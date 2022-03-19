نسرين طافش تشعل المواقع بفيديو “مثير وجريء” (شاهد)

وطن – نشرت الفنانة السورية نسرين طافش مقطعاً مصوراً، كشفت فيه عن موهبة أخرى لديها وهي الغناء .

وظهرت نسرين طافش في المقطع بملابس جريئة، وهي تغني مقطعاً من اغنية “يا كاويني” لسيدة غناء المسرح بديعة مصابني، وذلك ضمن كواليس مسلسل جوقة عزيزة. حيث تشارك في بطولته وسيعرض خلال شهر رمضان .

دندنة و طرب من كواليس #جوقة_عزيزة 🎬

أغنية (يا كاويني) غناء سيدة المسرح بديعة مصابني 🙏🏻 pic.twitter.com/6hS0ioLV25 — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) March 19, 2022

وعبّر محبو الفنانة عن إعجابهم بأدائها للأغنية، فكتب احدهم: “الواحد مو عارف يركز بجمال صوتك ولا جمالك”. بينما قال آخر: “جماالك وجمال صوتك”. لكن البعض اعتبر ان اطلاقة الفنانة في الفيديو “جريئة ومثيرة”.

نسرين طافش في “جوقة عزيزة”

وكانت نسرين طافش أثارت ضجة واسعة بعد نشر صورها ببدلة رقص من كواليس مسلسل “جوقة عزيزة”، قبل أيام.

ونشرت طافش عبر حسابها في انستغرام وفق ما رصدت “وطن” صوراً، ظهرت فيها ببدلة رقص جريئة، وإلى جانبها الطفل محمد اسامة الذي اشتهر بأداء أغنية “الغزالة رايقة”.

بينما كشف المنتج الفني والمخرج المصري علاء حمدي أن مسلسل جوقة عزيزة يستعرض حياة المغنية والراقصة عزيزة التي عاشت في عشرينات القرن الماضي. وساهمت في تأسيس الحياة الفنية في سوريا والاستعراضية والمسرحية بالشام.

كما يعتبر العمل الاكثر والاضخم انتاجا منذ عقود، كعمل تاريخي واستعراضي على غرار الاعمال المصرية العظيمة التي تناولت الاستعراض والايكتشات الفنية ضمن الاحداث والصراعات الدرامية المشوقة والمعارك والأعمال التاريخية الكبيرة ويذاع على اكثر من محطة ومنصات عالمية.

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