رياضة

الحارس المغربي ياسين بونو مطلوب في مانشستر يونايتد لهذا السبب

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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وطن – ذكرت تقارير إنجليزية بأن نادي مانشستر يونايتد يضع حارس المنتخب المغربي ياسين بونو على سلم أولوياته من أجل التعاقد معه، في ظل اقتراب انتهاء عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا مع الشياطين الحمر في صيف عام 2023.

مانشستر يونايتد والتعاقد مع الحارس بونو

وقالت صحيفة ميرو البريطانية، بأن الحارس المغربي ياسين بونو على أنظار نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي منذ عدة أشهر، كما وأنه يريد التعاقد معه. خلال موسم الانتقالات الصيفية القادمة، تحسباً للرحيل الحارس الإسباني دافيد دي خيا الذي أوشك عقده على الانتهاء.

وأضافت الصحيفة، ” الحارس المغربي ياسين بونو يرتبط بعقد مع نادي إشبيلية الإسباني حتى صيف عام 2024، لكن هناك شرط جزائي يسمح للحارس بونو الرحيل عن الفريق الصيف المقبل. مقابل مبلغ يقدر ب25 مليون جنيه إسترليني”.

الحارس بونو واهتمام الأندية الأوروبية

واستكملت، ” نادي إشبيلية لديه علم باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي من أبرزها أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد. وكذلك العديد من الأندية في الدوري الإيطالي للتوقيع معه”.

كما وتابعت الصحيفة، ” إدارة نادي إشبيلية تريد بالفعل تجديد عقد الحارس بونو لموسمين إضافيين. ورفع شرطه الجزائي إلى 63 مليون جنيه إسترليني”.

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تألق الحارس بونو مع إشبيلية

وقدم حارس المنتخب المغربي ونادي إشبيلية ياسين بونو، المستوى الملفت للأنظار مع ناديه خلال منافسات الموسم الحالي، كما أنه ينافس حارس ريال مدريد البلجيكي تيبو كورتوا على جائزة “زامورا” لأفضل حارس في الدوري الإسباني الممتاز لعام 2021-2022.

وتفوق الحارس المغربي بونو 13 هدفاً داخل مرمى شباكه خلال مشاركته مع الفريق في 23 مباراة، على عكس منافسه الحارس البلجيكي كورتوا. الذي تلقى 21 هدفاً في 28 مباراة حتى الآن.

كما ويستعد المغربي ياسين بونو التنافس مع نظيره البلجيكي تيبوا كورتوا على جائزة “زامورا”، حيث يحتاج المغربي إلى خوض 5 جولات فقط من أجل الوصول إلى 28 جولة. كشرط أساسي للتنافس على تلك الجائزة.

ويحتل فريق إشبيلية في وصافة ترتيب الدوري الإسباني “الليغا” برصيد 56 نقطة، بفارق 10 نقاط عن فريق ريال مدريد المتربع على عرش صدارة الترتيب. برصيد 66 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

ومن الجدير بالذكر، بأن حارس المنتخب المغربي ياسين بونو. يستعد للمشاركة مع منتخب بلاده بعد استدعائه من قبل المدرب وحيد خاليلوزيتش، للمواجهة الحاسمة. أمام الكونغو الديمقراطية في التصفيات النهائية عن القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري.

(المصدر: وطن + ميرو)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 20 مارس، 2022آخر تحديث: 20 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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