إذا واجهت هذه المشاكل خلال النوم راجع الطبيب فوراً!

وطن – لكل شخص منا عادات نوم غريبة، وقد تمر عليه أحياناً ليلة لا يستطيع النوم فيها. وتظهر خلالها أعراض تجعلنا نتساءل عما إذا كان الأمر يستحق زيارة الطبيب أم لا.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن مشاكل نوم قد تظهر عادية. لكنها في الواقع يمكن أن تكون علامة على شيء خطير له علاقة بصحتك.

الشخير

يمكن أن يكون الشخير أثناء النوم أمرًا طبيعيًا ولا يدعو للقلق. ولكن إذا لاحظت أصوات شخير عالية أو لهاث أو اختناق صادرة من شريكك، فهذا يمكن أن يدل على أنه يعاني من انقطاع النفس أثناء النوم.

وتتسبب هذه الحالة أيضًا في توقف الشخص مؤقتًا عن التنفس بشكل متكرر طوال الليل.

خلال النهار، قد يستيقظ الشخص الذي يعاني من انقطاع النفس النومي مصابًا بصداع شديد. ويشعر بالتعب أو تقلب المزاج ويجد صعوبة في التركيز طوال اليوم.

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القلق

يمكن أن يجعلك القلق تتقلب لساعات في الليل، أو يوقظك طوال الوقت.

يتسبب هذا في نوم متقطع، وبغض النظر عن المدة التي نمت فيها، فسوف يجعلك هذا القلق تشعر بعدم الارتياح. ولتجنب هذا، اهتم بغرفة نومك وإجعلها مرتبة وهادئة بدون شاشات.

تململ الساقين

يشعر البعض أحيانا بشعور غير مريح في الساقين. وهي حالة تسمى متلازمة تململ الساقين. والمعروفة أيضًا بمرض ويليس إكبوم وهي حالة يمكن أن تؤثر على الذراعين أيضا. وتعد هذه الحالة أكثر شيوعًا بين النساء.

في بعض الحالات، تحدث متلازمة تململ الساقين بسبب حالة صحية أساسية. مثل فقر الدم الناجم عن نقص الحديد أو الفشل الكلوي أو الحمل.

عادة ما يؤدي علاج هذه الحالات إلى اختفاء تململ الساقين. ولكن في معظم الحالات، لا يوجد سبب واضح لمتلازمة تململ الساقين، مما يجعل التخلص منها أمراً عسيراً.

التعرق

التعرق الليلي له عدة أسباب ويمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية. على سبيل المثال أثناء انقطاع الطمث إلى تعرق النساء أثناء الليل.

مضادات الاكتئاب والستيرويدات ومسكنات الألم هي الأدوية الأكثر تسبباً للتعرق، والتي يمكنك التحدث مع طبيبك حولها.

يمكن أن يكون التعرق في الليل أيضًا علامة تحذير مبكرة لبعض أنواع السرطان، وأبرزها سرطان الغدد الليمفاوية، وهو نوع من سرطان الدم.

الدخول المتكرر إلى الحمام

كثرة تناول الكافيين أو الكحول أو التدخين يمكن أن تسبب في حاجتنا الدائمة إلى دخول الحمام في الليل. إلا أنه قد يكون كذلك بسبب شيء آخر.

في هذا السياق، قال جيري كوبيس المدير الطبي لمنشأة السرطان الرائدة في مركز العلاج بالبروتون: “إذا وجدت نفسك تستيقظ بانتظام في وقت متأخر من الليل مع احتياج مفاجئ للذهاب إلى المرحاض. فقد يشير ذلك إلى أن هناك شيئًا غير صحيح في البروستات.”

يصاب واحد من كل ثمانية رجال بسرطان البروستاتا، والذي يسبب أيضًا “صعوبة في بدء التبول أو ضعف في التدفق. وكذلك الدم في البول أو في السائل المنوي”.

ويمكن أن يؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات مثل التهاب المسالك البولية.

إن التبول المتكرر، خاصة في الليل، يمكن أن يكون أيضًا من أعراض مرض السكري.

الشعور بتعب شديد في النهار

إذا كنت تعلم أنك تحصل على كمية كافية من النوم ولا زلت تشعر بالتعب طوال اليوم. فهذا شيء لا يجب التغاضي عنه.

من جهته، قال الدكتور روس بيري، المدير الطبي لعيادات الجلد Cosmedics. إن التعب في النهار يمكن أن يكون علامة على فقر الدم.

تشمل الأعراض الأخرى لفقر الدم شحوب الجلد، الصداع والدوخة وخفة الرأس. وبرودة اليدين والقدمين، وهشاشة الأظافر.

ويضيف روس أن التعب الشديد يمكن أن يكون أيضًا بسبب أمراض الغدة الدرقية غير المشخصة أو المعالجة بشكل غير كافٍ.

تحدث هذه الحالة نتيجة لانخفاض إنتاج هرمون الغدة الدرقية، كما تسبب زيادة في الوزن وآلامًا في العضلات.

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