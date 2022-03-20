ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أستون فيلا على ميدانه أمام أرسنال

وطن – نجح فريق أرسنال في الحفاظ على المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تحقيق الفوز الصعب على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال29.

أرسنال والفوز النظيف على أستون فيلا

وقاد النجم الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية بوكايو ساكا، فريق أرسنال ” المدفعجية” بتحقيق الفوز المهم خارج دياره على منافسه أستون فيلا، جاء في الدقيقة ال30 من عمر زمن اللقاء.

وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف أرسنال على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى صاحب الأرض أستون فيلا والتي وصلت إلى 10 تسديدات، فيما وصلت تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات. طيلة مجريات دقائق المباراة بين كلا الفريقين.

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كما وجاءت نسبة استحواذ فريق أرسنال على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة 53%، على عكس فريق المستضيف أستون فيلا الذي وصل استحواذه بنسبة 47%.

🤩 The save

😍 The final whistle That full time feeling 👌 pic.twitter.com/435uCKbiGX — Arsenal (@Arsenal) March 20, 2022

ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القوية المقبلة في الجولة ال30. من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام منافسه كريستال بالاس في الرابع من شهر إبريل/ نسيان المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي بشكل مؤقت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

كما وفي المركز الثالث آتى فريق تشيلسي برصيد 59 نقطة، ويليه فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، وآتى في المركز الخامس فريق مانشستر يونايتد برصيد 50 نقطة.

🎶 We’ve got super Mik Arteta 🎶 pic.twitter.com/O6vFIMj7Id — Arsenal (@Arsenal) March 19, 2022

وجاء فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع صاحب المركز السابع فريق توتنهام. كما وفي المركز الثامن آتى فريق ولفرهامبتون برصيد 46 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي حتى الان وضع ارسنال ممتاز جداً pic.twitter.com/IncruCJUCY — SAIF – ARS (@Saif_ARS) March 19, 2022

كما وفي المركز التاسع جاء فريق أستون فيلا .برصيد 35 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق ساوثهامبتون برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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