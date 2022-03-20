مادة قانونية مستحدثة تخص طبيعة “المعاشرة الزوجية” تثير حفيظة السعوديين

وطن – تسببت مادة في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي أقرته الحكومة السعودية، في جدل واسع بين السعوديين على مواقع التواصل وأثارت حفيظتهم باعتبار هذه النقطة التي تخص “المعاشرة الزوجية” من خصوصيات الفرد.

وبحسب وسائل الإعلام السعودية فقد جاء في المادة 42 بالفصل الرابع من القانون الجديد، أنها تنص على “عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر”.

نظام الأحوال الشخصية: يلزم عدم امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة الزوجية أو الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر. — أخبار السعودية (@SaudiNews50) March 18, 2022

وبينما رأى البعض أن هذه البنود شرعية وقانونية عند وقوع خلاف بين الزوجين، انتقد آخرون هذه الخطوات التي وصفوها بأنها انتهاك لخصوصية المواطنيين.

وكتبت ناشطة سعودية منتقدة: “الإنجاب مفهوم أكيد مايتم الإمتناع عنه إلا بموافقة الطرفين.. بس الإمتناع عن المعاشرة! الأحوال المدنية تقول: عزيزتي السعودية ستلعنك الملائكة بس بطريقة مدنية محدثة شوي.” حسب وصفها.

الإنجاب مفهوم أكيد مايتم الإمتناع عنه إلا بموافقة الطرفين بس الإمتناع عن المعاشرة!!!!

الأحوال المدنية تقول عزيزتي السعودية ستلعنك الملائكة بس بطريقة مدنية محدثة شوي🙂 https://t.co/35HsyY41QI — نجيمة الصباح والمساء (@3sh_ly) March 18, 2022

وسخرت نور الشهري من القانون بقولها: “يعني اذا امتنع عن المعاشره ابلغ عليه”.

فيما دون ناشط آخر مستنكرا مثل هذه القرارات: “نظام ماله داعي و غريب، امتناع أحد الزوجين عن المعاشرة ما يستلزم تدخل الحكومة.”

متابعا: “بس اللي يستلزم تدخلهم هو جريمة الاغتصاب الزوجي اللي مع الاسف لا زالت غير مجرمة في السعودية.”

هذا وسخر البعض من القرار مشيرين إلى كونه مقدمات من الحكومة لإصدار قوانين تحدد النسل، حسب وصفهم.

أضحكتني التعليقات على خبر نظام الأحوال الشخصية والذي كان فيه:

يلزم عدم امتناع احد الزوجين عن المعاشرة او الإنجاب إلا بموافقة الطرف الآخر… يعني كل الامر بموافقة الطرفين ما به غصب 😉 pic.twitter.com/whKWnGfZ28 — رجل واثق … (@aahyss) March 19, 2022

ودونت مغردة باسم نوال: “بخصوص الإنجاب من حقهم الإتفاق عليه. بس المعاشرة تكون بالإكراه دون مُراعاة للوضع الجسدي والنفسي للطرف الآخر كذا بتكون أشبه بالاغتصاب.”

من جانبه قال القانوني د.عمر الجهني، إن المرأة التي يهجر زوجها الفراش 4 أشهر يحق لها فسخ عقد النكاح.

القانوني د.عمر الجهني :

المرأة التي يهجر زوجها الفراش 4 أشهر يحق لها فسخ عقد النكاح pic.twitter.com/g1CPqTOMpJ — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 19, 2022

نظام الأحوال الشخصية في السعودية

هذا ونشرت جريدة الرياض أمس، السبت، جميع بنود نظام الأحوال الشخصية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء. مشددة على بند منع توثيق عقد الزواج لمن هو دون 18 عاما.

كما نص القانون على أنه للمحكمة أن تأذن بزواج من هو دون ذلك ذكرا كان أو أنثى إذا كان بالغا بعد التحقق من مصلحته في هذا الزواج.

وأقر النظام الجديد أيضا أنه “إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة. وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها” .

وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قال إن “مشروع نظام الأحوال الشخصية قد استمد من أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها. وروعي في إعداده أحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، ومواكبة مستجدات الواقع ومتغيراته”.

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