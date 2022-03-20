رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد سقوط أستون فيلا على ميدانه أمام أرسنال

منافسات الجولة ال29 من الدوري الممتاز

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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وطن – نجح فريق أرسنال في الحفاظ على المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب تحقيق الفوز الصعب على مضيفه أستون فيلا بهدف نظيف دون رد في منافسات الجولة ال29.

أرسنال والفوز النظيف على أستون فيلا

وقاد النجم الإنجليزي ذو الأصول النيجيرية بوكايو ساكا، فريق أرسنال ” المدفعجية” بتحقيق الفوز المهم خارج دياره على منافسه أستون فيلا، جاء في الدقيقة ال30 من عمر زمن اللقاء.

وشهدت المباراة تفوق الفريق الضيف أرسنال على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى صاحب الأرض أستون فيلا والتي وصلت إلى 10 تسديدات، فيما وصلت تسديدات الأخير إلى 8 تسديدات. طيلة مجريات دقائق المباراة بين كلا الفريقين.

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كما وجاءت نسبة استحواذ فريق أرسنال على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة 53%، على عكس فريق المستضيف أستون فيلا الذي وصل استحواذه بنسبة 47%.

ويستعد فريق أرسنال للمواجهة القوية المقبلة في الجولة ال30. من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، أمام منافسه كريستال بالاس في الرابع من شهر إبريل/ نسيان المقبل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتصدر حامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي بشكل مؤقت صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، كما وبفارق نقطة وحيدة مع الوصيف ليفربول الذي جاء في المركز الثاني برصيد 69 نقطة.

كما وفي المركز الثالث آتى فريق تشيلسي برصيد 59 نقطة، ويليه فريق أرسنال في المركز الرابع برصيد 54 نقطة، وآتى في المركز الخامس فريق مانشستر يونايتد برصيد 50 نقطة.

وجاء فريق وست هام يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة، متساوياً بعدد النقاط مع صاحب المركز السابع فريق توتنهام. كما وفي المركز الثامن آتى فريق ولفرهامبتون برصيد 46 نقطة.

كما وفي المركز التاسع جاء فريق أستون فيلا .برصيد 35 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب آتى فريق ساوثهامبتون برصيد 35 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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