيز الكواري تلاشي الاصطدام معه. مما أدى ذلك في انحراف سيارته عن مسار السباق وانقلابها.

ونشر الحساب صدى الراليات المتخصص في متابعة سباقات السيارات في الوطن العربي والعالم، مقطع فيدو الحادث للبطل القطري عبد العزيز الكواري. خلال مشاركته في رالي الكويت للسيارات، معلقاً عليه: ” هل تعرف لماذا دائماً نحذر من الاقتراب من مسار الرالي؟!”.

كما وأردف صدى الراليات، ” حادث انقلاب سيارة المتسابق القطري عبد العزيز الكواري. في سباق رالي الكويت، كان سبب دخول أحد المتفرجين إلى مسار السباق في الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط”.

رالي الكويت

وغرد والد المتسابق القطري عبد العزيز الكواري عبر حسابه الشخصي على منصة تويتر، ” في سباق رالي الكويت حصل حادث لابني عبد العزيز، ولله الحمد لم يصب بأي أذى”.

اليوم وفي رالي الكويت حصل حادث لأبني @Azizsaadon ولله الحمد لم يصب بأذى لكن خسر المركز الثاني بسبب دخول احد المتفرحين الذين تفاداه عبدالعزيز مما ادى الى حصول الحادث

اقول الحمدالله على سلامته والله يوفقه في الجايات pic.twitter.com/eFVHZaMbMB — سعدون الكواري (@saadon_alkuwari) March 19, 2022

كما وأضاف الكوراي، “عبد العزيز خسر المركز الثاني بعد دخول أحد المتفرجين الذي تفاداه ابني، كما وتسبب في حصول الحادث. كما وأقول الحمد الله على سلامتك والله يوفقك في الجايات القادمة”.

وكان بداية مشوار احتراف القطري عبد العزيز الكواري في سباق الراليات في عام 2012، حيث كان أول رالي له هو رالي أكروبوليس من العام ذاته، كما وشارك بعدها في رالي بطولة العالم للراليات. وكذلك رالي التحدي عبر القارات.

وإلى جانب موهبة القطري الكواري في عالم سباق السيارات، إلا أنه يمارس مهنة جراحة العظام ومعتمد من المجلس العربي ومتخصص في إجراء العمليات المعقدة. في العمود الفقري، كما ولديه العديد من الاهتمامات في مجال التدريس والبحث العلمي.

🎥🚗| بطلنا عبدالعزيز سعدون الكواري يتعرض لحادث اليوم خلال مشاركته برالي #الكويت الدولي 🇰🇼 وذلك بسبب دخول دراجة لمسار السباق معوض خير والحمدلله على سلامتك 🙏 @Azizsaadon | #نديب_قطر | #قطر 🇶🇦

pic.twitter.com/XTToIAeAtw — نديب قطر (@NadeebQa) March 19, 2022

ومن الجدير بالذكر، بأن أول سباق رالي للسيارات كان في تموز عام 2003. بمشاركة 38 متسابق في دولة سوريا، كأول فكرة جديدة تنظم في منطقة الشرق الأوسط.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم + تويتر)