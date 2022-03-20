الحارس المغربي ياسين بونو مطلوب في مانشستر يونايتد لهذا السبب

وطن – ذكرت تقارير إنجليزية بأن نادي مانشستر يونايتد يضع حارس المنتخب المغربي ياسين بونو على سلم أولوياته من أجل التعاقد معه، في ظل اقتراب انتهاء عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا مع الشياطين الحمر في صيف عام 2023.

مانشستر يونايتد والتعاقد مع الحارس بونو

وقالت صحيفة ميرو البريطانية، بأن الحارس المغربي ياسين بونو على أنظار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عدة أشهر، كما وأنه يريد التعاقد معه. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، تحسباً للرحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي أوشك عقده على الانتهاء.

وأضافت الصحيفة، ” الحارس المغربي ياسين بونو يرتبط بعقد مع نادي إشبيلية الإسباني حتى صيف عام 2024، لكن هناك شرط جزائي يسمح للحارس بونو الرحيل عن الفريق الصيف المقبل. مقابل مبلغ يقدر ب25 مليون جنيه إسترليني”.

الحارس بونو واهتمام الأندية الأوروبية

واستكملت، ” نادي إشبيلية لديه علم باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي من أبرزها أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. وكذلك العديد من الأندية في الدوري الإيطالي للتوقيع معه”.

#مانشستر يونايتد يفكر في ضم #بونو يفكر نادي مانشستر يونايتد في ضم المغربي ياسين بونو، حارس إشبيلية في الصيف المقبل، تحسبًا لرحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا عن الفريق، مسؤولو يونايتد يراقبون الحارس منذ عدة أشهر، ويوجهون أنظارهم إلى وضعه التعاقدي في إشبيلية. pic.twitter.com/1ijC8v09OG — DO SPORT دو سبورت (@Dosportarabia) March 20, 2022

كما وتابعت الصحيفة، ” إدارة نادي إشبيلية تريد بالفعل تجديد عقد الحارس بونو لموسمين إضافيين. ورفع شرطه الجزائي إلى 63 مليون جنيه إسترليني”.

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تألق الحارس بونو مع إشبيلية

وقدم حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو، المستوى الملفت للأنظار مع ناديه خلال منافسات الموسم الحالي، كما أنه ينافس حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة “زامورا” لأفضل حارس في الدوري الإسباني الممتاز لعام 2021-2022.

وتفوق الحارس المغربي بونو 13 هدفاً داخل مرمى شباكه خلال مشاركته مع الفريق في 23 مباراة، على عكس منافسه الحارس البلجيكي كورتوا. الذي تلقى 21 هدفاً في 28 مباراة حتى الآن.

الحارس المغربي ياسين بونو 🇲🇦 pic.twitter.com/q6UwSKuNg6 — عبدالعزيز ~ (@3zlilil) March 24, 2019

كما ويستعد المغربي ياسين بونو التنافس مع نظيره البلجيكي تيبوا كورتوا على جائزة “زامورا”، حيث يحتاج المغربي إلى خوض 5 جولات فقط من أجل الوصول إلى 28 جولة. كشرط أساسي للتنافس على تلك الجائزة.

ويحتل فريق إشبيلية في وصافة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن فريق ريال مدريد المتربع على عرش صدارة الترتيب. برصيد 66 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

ومن الجدير بالذكر، بأن حارس المنتخب المغربي ياسين بونو. يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده بعد استدعائه من قبل المدرب وحيد خاليلوزيتش، للمواجهة الحاسمة. أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات النهائية عن القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري.

(المصدر: وطن + ميرو)

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